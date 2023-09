Low-code vergelijking verwijst naar het onderzoek en de evaluatie van verschillende low-code ontwikkelplatforms in termen van hun functies, mogelijkheden, gebruiksgemak, efficiëntie, prestaties, schaalbaarheid en kosteneffectiviteit. Low-code ontwikkelplatforms zijn uitgegroeid tot een populaire oplossing om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar snellere en efficiëntere manieren om web-, mobiele en backend-applicaties te bouwen en te implementeren. Met deze platforms kunnen zowel ontwikkelaars als niet-technische gebruikers applicaties creëren met minimale handmatige codering, waarbij gebruik wordt gemaakt van visuele ontwikkelomgevingen en vooraf gebouwde componenten om het ontwikkelingsproces te stroomlijnen.

In de context van low-code vergelijking is het essentieel om verschillende belangrijke aspecten van een low-code platform te beoordelen, zoals de ontwikkelomgeving, visuele ontwerptools, vooraf gebouwde sjablonen en componenten, integratiemogelijkheden, implementatieopties en platformuitbreidbaarheid. . Bij het vergelijken van low-code platforms moeten organisaties rekening houden met factoren als gebruiksgemak en leercurve, compatibiliteit met bestaande systemen en infrastructuur, het vermogen om diverse gebruiksscenario’s te ondersteunen en het algehele rendement op de investering (ROI).

Een onderzoek van Gartner voorspelt dat in 2024 65% van de applicatieontwikkeling zal plaatsvinden op basis van low-code platforms. Dit kan worden toegeschreven aan de talloze voordelen die low-code platforms bieden, waaronder kortere ontwikkeltijd en -kosten, grotere flexibiliteit, eenvoudigere samenwerking tussen IT- en zakelijke teams en de democratisering van applicatieontwikkeling. Voorbeelden van populaire low-code platforms voor applicatieontwikkeling zijn Appian, Mendix, OutSystems en uiteraard het AppMaster no-code platform.

Met name het AppMaster platform is speciaal ontworpen om tegemoet te komen aan een breed scala aan klanten, waaronder kleine bedrijven en ondernemingen, waardoor zij applicaties tien keer sneller kunnen ontwikkelen en implementeren tegen een derde van de kosten in vergelijking met traditionele ontwikkelingsmethoden. Dankzij de krachtige, uitgebreide en geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) kunnen gebruikers visueel aantrekkelijke datamodellen (databaseschema), bedrijfslogica (bekend als bedrijfsprocessen) creëren met behulp van visuele BP Designer, REST API en WSS-eindpunten. De mogelijkheden van AppMaster strekken zich uit tot het creëren van een gebruikersinterface voor web- en mobiele applicaties met behulp van drag-and-drop functionaliteit en bieden tegelijkertijd volledige interactiviteit, evenals het genereren van broncode voor applicaties, het compileren ervan, het uitvoeren van tests, het verpakken ervan in docker-containers (alleen backend), en deze in de cloud implementeren.

Een groot voordeel van het AppMaster platform is de ondersteuning voor schaalbare en krachtige applicaties die met elke Postgresql-compatibele database als primaire database kunnen werken. Daarnaast genereert AppMaster backend-applicaties met behulp van Go (golang), webapplicaties die gebruik maken van het Vue3-framework en JS/TS, en mobiele applicaties die gebruik maken van Kotlin en Jetpack Compose voor Android, evenals SwiftUI voor IOS. Bovendien stelt de servergestuurde aanpak van het AppMaster -platform gebruikers in staat de UI, logica en API-sleutels van mobiele applicaties bij te werken zonder nieuwe versies opnieuw in te dienen bij de App Store en Play Market.

Bij het uitvoeren van een low-code vergelijking is het essentieel om rekening te houden met het vermogen van het platform om de resulterende applicaties te onderhouden en technische schulden te vermijden. AppMaster lost dit probleem op door gebruikers in staat te stellen hun applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer er wijzigingen in de blauwdrukken worden aangebracht. Dit zorgt ervoor dat de resulterende applicaties up-to-date blijven en vrij zijn van oudere problemen, waardoor het gemakkelijker wordt om de applicaties op de lange termijn te onderhouden en aan te passen. Om het onderhoud en de interoperabiliteit van applicaties verder te ondersteunen, genereert AppMaster ook handige documentatie, zoals migratiescripts voor databaseschema's en Swagger-documentatie (open API) voor endpoints.

Samenvattend is een low-code vergelijking een belangrijke stap bij het kiezen van het juiste low-code platform voor de specifieke behoeften van een organisatie. Het omvat het evalueren van verschillende aspecten van deze platforms, zoals hun functies, mogelijkheden, compatibiliteit, schaalbaarheid en kosteneffectiviteit. Het AppMaster no-code platform valt in deze vergelijking op vanwege zijn uitgebreide ontwikkelomgeving, uitgebreide mogelijkheden, robuust gegenereerde applicaties en het vermogen om technische schulden te elimineren. Met de focus op het garanderen van een snellere en efficiëntere applicatieontwikkeling, biedt AppMaster een overtuigende oplossing die is toegesneden op de uiteenlopende behoeften van bedrijven en ondernemingen in het huidige snelle technologielandschap.