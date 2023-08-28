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Az kodlu kullanım örnekleri

Ağu 28, 2023

Low-code kullanım örnekleri, AppMaster gibi low-code geliştirme platformlarının benimsenmesinin kuruluşlara ve geliştiricilere önemli faydalar sağlayabileceği belirli senaryolara ve örneklere atıfta bulunur. Bu avantajlar arasında hızlandırılmış geliştirme hızı, azaltılmış maliyetler, kolaylaştırılmış işbirliği ve sürekli değişen iş gereksinimlerine gelişmiş uyarlanabilirlik yer alır. low-code platformlar, görsel, drag-and-drop uygulama bileşenlerini kullanarak ve otomatik olarak kaynak kodu oluşturarak, kapsamlı programlama uzmanlığı gerektirmeden çeşitli uygulama türlerinin hızlı bir şekilde oluşturulmasına, konuşlandırılmasına ve değiştirilmesine olanak tanır.

Çeşitli araştırma çalışmaları ve istatistikler low-code geliştirme platformlarının artan popülaritesini ve etkinliğini göstermiştir. Gartner, 2024 yılına kadar uygulama geliştirme faaliyetinin %65'inden fazlasının low-code uygulama geliştirmeden sorumlu olacağını tahmin ediyor. Forrester, low-code pazarının 2017'deki 3,8 milyar dolardan 2022'ye kadar 21,2 milyar dolara çıkacağını öngörüyor.

İnsan kaynakları, finans, üretim, sağlık hizmetleri ve daha pek çok sektör, işletme ve departmanda çok sayıda low-code kullanım örneği bulunmaktadır. Bazı yaygın low-code kullanım durumları şunlardır:

1. Dijital Dönüşüm: Low-code manuel süreçleri otomatikleştirmek, veri doğruluğunu sağlamak ve müşterilere daha iyi hizmet vermek için özel uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlayarak dijital dönüşüm çabalarını destekler. İşletmeler çeşitli dijital girişimleri hızla pilotlaştırabilir, yineleyebilir ve ölçeklendirebilir; bu da dijitalin öncelikli olduğu çağda rekabet üstünlüğünü korumalarına yardımcı olur.

2. Hızlı Uygulama Geliştirme: Pazar koşullarının ve müşteri taleplerinin değişme hızı, işletmelerin gelişen gereksinimleri karşılayan çözümlerle hızlı bir şekilde yanıt vermesini gerektirmektedir. Low-code platformlar tasarım, geliştirme, test etme ve devreye alma süreçlerini kolaylaştırarak çevik uygulama geliştirmeyi mümkün kılar ve böylece pazara sunma süresini önemli ölçüde azaltır. Bu, inovasyonun hızını artırır ve şirketlerin rekabette öne geçmesini sağlar.

3. Eski Sistem Modernizasyonu: Eski sistemler sıklıkla verimsizliklerden, güvenlik risklerinden ve uyumluluk sorunlarından muzdarip olup işin büyümesini engeller. Low-code bu sistemlerin mevcut teknoloji standartlarından ve en iyi uygulamalardan yararlanan modern, ölçeklenebilir ve güvenli uygulamalara dönüştürülmesini sağlar. low-code çözümler, yeni uygulamalar geliştirerek veya mevcut uygulamaları iyileştirerek kuruluşların bakım maliyetlerini azaltmasına ve genel üretkenliği artırmasına yardımcı olabilir.

4. Müşteri Deneyimini Geliştirme: Müşteri odaklılığın öneminin artmasıyla birlikte işletmeler sezgisel, kusursuz ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimine öncelik vermelidir. Low-code platformlar, kuruluşların belirli müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel web ve mobil uygulamaları hızla oluşturmasına olanak tanır. Bu, daha yüksek müşteri memnuniyetine ve artan marka bağlılığına yol açar.

5. Uzaktan Çalışmayı Etkinleştirme: Uzaktan çalışma birçok kuruluş için norm haline gelmeye devam ederken, low-code geliştirme platformları, dağıtılmış ekipler arasında verimli, işbirliğine dayalı iş akışlarının kolaylaştırılmasına yardımcı olabilir. Geliştiriciler ve geliştirici olmayanlar projelere katkıda bulunarak gelişimi hızlandırabilir ve en iyi sonuçları sağlayabilirler.

6. İş Süreci Otomasyonu: Low-code platformlar, kuruluşların tekrarlayan, zaman alan görevleri otomatikleştirmesine, iş akışlarını kolaylaştırmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına olanak tanır. Özel uygulamalar, belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak, sürekli süreç iyileştirmeyi teşvik etmek ve manuel hataları azaltmak için hızlı bir şekilde oluşturulabilir.

Güçlü bir no-code platform olan AppMaster, kuruluşların bu sonuçlara verimli ve etkili bir şekilde ulaşmak için low-code teknolojiden nasıl yararlanabileceğinin mükemmel bir örneğidir. AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için sezgisel, kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Geliştiriciler görsel olarak veri modelleri oluşturabilir, iş süreçlerini tasarlayabilir ve REST API ile WSS endpoints oluşturarak geliştirme sürecini kolaylaştırabilir ve teknik borcu ortadan kaldırabilir. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, otomatik olarak oluşturulan Swagger (Açık API) belgeleri, veritabanı şeması geçiş komut dosyaları ve hızlı güncelleme yeteneklerinden yararlanılarak daha da optimize edilebilir ve bakımı yapılabilir.

AppMaster birincil veritabanı olarak ölçeklenebilirliği ve çeşitli Postgresql uyumlu veritabanlarıyla uyumluluğu, onu küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar geniş bir müşteri yelpazesi için uygun bir seçim haline getirir. Vatandaş geliştiricileri güçlendirerek, uygulama geliştirmeyi kolaylaştırarak ve teknik borcu ortadan kaldırarak AppMaster, hızla büyüyen low-code geliştirme pazarında lider bir sağlayıcı olarak kendini kanıtlamış ve hem işletmelere hem de geliştiricilere daha fazla değer sunmuştur.

Daha fazla terimi keşfedin:
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