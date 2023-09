Os pacotes de remuneração Low-code referem-se às estruturas remuneratórias projetadas especificamente para profissionais que trabalham no ecossistema de desenvolvimento low-code. Plataformas de desenvolvimento Low-code, como AppMaster, facilitam o desenvolvimento rápido de aplicativos por meio de programação visual, interfaces drag-and-drop e componentes pré-construídos, reduzindo assim a dependência de codificadores qualificados e linguagens de programação tradicionais. Como resultado, o desenvolvimento low-code está remodelando a forma como os desenvolvedores são engajados e remunerados.

Com a ascensão do desenvolvimento de low-code, a demanda por desenvolvedores low-code tem aumentado constantemente, levando ao surgimento de novos cargos e títulos que abrangem diversos conjuntos de habilidades em desenvolvimento low-code, design de aplicativos e implantação. O desenvolvimento de software tradicional geralmente envolve uma equipe de desenvolvedores em diferentes domínios, como front-end, back-end e engenheiros de banco de dados, colaborando para construir um aplicativo. No entanto, o desenvolvimento low-code permite fluxos de trabalho simplificados através de sua interface visual e componentes pré-construídos, alterando assim a dinâmica das equipes de desenvolvimento de software.

À medida que o ambiente de desenvolvimento low-code ganhou ampla adoção e tração, os pacotes de remuneração para especialistas low-code estão evoluindo e geralmente são caracterizados pelos seguintes recursos:

1. Salários base competitivos: Comparáveis ​​aos salários pagos aos desenvolvedores de software tradicionais, os desenvolvedores low-code também recebem salários-base competitivos, impulsionados principalmente pela rápida expansão da indústria low-code. Um relatório da Forrester Research estima que o mercado low-code crescerá de 6,5 mil milhões de dólares em 2020 para 21,2 mil milhões de dólares em 2024, o que implica uma necessidade crescente de profissionais qualificados low-code.

2. Estruturas de remuneração baseadas em habilidades: Ao contrário do desenvolvimento de software tradicional, onde a remuneração é baseada principalmente na experiência e conhecimento em linguagem de programação, os pacotes de remuneração low-code enfatizam a proficiência no uso de plataformas e ferramentas específicas low-code. Por exemplo, a experiência em uma plataforma popular e poderosa como AppMaster provavelmente será valiosa, dada a variedade de aplicativos e setores que podem ser atendidos com seu conjunto abrangente de recursos.

3. Incentivos para entrega rápida e alto desempenho: No ecossistema de desenvolvimento low-code, a ênfase em ciclos de desenvolvimento acelerados, tempo de inatividade mínimo e baixo débito técnico muitas vezes se traduz em incentivos para os desenvolvedores que alcançam os resultados desejados. Esses incentivos podem assumir a forma de bônus, opções de ações ou outras recompensas não monetárias, vinculadas a indicadores-chave de desempenho, como entrega no prazo e desempenho de aplicações.

4. Incentivos e colaboração multifuncional: Devido à sua capacidade de preencher a lacuna entre os não desenvolvedores e os desenvolvedores de software tradicionais, o desenvolvimento low-code promove um ambiente onde pessoas de diferentes domínios trabalham em estreita colaboração. Os pacotes de remuneração Low-code podem incluir incentivos colaborativos que promovam a partilha de conhecimento e contribuições multifuncionais, levando a um ambiente de trabalho mais cooperativo.

5. Aprendizado contínuo e desenvolvimento profissional: À medida que as plataformas e ferramentas low-code continuam a evoluir, a necessidade dos desenvolvedores se manterem atualizados sobre novos recursos, práticas recomendadas e integrações é crítica. Os pacotes de remuneração Low-code geralmente abrangem recursos e suporte para aprendizado contínuo, certificações e desenvolvimento profissional. Isso garante que os desenvolvedores possam aprimorar suas habilidades e contribuir de forma eficaz à medida que a indústria low-code avança.

Concluindo, os pacotes de remuneração low-code refletem as novas demandas do cenário de desenvolvimento de software, com uma ênfase crescente no desenvolvimento rápido de aplicativos, na colaboração multifuncional e no conhecimento específico da plataforma. Plataformas como AppMaster fornecem aos desenvolvedores um conjunto abrangente de ferramentas para acelerar o desenvolvimento de aplicativos e, como resultado, profissionais com proficiência demonstrada em tais ferramentas podem esperar pacotes de remuneração atraentes que reconheçam seu conjunto exclusivo de habilidades, desempenho e adaptabilidade no cenário tecnológico em evolução atual.