Zorunlu Programlama, algoritmaların ve kod mantığının, bir programın durumunu zaman içinde değiştiren bir dizi ifadeyle açıkça tanımlandığı baskın bir programlama paradigmasıdır. Öncelikle talimatların bir dizi işlev çağrısı, döngü ve koşullu ifade olarak sırayla yürütüldüğü prosedürel diller kavramına dayanır. Bu yaklaşım, hem yazılım işlevselliğinde hem de zaman ve alan karmaşıklığında performansa ve optimize edilebilirliğe öncelik verme eğilimindedir.

Zorunlu programlamada öncelikli odak noktası, istenen sonuca ulaşmak için adım adım prosedürün tam olarak ayrıntılandırıldığı bir çözümün "nasıl" olduğudur. Bu, çözümün "ne" olduğunu vurgulayan, nasıl elde edileceğini açıkça belirtmeden istenen sonucu açıklayan bildirimsel programlama gibi diğer paradigmaların tersidir. Zorunluluk paradigması C, Java, Python ve Go gibi dillerde örneklenmiştir.

2021 Stack Overflow Geliştirici Anketine göre geliştiricilerin yaklaşık %75'i Java, JavaScript ve Python gibi birçok popüler emir dillerinden birini kullanıyor. Bu diller genellikle kapsamlı bir standart kitaplık ve çeşitli ekosistem içerir, böylece görevleri basitleştirir ve geliştirme süresini azaltır. Sonuç olarak zorunlu programlama, web, masaüstü, mobil ve arka uç geliştirmeyi kapsayan çeşitli proje türlerinde yaygın olarak kullanılır.

Zorunlu programlamanın unsurları değişkenleri, atamaları, kontrol yapılarını ve bazen de yan etkileri içerir. Değişkenler veri değerlerini depolamak için kullanılırken atamalar değişkenlerin değiştirilmesine olanak sağlar. Kontrol yapıları, ağırlıklı olarak if-else cümlecikleri ve döngüler kullanılarak, talimat yürütme sırasını belirler. Son olarak, genel değişkenlerin değiştirilmesi veya G/Ç işlevselliğinin yürütülmesi gibi belirli işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında yan etkiler ortaya çıkabilir.

Zorunlu programlama temel olarak gerçek zamanlı kullanıcı etkileşimini ve veri akışını göz ardı eden algoritmalar etrafında yapılandırılmıştır. Oldukça verimli ve performanslı olmasına rağmen etkileşimli özelliklerin eksikliği, karmaşık uygulamaların bakımı ve genişletilmesi sırasında sorunlara yol açabilir. Bu endişeleri gidermek için Nesne Yönelimli Programlama (OOP), zorunluluk paradigmasının bir uzantısı olarak ortaya çıktı. OOP, kodu veri ve davranışı kapsayan nesneler ve sınıflar etrafında düzenleyerek modülerliği, sürdürülebilirliği ve netliği geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Önemli bir şekilde, AppMaster no-code platformu, arka uç, web ve mobil uygulamaların tasarlanması için esnek ve verimli çözümler sağlamak amacıyla zorunlu programlama da dahil olmak üzere bir dizi paradigmadan faydalanıyor. Arka uç uygulamaları için oluşturulan kaynak kodu, basitliği, performansı ve eşzamanlılık desteğiyle tanınan, açık kaynaklı, derlenmiş bir dil olan Go (Golang) dilinde üretilir. Web uygulamaları, öncelikli olarak emir paradigmasına dayanan ve mükemmel performans ve çok yönlülük sunan Vue3 çerçevesi ve JavaScript veya TypeScript kullanılarak oluşturulur. Bu arada mobil uygulamalar, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI yararlanan sunucu odaklı bir çerçeve kullanıyor. Bu, geliştirme döngülerinin daha hızlı olmasını sağlar ve müşterilere, App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermeden mobil uygulamaları güncelleme olanağı sağlar.

AppMaster platformu, veri modellerini görsel olarak tasarlamak için araçları entegre ederek, İş Süreci (BP) Tasarımcısını kullanarak iş mantığını tanımlayarak ve REST API'leri ve WebSocket sunucuları oluşturarak ölçeklenebilir ve sağlam uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesini kolaylaştırır. Arayüz, müşterilerin bileşenleri sorunsuz bir şekilde drag and drop, dinamik ve etkileşimli uygulamaları kolaylıkla oluşturmasına olanak tanır. İşletmeler, AppMaster platformunu kullanarak geliştirme hızlarını on kat artırabilir ve maliyetleri üç kat azaltabilir; bu da onu küçük işletmelerden büyük şirketlere kadar çok çeşitli kuruluşlar için ideal bir araç haline getirir.

Sonuç olarak zorunlu programlama, çeşitli uygulamalarda ve projelerde sıklıkla kullanılan, baskın bir programlama paradigmasıdır. Açık algoritmalara ve mantığa yapılan vurgu verimli, yüksek performanslı çözümlerle sonuçlanır ve genellikle Nesneye Dayalı Programlama gibi genişletilmiş paradigmaların temeli olarak kullanılır. AppMaster no-code platform gibi araçlar, güçlü arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için zorunlu paradigmanın güçlü yanlarını etkili bir şekilde kullanarak geliştiricilerin ve kuruluşların geliştirme süreçlerini hızlandırmasına ve maliyet verimliliğini artırmasına olanak tanır.