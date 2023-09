Comparação de baixo código

A comparação Low-code refere-se ao exame e avaliação de várias plataformas de desenvolvimento low-code em termos de recursos, capacidades, facilidade de uso, eficiência, desempenho, escalabilidade e economia. As plataformas de desenvolvimento Low-code surgiram como uma solução popular para atender à crescente demanda por maneiras mais rápidas e eficientes de construir e implantar aplicativos web, móveis e de back-end. Essas plataformas permitem que desenvolvedores e usuários não técnicos criem aplicativos com o mínimo de codificação manual, aproveitando ambientes de desenvolvimento visual e componentes pré-construídos para agilizar o processo de desenvolvimento.

No contexto da comparação de low-code, é essencial avaliar vários aspectos-chave de uma plataforma low-code, tais como o seu ambiente de desenvolvimento, ferramentas de design visual, modelos e componentes pré-construídos, capacidades de integração, opções de implantação e extensibilidade da plataforma. . Ao comparar plataformas low-code, as organizações devem considerar fatores como facilidade de uso e curva de aprendizado, compatibilidade com sistemas e infraestrutura existentes, capacidade de oferecer suporte a diversos casos de uso e retorno geral do investimento (ROI).

Um estudo da Gartner prevê que até 2024, 65% do desenvolvimento de aplicações será feito em plataformas low-code. Isso pode ser atribuído aos inúmeros benefícios que as plataformas low-code oferecem, incluindo redução do tempo e custo de desenvolvimento, maior agilidade, colaboração mais fácil entre equipes de TI e de negócios e democratização do desenvolvimento de aplicativos. Exemplos de plataformas populares low-code para desenvolvimento de aplicativos incluem Appian, Mendix, OutSystems e, claro, a plataforma no-code AppMaster.

A plataforma AppMaster, em particular, foi projetada especificamente para atender a uma ampla gama de clientes, incluindo pequenas empresas e grandes empresas, permitindo-lhes desenvolver e implementar aplicações 10 vezes mais rápido e com um terço do custo em comparação com os métodos de desenvolvimento tradicionais. Seu ambiente de desenvolvimento (IDE) poderoso, abrangente e integrado permite aos usuários criar modelos de dados visualmente atraentes (esquema de banco de dados), lógica de negócios (conhecida como processos de negócios) usando BP Designer visual, API REST e endpoints WSS. Os recursos do AppMaster se estendem à criação de UI para aplicativos web e móveis usando a funcionalidade drag-and-drop, oferecendo interatividade completa, bem como gerar código-fonte para aplicativos, compilá-los, executar testes, empacotá-los em contêineres docker (apenas back-end), e implantá-los na nuvem.

Uma grande vantagem da plataforma AppMaster é o suporte a aplicativos escaláveis ​​e de alto desempenho que podem operar com qualquer banco de dados compatível com Postgresql como banco de dados primário. Além disso, AppMaster gera aplicativos de back-end utilizando Go (golang), aplicativos da web utilizando a estrutura Vue3 e JS/TS e aplicativos móveis aproveitando Kotlin e Jetpack Compose para Android, bem como SwiftUI para IOS. Além disso, a abordagem orientada ao servidor da plataforma AppMaster permite que os usuários atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API dos aplicativos móveis sem reenviar novas versões para a App Store e o Play Market.

Ao realizar uma comparação low-code, é essencial considerar a capacidade da plataforma de manter as aplicações resultantes e evitar dívidas técnicas. AppMaster resolve esse problema permitindo que os usuários gerem novamente seus aplicativos do zero sempre que alterações são feitas nos blueprints. Isso garante que os aplicativos resultantes permaneçam atualizados e livres de problemas legados, facilitando a manutenção e a modificação dos aplicativos no longo prazo. Para ajudar ainda mais na manutenção e interoperabilidade de aplicativos, AppMaster também gera documentação útil, como scripts de migração de esquema de banco de dados e documentação Swagger (API aberta) para endpoints de servidor.

Em resumo, uma comparação low-code é um passo importante na escolha da plataforma low-code certa para as necessidades específicas de uma organização. Envolve avaliar vários aspectos dessas plataformas, como seus recursos, capacidades, compatibilidade, escalabilidade e custo-benefício. A plataforma no-code AppMaster se destaca nesta comparação devido ao seu ambiente de desenvolvimento abrangente, amplos recursos, aplicativos gerados robustos e capacidade de eliminar dívidas técnicas. Com seu foco em garantir o desenvolvimento de aplicativos mais rápido e eficiente, AppMaster oferece uma solução atraente, adaptada para atender aos diversos requisitos de negócios e empresas no cenário tecnológico acelerado de hoje.