Az kodlu standartlar

Low-code standartlar, low-code geliştirme platformlarını kullanan yazılım uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik yönergeleri, en iyi uygulamaları ve ilkeleri ifade eder. Bu standartlar low-code bileşenlerin kusursuz entegrasyonunu sağlamayı, yeniden kullanılabilirliği teşvik etmeyi, geliştirme süresini kısaltmayı, uygulama ölçeklenebilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı ve oluşturulan uygulamaların endüstri düzenlemeleri ve standartlarıyla uyumluluğunu garanti etmeyi amaçlamaktadır. AppMaster gibi low-code platformların popülaritesinin artmasıyla birlikte, yüksek kaliteli uygulamaları hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde sunmak için bu standartları oluşturmak ve bunlara uymak çok önemlidir.

Low-code standartlar, yaygın olarak kabul edilen yazılım geliştirme ilkeleri ile low-code geliştirme platformlarının benzersiz özelliklerinin birleşiminden türetilmiştir. Bu standartların temel hedefleri geliştirici üretkenliğini artırmak, daha kolay işbirliğine olanak sağlamak ve kuruluşlarda low-code teknolojinin benimsenmesinden uzun vadeli faydaların elde edilmesini sağlamaktır. Bu standartlar genel olarak aşağıdaki alanlara ayrılabilir:

1. Tasarım ve Mimari: Tasarım ve mimariye yönelik Low-code standartlar, yeniden kullanılabilir ve bakımı yapılabilir uygulama yapı taşları oluşturmak için modüler ve bileşen tabanlı bir yaklaşımın benimsenmesini içerir. Buna Model Görünümü Denetleyici (MVC), Hizmet Odaklı Mimari (SOA) ve mikro hizmetler gibi aşağıdaki tasarım modelleri ve uygulamaları dahildir. Ayrıca bu standartlar, estetik açıdan çekici ve kullanıcı dostu uygulamalar sağlamak için kullanıcı arayüzü (UI) ve kullanıcı deneyimi (UX) yönergelerine bağlı kalmanın önemini vurgulamaktadır.

2. Geliştirme: Low-code geliştirme standartları, hızlı, yinelemeli ve çevik uygulama geliştirme süreçlerini mümkün kılmak için low-code platformun yeteneklerini anlamaya ve bunlardan yararlanmaya odaklanır. Örnekler arasında kullanıcı arayüzü tasarımı, iş süreci modelleme ve veri modelleme için görsel geliştirme araçlarının kullanılması; versiyon kontrolü ve sürekli entegrasyon uygulamalarının uygulanması; ve yüksek kaliteli yazılım çıktıları sağlamak için otomatikleştirilmiş bir test çerçevesi kullanmak.

3. Entegrasyon: low-code geliştirmedeki entegrasyon standartları low-code platform ile diğer harici sistemler, hizmetler ve platformlar arasında kesintisiz bağlantı sağlar. Bu, RESTful mimarisi ve GraphQL, OData gibi açık standartlar gibi yaygın olarak kabul edilen API tasarım ve uygulama uygulamalarına bağlı kalmayı veya platforma özel API bağlayıcıları ve kitaplıklarını kullanmayı içerir. Ayrıca bu standartlar aynı zamanda CRM, ERP veya diğer eski sistemler gibi farklı sistemler arasındaki veri entegrasyonunu ve senkronizasyonunu da kapsar.

4. Dağıtım: low-code uygulamaların dağıtımı, yazılımın ve çalışma zamanı ortamının paketlenmesi, sağlanması ve yönetimine ilişkin standartlara bağlı kalmayı gerektirir. Bu genellikle Docker gibi konteynerleştirme teknolojilerinin kullanılmasını ve uygulamaların bulut ortamlarında veya low-code platformla uyumlu şirket içi altyapıda dağıtılmasını içerir. Ayrıca uygulama güncellemelerinin sorunsuz bir şekilde devreye alınmasını ve kullanıma sunulmasını sağlamak için geliştirme, hazırlama ve üretim ortamlarının etkili bir şekilde yönetilmesi gerekir.

5. Güvenlik: Güvenlik için Low-code standartlar, uygulama verilerinin, kullanıcı gizliliğinin ve genel sistem bütünlüğünün korunmasını sağlamayı amaçlar. Bu, kimlik doğrulama, yetkilendirme, veri şifreleme ve güvenli iletişim için en iyi uygulamaları benimsemenin yanı sıra GDPR, HIPAA veya PCI-DSS gibi ilgili sektör düzenlemeleri ve standartlarına uymayı da içerir. low-code geliştirmede güvenliğin sağlanması aynı zamanda platform sağlayıcının güncel güvenlik yamalarını sürdürme ve potansiyel tehditleri proaktif olarak izleme sorumluluğunu da içerir.

6. Performans ve Ölçeklenebilirlik: Performans ve ölçeklenebilirlik için Low-code standartlar, oluşturulan uygulamaların kalite veya hızdan ödün vermeden artan iş yüklerini, kullanıcıları veya veri boyutlarını verimli bir şekilde yönetebilmesini sağlamayı içerir. Bu, önbelleğe alma, verimli veri alımı ve kaynak yönetimi gibi performans optimizasyon tekniklerinin benimsenmesini ve uygulamaların gerektiği gibi yatay veya dikey olarak ölçeklendirilecek şekilde hazırlanmasını gerektirir.

7. Sürdürülebilirlik ve Genişletilebilirlik: low-code geliştirmenin en önemli avantajlarından biri, değişen iş gereksinimlerine yanıt olarak uygulamaları hızlı bir şekilde değiştirebilme ve uyarlayabilme yeteneğidir. Bakım yapılabilirlik ve genişletilebilirlik için Low-code standartlar, daha sorunsuz güncellemeler ve yükseltmeler için uygulama mimarisini ve kod tabanını temiz, modüler ve iyi belgelenmiş tutmanın önemini vurgular. Ek olarak, yeniden kullanılabilirlik kültürünün teşvik edilmesi ve low-code platformun genişletilebilirlik özelliklerinden yararlanılması, sağlam ve geleceğe hazır bir uygulama mimarisinin sağlanmasına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, low-code standartların benimsenmesi, yalnızca yazılım uygulamalarının geliştirilmesini ve sunulmasını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda hızlı ve sürekli gelişen teknolojik ortamda uzun vadeli sürdürülebilirliği ve büyümeyi de garanti eder. Kuruluşlar, bu yönergelere bağlı kalarak AppMaster gibi low-code platformların potansiyelini en üst düzeye çıkarabilir ve genel dijital dönüşüm yolculuklarını geliştirebilir.