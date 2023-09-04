البرمجة المرئية هي منهجية لتطوير البرمجيات تستخدم التمثيل الرسومي للعناصر وترابطاتها لإنشاء التعليمات البرمجية وهيكلتها ومعالجتها، بدلاً من نهج البرمجة التقليدية القائمة على النص. ويهدف إلى توفير واجهة مجردة وبديهية وتفاعلية للغاية للمطورين للتعبير عن الخوارزميات المعقدة وهياكل البيانات وتصميمات الأنظمة ووضع نماذج لها، مما يجعل عملية التطوير أكثر كفاءة وأقل عرضة للخطأ ويمكن الوصول إليها لمجموعة واسعة من المستخدمين. المستخدمين بمستويات مختلفة من الخبرة.

في سياق نماذج البرمجة، يمكن اعتبار البرمجة المرئية بمثابة تجريد عالي المستوى، والذي يمكّن المستخدمين من التركيز على مجال المشكلة ومتطلبات النظام، مع تجريد الكثير من التفاصيل التقنية الأساسية، واتفاقيات الترميز، والهياكل النحوية. يتم تحقيق هذا التجريد من خلال تمثيل بنيات البرمجة، مثل المتغيرات والوظائف وهياكل التحكم وهياكل البيانات، كمكونات يمكن التعرف عليها بصريًا وقابلة للتلاعب بها، والتي يمكن دمجها أو توصيلها أو التفاعل معها بسهولة على لوحة مرئية، باستخدام بيئة تحرير رسومية. .

هناك العديد من لغات البرمجة المرئية (VPLs) والأطر المتاحة، والتي تلبي مجالات التطبيقات المختلفة ومجموعات المستخدمين ومستويات المهارة. تتضمن بعض الأمثلة البارزة Scratch وBlockly وNode-RED وLabVIEW وMax/MSP. غالبًا ما توفر VPLs هذه مكتبات ومكونات وأدوات خاصة بالمجال تسهل إنشاء النماذج الأولية السريعة وإنشاء واختبار ونشر التطبيقات المتخصصة في مجالات مثل التعليم أو الوسائط المتعددة أو معالجة البيانات أو الأتمتة أو البحث العلمي.

إحدى الفوائد الرئيسية للبرمجة المرئية هي أنها تقلل حاجز الدخول للمبرمجين المبتدئين، أو المستخدمين غير التقنيين، أو خبراء المجال الذين قد يفتقرون إلى التدريب الرسمي على البرمجة، ولكنهم ما زالوا بحاجة إلى إنشاء أو تخصيص حلول برمجية لاحتياجاتهم الخاصة. من خلال الاستفادة من القدرات البصرية المكانية للإدراك البشري، تمكّن VPLs المستخدمين من فهم المنطق والعلاقات والدلالات الأساسية لبرامجهم بسرعة، دون الاضطرار إلى التعامل مع تعقيدات بناء الجملة النصية أو القواعد النحوية أو تنسيق التعليمات البرمجية. ونتيجة لذلك، يمكن للمستخدمين التركيز على حل المشكلة الفعلية المطروحة، بدلاً من التغلب على منحنى التعلم أو الحمل المعرفي الزائد المرتبط بلغات البرمجة التقليدية القائمة على النصوص.

ميزة أخرى للبرمجة المرئية هي أنها تعزز التواصل والتعاون والتفاهم بشكل أفضل بين أصحاب المصلحة المتنوعين في مشروع تطوير البرمجيات، مثل العملاء أو المطورين أو المصممين أو المختبرين. من خلال تمثيل المفاهيم والعمليات المعقدة بطريقة بديهية وواضحة بصريًا، يمكن للبرمجة المرئية أن تسهل استنباط متطلبات المستخدم والتحقق من صحتها وتحسينها، بالإضافة إلى التطور التكراري والمتزايد لتصميمات البرامج وبنيتها وتطبيقاتها. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون البرمجة المرئية بمثابة أداة قوية للتوثيق وإدارة المعرفة، حيث تلتقط الأساس المنطقي والنية والتطور لنظام برمجي في شكل يسهل فهمه وقابل للصيانة.

البرمجة المرئية لا تخلو من التحديات والقيود. على سبيل المثال، على الرغم من أن البرمجة المرئية يمكن أن تتوسع بشكل جيد للتطبيقات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو مجالات مشاكل محددة، إلا أنها قد تصبح غير قابلة للإدارة أو تشوش أو تتطلب إدراكًا للأنظمة واسعة النطاق أو المعقدة أو المترابطة للغاية. علاوة على ذلك، قد يجد بعض المطورين أن النهج المرئي أقل تعبيراً أو مرونة أو قوة من النهج القائم على النص، خاصة بالنسبة لأنواع معينة من المهام أو الخوارزميات أو التحسينات التي تتطلب تحكمًا منخفض المستوى أو معالجة دقيقة للتعليمات البرمجية أو لغة معقدة سمات.

في السنوات الأخيرة، أدى ظهور منصات no-code أو low-code ، مثل AppMaster ، إلى توسيع نطاق وإمكانيات واعتماد البرمجة المرئية في صناعة البرمجيات بشكل كبير. AppMaster هي أداة شاملة no-code تمكن العملاء من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بأقل جهد في البرمجة. من خلال استخدام تقنيات البرمجة المرئية، يمكّن AppMaster المستخدمين من تصميم وتنفيذ نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات المستخدم ونقاط endpoints API لتطبيقاتهم، مع الدعم الكامل لمجموعات التكنولوجيا الحديثة واللغات وأطر العمل مثل Go وVue3 وKotlin و Jetpack Compose. علاوة على ذلك، يوفر AppMaster بيئة فعالة ومؤتمتة وصديقة لـ DevOps لإنشاء عناصر التطبيقات وإنشائها واختبارها ونشرها، بالإضافة إلى إدارة دورة حياتها وجودتها وقابلية التوسع.

في الختام، تمثل البرمجة المرئية نموذجًا قويًا ومتعدد الاستخدامات يمكنه تعزيز الإنتاجية والإبداع وإمكانية الوصول إلى تطوير البرمجيات، من خلال توفير واجهة أكثر سهولة وتجريدًا وسهولة في الاستخدام للتعبير عن التعليمات البرمجية ونمذجةها ومعالجتها. من خلال تسخير القدرات البصرية المكانية للإدراك البشري والتواصل، تتمتع البرمجة المرئية بالقدرة على إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء البرمجيات، وتمكين مجموعة واسعة من المستخدمين، ودفع الابتكار في مجالات وصناعات التطبيقات المختلفة. على الرغم من وجود تحديات وقيود في البرمجة المرئية، فمن المرجح أن تؤدي التطورات المستمرة في الأدوات والمنصات والتقنيات، مثل AppMaster ، إلى معالجة هذه المشكلات وتمهيد الطريق لاعتماد هذا النموذج على نطاق واسع في المستقبل.