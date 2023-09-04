Bulut programlama, programlama paradigmaları bağlamında, dağıtılmış, bulut tabanlı bir ortamda uygulamalar oluşturmak, dağıtmak ve yürütmek için bulut bilişim kaynaklarının ve hizmetlerinin gücünden yararlanan yazılım geliştirme yaklaşımını ifade eder. Geleneksel programlama yaklaşımlarının bir evrimi olarak bulut programlama, uzaktan hesaplama kaynaklarına, ölçeklenebilir altyapıya ve dağıtılmış mimariye dayanan uygulamaların verimli şekilde tasarlanmasını, geliştirilmesini ve yönetilmesini sağlayan ilke ve teknikleri içerir.

Bulut programlamanın temelinde, Hizmet Olarak Altyapı (IaaS), Hizmet Olarak Platform (PaaS) ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) gibi bulut hizmetlerinden yararlanma kavramı yer alır. Uygulamaları oluşturmak, test etmek ve dağıtmak için ölçeklenebilir, isteğe bağlı ve uygun maliyetli kaynaklar. Bu geliştirme yaklaşımı, geliştiricilerin kolayca güncellenebilen, ölçeklendirilebilen veya değiştirilebilen daha verimli, ölçeklenebilir ve bakımı kolay uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan mikro hizmetler, sunucusuz mimariler ve kapsayıcılar gibi yeni soyutlamalar ve modeller sunar.

Bulut programlamanın en önemli avantajlarından biri, uygulama geliştirme ve dağıtım süreçlerini kolaylaştırarak pazara çıkış süresini ve ilgili maliyetleri önemli ölçüde azaltma yeteneğidir. Çeşitli araştırmalara göre, bulut programlama metodolojilerini ve araçlarını benimseyen geliştirme ekipleri, uygulama geliştirme süresinde ve çabasında %50'ye varan bir azalmanın yanı sıra dağıtım maliyeti ve zamanında da %35'e kadar bir azalma yaşadı.

Web, mobil ve arka uç uygulamalarının geliştirilmesini basitleştirmeye yardımcı olan modern bulut programlama platformunun bir örneği, kullanıcıların arka uç için görsel olarak veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS endpoints oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir araç olan AppMaster. uygulamalar. AppMaster ayrıca kullanıcı arayüzlerinin, iş mantığı bileşenlerinin ve hem web hem de mobil uygulamalar için etkileşimin oluşturulmasına yönelik drag-and-drop işlevini de destekler. Etkili bulut programlamayı mümkün kılan AppMaster, uygulama geliştirmeyi 10 kata kadar daha hızlı ve üç kat daha uygun maliyetli hale getirir.

AppMaster arka uç uygulamaları için Go, web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JavaScript/TypeScript ve mobil uygulamalar için Kotlin, Jetpack Compose veya SwiftUI gibi popüler programlama dillerini kullanarak gerçek uygulamalar oluşturarak bulut programlama ilkelerine bağlı kalır. Üstelik AppMaster sürekli olarak sıfırdan uygulamalar oluşturarak kullanıcılarına hiçbir teknik borç sağlamaz. AppMaster kullanılarak oluşturulan uygulamalar, PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir ve kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için mükemmel ölçeklenebilirlik sergileyebilir.

Bulut programlama için tasarlanmış kapsamlı, entegre bir geliştirme ortamı (IDE) olan AppMaster platformu, genel, özel, hibrit ve çoklu bulut ortamları gibi çok çeşitli bulut bilişim benimseme modellerini destekleyerek müşterilerin tercih ettikleri dağıtım yapılandırmasını seçmesine olanak tanır. . Ayrıca, AppMaster soyutlama katmanları ve İş Süreci (BP) Tasarımcısı da dahil olmak üzere görsel araçları, vatandaş geliştiricilere bile teknik becerilere sahip olmaya veya kod yazmaya gerek kalmadan yüksek kaliteli uygulamalar oluşturma olanağı sağlar.

Bulut programlamanın bir diğer önemli yönü, çeşitli bulut hizmetleri, uygulamalar ve bileşenler arasında kusursuz entegrasyon, iletişim ve işbirliğini mümkün kılan API odaklı mimarilere odaklanmasıdır. AppMaster sunucu endpoints için otomatik olarak Swagger (Açık API) belgeleri oluşturarak ve veritabanı şeması geçiş komut dosyalarını koruyarak bu yaklaşımı güçlendirir ve diğer sistem ve hizmetlerle kolay entegrasyona olanak tanır.

Sonuç olarak bulut programlama, uygulama geliştirmeyi hızlandırmak ve optimize etmek için bulut hizmetlerinden, platformlardan ve altyapılardan yararlanan, yazılım geliştirmeye yönelik modern ve yenilikçi bir yaklaşımdır. Paradigma, AppMaster gibi güçlü no-code platformların başarısının da gösterdiği gibi, verimlilik, ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve maliyet açısından belirgin avantajlar sunar. Yazılım geliştirme dünyası gelişmeye devam ederken, bulut programlama şüphesiz uygulamaların tasarlanma, geliştirilme ve yönetilme şeklini şekillendirmede önemli bir rol oynamaya devam edecektir.