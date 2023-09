Interoperabilità a basso codice

L'interoperabilità Low-code è la perfetta integrazione e interazione di applicazioni e sistemi software, sviluppati utilizzando un approccio low-code, con un'ampia gamma di altre applicazioni software, tecnologie, formati di dati, linguaggi di programmazione e piattaforme. Fondamentalmente, l’interoperabilità low-code consiste nel consentire a diversi componenti software di lavorare insieme in modo efficace, nonostante siano creati con tecnologie diverse o aderiscano a specifiche e standard diversi.

Le piattaforme Low-code, come AppMaster, forniscono un livello di astrazione che consente agli sviluppatori di progettare, creare e distribuire applicazioni web, mobili e backend con una codifica manuale minima. Questa astrazione è ottenuta attraverso un ambiente di sviluppo visivo che include componenti integrati, funzionalità di progettazione drag-and-drop, modelli predefiniti e potenti motori di generazione di applicazioni. Le piattaforme Low-code hanno spesso funzionalità di interoperabilità integrate che gestiscono automaticamente le complessità dell'interfaccia con altre tecnologie e sistemi software.

In un mondo di ecosistemi tecnologici sempre più eterogenei, le organizzazioni devono garantire che le loro applicazioni possano comunicare tra loro, scambiare dati e accedere alle risorse, indipendentemente dallo stack tecnologico sottostante, dai formati di dati specifici o dai linguaggi di programmazione coinvolti. Questa necessità di integrazione e interazione fluide tra sistemi software disparati ha portato a una crescente enfasi sull'interoperabilità low-code come principio guida chiave dietro lo sviluppo del software moderno.

Diversi fattori contribuiscono alla crescente importanza dell’interoperabilità low-code nello sviluppo del software. Tra questi ci sono:

L’ascesa di ambienti IT multi-cloud e ibridi che si estendono su vari componenti infrastrutturali locali e basati su cloud, che richiedono comunicazioni multipiattaforma e scambio di dati senza soluzione di continuità.

La crescente prevalenza di API di terze parti e architetture di microservizi che richiedono una rapida integrazione e la capacità di collegare e riprodurre nuovi servizi e componenti senza estese rielaborazioni o personalizzazioni.

L'evoluzione degli ecosistemi e dei mercati digitali in cui le organizzazioni collaborano e co-creano nuove offerte sfruttando servizi software in bundle, che richiedono facilità di integrazione tra i rispettivi sistemi.

La richiesta di un rapido sviluppo e implementazione di applicazioni che consenta alle organizzazioni di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato o alle esigenze dei clienti, che richiede piattaforme low-code che facilitino la facile integrazione con le tecnologie e i sistemi esistenti.

L'interoperabilità Low-code può essere ottenuta attraverso vari mezzi, tra cui:

Utilizzo di protocolli standard del settore, come REST e GraphQL, e formati di dati, come JSON e XML, per facilitare la comunicazione e lo scambio di dati senza soluzione di continuità tra applicazioni low-code e altri sistemi.

e altri sistemi. Aderenza a meccanismi di autenticazione e autorizzazione ampiamente adottati, come OAuth2, OpenID Connect e SAML, per proteggere la comunicazione e garantire la fiducia tra applicazioni low-code e altri sistemi software interconnessi.

e altri sistemi software interconnessi. Implementazione di connettori integrati per sistemi di database comuni, piattaforme cloud e API di terze parti per accelerare gli sforzi di integrazione e ridurre al minimo la codifica personalizzata.

Fornitura di estensibilità e personalizzazione attraverso il supporto di frammenti di codice definiti dall'utente, logica personalizzata e integrazione con librerie di terze parti e kit di sviluppo software (SDK) per soddisfare requisiti aziendali unici e componenti legacy.

Ad esempio, AppMaster, una piattaforma no-code leader, utilizza diversi meccanismi per ottenere un'interoperabilità low-code senza soluzione di continuità:

Generazione automatica di API RESTful ed endpoints WebSocket conformi alla specifica OpenAPI (Swagger), facilitando una facile integrazione con altre applicazioni e servizi basati su API.

WebSocket conformi alla specifica OpenAPI (Swagger), facilitando una facile integrazione con altre applicazioni e servizi basati su API. Supporto per database compatibili con PostgreSQL come archivio dati primario, garantendo la compatibilità con un'ampia gamma di sistemi e strumenti di database di terze parti.

Generazione e distribuzione di applicazioni utilizzando tecnologie ampiamente adottate, come Go, Vue.js e Kotlin, che consentono una più semplice integrazione con i sistemi esistenti o la personalizzazione secondo necessità.

Applicazione di un approccio basato su server per applicazioni mobili, che consente ai clienti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API della propria app mobile senza inviare nuove versioni all'App Store e al Play Market, riducendo così l'attrito derivante dall'integrazione di nuove funzionalità e dall'effettuazione di aggiornamenti.

In conclusione, l’interoperabilità low-code è un aspetto essenziale dello sviluppo software moderno, poiché consente alle organizzazioni di creare, integrare e distribuire applicazioni con il minimo attrito e la massima efficienza. Sfruttando solide piattaforme low-code, come AppMaster, le aziende possono accelerare il loro percorso di trasformazione digitale, adattarsi alle condizioni dinamiche del mercato e stare al passo con la concorrenza garantendo al tempo stesso un'interazione perfetta con il loro ecosistema di partner e servizi tecnologici. La crescente attenzione all’interoperabilità low-code non sta solo semplificando il processo di sviluppo, ma sta anche consentendo alle organizzazioni di costruire sistemi adattabili e interconnessi in grado di supportare le esigenze in costante evoluzione del business moderno.