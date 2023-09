Porównanie małego kodu

Porównanie Low-code odnosi się do badania i oceny różnych platform programistycznych low-code pod kątem ich funkcji, możliwości, łatwości użycia, wydajności, wydajności, skalowalności i opłacalności. Platformy programistyczne Low-code stały się popularnym rozwiązaniem odpowiadającym rosnącemu zapotrzebowaniu na szybsze i bardziej wydajne sposoby tworzenia i wdrażania aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych. Platformy te umożliwiają programistom i użytkownikom nietechnicznym tworzenie aplikacji przy minimalnym ręcznym kodowaniu, wykorzystując wizualne środowiska programistyczne i gotowe komponenty w celu usprawnienia procesu programowania.

W kontekście porównania low-code niezbędna jest ocena kilku kluczowych aspektów platformy low-code, takich jak środowisko programistyczne, narzędzia do projektowania wizualnego, gotowe szablony i komponenty, możliwości integracji, opcje wdrażania i rozszerzalność platformy . Porównując platformy low-code, organizacje powinny wziąć pod uwagę takie czynniki, jak łatwość użycia i krzywa uczenia się, zgodność z istniejącymi systemami i infrastrukturą, zdolność do obsługi różnorodnych przypadków użycia oraz ogólny zwrot z inwestycji (ROI).

Badanie przeprowadzone przez firmę Gartner przewiduje, że do 2024 r. 65% tworzenia aplikacji będzie odbywać się przy użyciu platform low-code. Można to przypisać niezliczonym korzyściom, jakie oferują platformy low-code, w tym skróconemu czasowi i kosztom programowania, zwiększonej elastyczności, łatwiejszej współpracy między zespołami IT i biznesowymi oraz demokratyzacji tworzenia aplikacji. Przykłady popularnych platform low-code do tworzenia aplikacji obejmują Appian, Mendix, OutSystems i oczywiście platformę no-code AppMaster.

W szczególności platforma AppMaster została zaprojektowana specjalnie z myślą o szerokiej rzeszy klientów, w tym małych firmach i przedsiębiorstwach, umożliwiając im tworzenie i wdrażanie aplikacji 10 razy szybciej i za jedną trzecią kosztów w porównaniu z tradycyjnymi metodami programowania. Jego potężne, wszechstronne i zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) umożliwia użytkownikom tworzenie atrakcyjnych wizualnie modeli danych (schematu bazy danych) i logiki biznesowej (znanej jako procesy biznesowe) przy użyciu wizualnego narzędzia BP Designer, REST API i punktów końcowych WSS. Możliwości AppMaster obejmują tworzenie interfejsu użytkownika dla aplikacji internetowych i mobilnych przy użyciu funkcji drag-and-drop oferując jednocześnie pełną interaktywność, a także generowanie kodu źródłowego aplikacji, ich kompilowanie, uruchamianie testów, pakowanie do kontenerów dokowanych (tylko backend), i wdrażanie ich w chmurze.

Jedną z głównych zalet platformy AppMaster jest obsługa skalowalnych i wydajnych aplikacji, które mogą działać z dowolną bazą danych kompatybilną z Postgresql jako podstawową bazą danych. Dodatkowo AppMaster generuje aplikacje backendowe wykorzystujące Go (golang), aplikacje internetowe wykorzystujące framework Vue3 i JS/TS oraz aplikacje mobilne wykorzystujące Kotlin i Jetpack Compose dla Androida, a także SwiftUI dla IOS. Co więcej, podejście platformy AppMaster oparte na serwerze umożliwia użytkownikom aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API aplikacji mobilnych bez konieczności ponownego przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market.

Podczas przeprowadzania porównania low-code należy wziąć pod uwagę zdolność platformy do utrzymania powstałych aplikacji i uniknięcia długów technicznych. AppMaster rozwiązuje ten problem, umożliwiając użytkownikom regenerację aplikacji od zera za każdym razem, gdy wprowadzane są zmiany w projektach. Gwarantuje to, że powstałe aplikacje pozostaną aktualne i wolne od problemów ze starszymi wersjami, co ułatwia konserwację i modyfikowanie aplikacji w dłuższej perspektywie. Aby jeszcze bardziej pomóc w utrzymaniu i interoperacyjności aplikacji, AppMaster generuje również przydatną dokumentację, taką jak skrypty migracji schematu bazy danych i dokumentacja Swagger (otwarte API) dla endpoints serwera.

Podsumowując, porównanie low-code jest ważnym krokiem w wyborze odpowiedniej platformy low-code dla konkretnych potrzeb organizacji. Obejmuje ocenę różnych aspektów tych platform, takich jak ich funkcje, możliwości, kompatybilność, skalowalność i opłacalność. Platforma no-code AppMaster wyróżnia się w tym porównaniu kompleksowym środowiskiem programistycznym, rozbudowanymi możliwościami, solidnie generowanymi aplikacjami i możliwością wyeliminowania długu technicznego. Koncentrując się na zapewnieniu szybszego i bardziej wydajnego tworzenia aplikacji, AppMaster oferuje atrakcyjne rozwiązanie dostosowane do różnorodnych wymagań przedsiębiorstw i przedsiębiorstw w dzisiejszym dynamicznym krajobrazie technologicznym.