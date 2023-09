Low-code Vergütungspakete beziehen sich auf Vergütungsstrukturen, die speziell für Fachleute entwickelt wurden, die im low-code Entwicklungsökosystem arbeiten. Low-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster erleichtern die schnelle Anwendungsentwicklung durch visuelle Programmierung, drag-and-drop Schnittstellen und vorgefertigte Komponenten und verringern so die Abhängigkeit von erfahrenen Programmierern und traditionellen Programmiersprachen. Infolgedessen verändert low-code Entwicklung die Art und Weise, wie Entwickler engagiert und entlohnt werden.

Mit dem Aufstieg der low-code Entwicklung ist die Nachfrage nach low-code Entwicklern stetig gestiegen, was zur Entstehung neuer Berufsrollen und -titel geführt hat, die unterschiedliche Fähigkeiten in den Bereichen low-code Entwicklung, Anwendungsdesign und Bereitstellung umfassen. Bei der herkömmlichen Softwareentwicklung arbeitet in der Regel ein Team von Entwicklern aus verschiedenen Bereichen wie Frontend-, Backend- und Datenbankingenieuren zusammen, um eine Anwendung zu erstellen. Allerdings ermöglicht low-code Entwicklung durch ihre visuelle Benutzeroberfläche und vorgefertigte Komponenten optimierte Arbeitsabläufe und verändert dadurch die Dynamik von Softwareentwicklungsteams.

Da die low-code Entwicklungsumgebung weit verbreitet ist und Anklang findet, entwickeln sich die Vergütungspakete für low-code Spezialisten weiter und zeichnen sich in der Regel durch die folgenden Merkmale aus:

1. Wettbewerbsfähige Grundgehälter: Vergleichbar mit den Gehältern traditioneller Softwareentwickler verfügen auch low-code Entwickler über wettbewerbsfähige Grundgehälter, was vor allem auf die rasante Expansion der low-code Branche zurückzuführen ist. Ein Bericht von Forrester Research schätzt, dass der low-code Markt von 6,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 21,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 wachsen wird, was einen erhöhten Bedarf an qualifizierten low-code Experten impliziert.

2. Kompetenzbasierte Vergütungsstrukturen: Im Gegensatz zur herkömmlichen Softwareentwicklung, bei der die Vergütung in erster Linie auf Erfahrung und Programmiersprachenkenntnissen basiert, legen low-code Vergütungspakete Wert auf die Kompetenz im Umgang mit bestimmten low-code Plattformen und -Tools. Beispielsweise wird die Kenntnis einer beliebten und leistungsstarken Plattform wie AppMaster angesichts der Vielzahl an Anwendungen und Branchen, die mit dem umfassenden Funktionsumfang abgedeckt werden können, wahrscheinlich von größter Bedeutung sein.

3. Anreize für schnelle Bereitstellung und hohe Leistung: Im low-code Entwicklungsökosystem führt die Betonung auf beschleunigte Entwicklungszyklen, minimale Ausfallzeiten und geringe technische Schulden oft zu Anreizen für Entwickler, die diese gewünschten Ergebnisse erzielen. Diese Anreize können in Form von Boni, Aktienoptionen oder anderen nicht-monetären Belohnungen erfolgen, die an wichtige Leistungsindikatoren wie pünktliche Lieferung und Anwendungsleistung gebunden sind.

4. Funktionsübergreifende Anreize und Zusammenarbeit: Aufgrund seiner Fähigkeit, die Lücke zwischen Nicht-Entwicklern und traditionellen Softwareentwicklern zu schließen, fördert low-code Entwicklung eine Umgebung, in der Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen eng zusammenarbeiten. Low-code Vergütungspakete können Anreize zur Zusammenarbeit beinhalten, die den Wissensaustausch und funktionsübergreifende Beiträge fördern und so zu einem kooperativeren Arbeitsumfeld führen.

5. Kontinuierliches Lernen und berufliche Weiterentwicklung: Da sich low-code Plattformen und -Tools ständig weiterentwickeln, ist es für Entwickler von entscheidender Bedeutung, über neue Funktionen, Best Practices und Integrationen auf dem Laufenden zu bleiben. Low-code Vergütungspakete umfassen häufig Ressourcen und Unterstützung für kontinuierliches Lernen, Zertifizierungen und berufliche Weiterentwicklung. Dies stellt sicher, dass Entwickler ihre Fähigkeiten verbessern und effektiv zum Fortschritt der low-code Branche beitragen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, low-code Vergütungspakete die sich ändernden Anforderungen der Softwareentwicklungslandschaft widerspiegeln, wobei der Schwerpunkt verstärkt auf schneller Anwendungsentwicklung, funktionsübergreifender Zusammenarbeit und plattformspezifischem Fachwissen liegt. Plattformen wie AppMaster bieten Entwicklern ein umfassendes Toolset zur Beschleunigung der Anwendungsentwicklung. Daher können Fachleute mit nachgewiesenen Kenntnissen in solchen Tools attraktive Vergütungspakete erwarten, die ihre einzigartigen Fähigkeiten, Leistung und Anpassungsfähigkeit in der heutigen sich entwickelnden Technologielandschaft anerkennen.