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Сравнение с низким кодом

29, авг. 2023

Сравнение Low-code означает изучение и оценку различных платформ разработки low-code с точки зрения их функций, возможностей, простоты использования, эффективности, производительности, масштабируемости и экономической эффективности. Платформы разработки Low-code стали популярным решением для удовлетворения растущего спроса на более быстрые и эффективные способы создания и развертывания веб-, мобильных и серверных приложений. Эти платформы позволяют разработчикам и нетехническим пользователям создавать приложения с минимальным ручным кодированием, используя визуальные среды разработки и готовые компоненты для оптимизации процесса разработки.

В контексте сравнения low-code важно оценить несколько ключевых аспектов low-code платформы, таких как среда разработки, инструменты визуального проектирования, готовые шаблоны и компоненты, возможности интеграции, варианты развертывания и расширяемость платформы. . При сравнении платформ low-code организациям следует учитывать такие факторы, как простота использования и скорость обучения, совместимость с существующими системами и инфраструктурой, способность поддерживать разнообразные варианты использования и общий возврат инвестиций (ROI).

Исследование Gartner прогнозирует, что к 2024 году 65% разработки приложений будет осуществляться с использованием платформ low-code. Это можно объяснить множеством преимуществ, которые предлагают платформы low-code, включая сокращение времени и затрат на разработку, повышение гибкости, упрощение сотрудничества между ИТ-отделами и бизнес-группами, а также демократизацию разработки приложений. Примеры популярных платформ low-code для разработки приложений включают Appian, Mendix, OutSystems и, конечно же, платформу no-code AppMaster.

Платформа AppMaster, в частности, была специально разработана для обслуживания широкого круга клиентов, включая малый бизнес и предприятия, что позволяет им разрабатывать и развертывать приложения в 10 раз быстрее и за треть стоимости по сравнению с традиционными методами разработки. Его мощная, комплексная и интегрированная среда разработки (IDE) позволяет пользователям создавать визуально привлекательные модели данных (схему базы данных), бизнес-логику (известную как бизнес-процессы) с помощью визуального конструктора BP, REST API и конечных точек WSS. Возможности AppMaster распространяются на создание пользовательского интерфейса для веб- и мобильных приложений с использованием функции drag-and-drop, обеспечивая при этом полную интерактивность, а также генерацию исходного кода для приложений, их компиляцию, запуск тестов, упаковку их в контейнеры докеров (только серверная часть), и развертывание их в облаке.

Одним из основных преимуществ платформы AppMaster является поддержка масштабируемых и высокопроизводительных приложений, которые могут работать с любой базой данных, совместимой с Postgresql, в качестве основной базы данных. Кроме того, AppMaster создает серверные приложения с использованием Go (golang), веб-приложения с использованием платформы Vue3 и JS/TS, а также мобильные приложения с использованием Kotlin и Jetpack Compose для Android, а также SwiftUI для IOS. Кроме того, серверный подход платформы AppMaster позволяет пользователям обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений без повторной отправки новых версий в App Store и Play Market.

При проведении сравнения low-code важно учитывать способность платформы поддерживать полученные приложения и избегать технического долга. AppMaster решает эту проблему, позволяя пользователям восстанавливать свои приложения с нуля всякий раз, когда в чертежи вносятся изменения. Это гарантирует, что полученные приложения останутся актуальными и не будут иметь устаревших проблем, что упрощает обслуживание и изменение приложений в долгосрочной перспективе. Чтобы дополнительно облегчить обслуживание и совместимость приложений, AppMaster также создает удобную документацию, такую ​​как сценарии миграции схемы базы данных и документацию Swagger (открытый API) для endpoints сервера.

Подводя итог, можно сказать, что сравнение low-code — это важный шаг в выборе правильной платформы low-code для конкретных потребностей организации. Он включает в себя оценку различных аспектов этих платформ, таких как их функции, возможности, совместимость, масштабируемость и экономическая эффективность. Платформа AppMaster no-code выделяется в этом сравнении благодаря своей комплексной среде разработки, обширным возможностям, надежным генерируемым приложениям и способности устранять технический долг. Ориентируясь на обеспечение более быстрой и эффективной разработки приложений, AppMaster предлагает привлекательное решение, адаптированное для удовлетворения разнообразных требований бизнеса и предприятий в современном быстро меняющемся технологическом ландшафте.

Изучите больше терминов:
Low-code AI (искусственный интеллект) Инфраструктура с низким кодом как услуга (IaaS) Конкуренция по низкому коду Консультант по низким кодам Культура Low-code Модульность с низким уровнем кода Наследие Low-code Ограничения по низкому коду Отчеты с низким кодом Поэтапная разработка с низким уровнем кода Развертывание с минимальным использованием кода Редактор с низким кодом Совместимость с низким уровнем кода Совместная работа с минимальным кодом Сравнение с низким кодом Стандарты Low-code

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