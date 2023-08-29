Low-code互操作性是使用low-code方法开发的软件应用程序和系统与各种其他软件应用程序、技术、数据格式、编程语言和平台的无缝集成和交互。 low-code互操作性的核心是使不同的软件组件能够有效地协同工作，尽管它们是使用不同的技术创建的或遵循不同的规范和标准。

AppMaster等Low-code平台提供了一个抽象层，允许开发人员以最少的手工编码来设计、构建和部署 Web、移动和后端应用程序。这种抽象是通过可视化开发环境实现的，该环境包括内置组件、 drag-and-drop设计功能、预构建模板和强大的应用程序生成引擎。 Low-code平台通常具有内置的互操作性功能，可以自动处理与其他技术和软件系统接口的复杂性。

在技​​术生态系统日益异构的世界中，组织需要确保其应用程序能够相互通信、交换数据和访问资源，无论底层技术堆栈、特定数据格式或所涉及的编程语言如何。这种不同软件系统之间平滑集成和交互的需求导致人们越来越重视low-code互操作性作为现代软件开发背后的关键指导原则。

有几个因素导致low-code互操作性在软件开发中变得越来越重要。其中包括：

跨各种本地和基于云的基础设施组件的多云和混合 IT 环境的兴起，需要无缝的跨平台通信和数据交换。

第三方 API 和微服务架构的日益普及，需要快速集成以及即插即用新服务和组件的能力，而无需进行大量返工或定制。

数字生态系统和市场的演变，组织通过利用捆绑软件服务进行协作并共同创建新产品，要求彼此系统之间能够轻松集成。

对快速应用程序开发和部署的需求使组织能够快速响应市场变化或客户需求，这需要 low-code 平台来促进与现有技术和系统的轻松集成。

Low-code互操作性可以通过多种方式实现，包括：

利用行业标准协议（例如 REST 和 GraphQL）以及数据格式（例如 JSON 和 XML）来促进 low-code 应用程序与其他系统之间的无缝通信和数据交换。

应用程序与其他系统之间的无缝通信和数据交换。 遵守广泛采用的身份验证和授权机制，例如 OAuth2、OpenID Connect 和 SAML，以保护通信安全并确保 low-code 应用程序与其他互连软件系统之间的信任。

应用程序与其他互连软件系统之间的信任。 实施通用数据库系统、云平台和第三方 API 的内置连接器，以加速集成工作并最大限度地减少自定义编码。

通过支持用户定义的代码片段、自定义逻辑以及与第三方库和软件开发工具包 (SDK) 的集成来提供可扩展性和自定义，以满足独特的业务需求和遗留组件。

例如，领先的no-code平台AppMaster采用多种机制来实现无缝的low-code互操作性：

自动生成符合 OpenAPI (Swagger) 规范的 RESTful API 和 WebSocket endpoints ，便于与其他应用程序和基于 API 的服务轻松集成。

，便于与其他应用程序和基于 API 的服务轻松集成。 支持与 PostgreSQL 兼容的数据库作为主要数据存储，确保与各种第三方数据库系统和工具的兼容性。

使用广泛采用的技术（例如 Go、Vue.js 和 Kotlin）生成和部署应用程序，从而可以更轻松地与现有系统集成或根据需要进行自定义。

对移动应用程序应用服务器驱动的方法，允许客户更新其移动应用程序的 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向 App Store 和 Play Market 提交新版本，从而减少集成新功能和进行更新的摩擦。

总之， low-code互操作性是现代软件开发的一个重要方面，因为它使组织能够以最小的摩擦和最高的效率构建、集成和部署应用程序。通过利用AppMaster等强大的low-code平台，企业可以加速其数字化转型之旅，适应动态的市场条件，并在竞争中保持领先地位，同时确保与其技术合作伙伴和服务生态系统的无缝交互。对low-code互操作性的日益关注不仅简化了开发过程，而且使组织能够构建适应性强且互连的系统，以支持现代业务不断变化的需求。