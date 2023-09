La comparaison Low-code fait référence à l'examen et à l'évaluation de diverses plates-formes de développement low-code en termes de fonctionnalités, de capacités, de facilité d'utilisation, d'efficacité, de performances, d'évolutivité et de rentabilité. Les plateformes de développement Low-code sont devenues une solution populaire pour répondre à la demande croissante de moyens plus rapides et plus efficaces pour créer et déployer des applications Web, mobiles et back-end. Ces plates-formes permettent aux développeurs et aux utilisateurs non techniques de créer des applications avec un minimum de codage manuel, en tirant parti des environnements de développement visuels et des composants prédéfinis pour rationaliser le processus de développement.

Dans le contexte de la comparaison low-code, il est essentiel d'évaluer plusieurs aspects clés d'une plateforme low-code, tels que son environnement de développement, ses outils de conception visuelle, ses modèles et composants prédéfinis, ses capacités d'intégration, ses options de déploiement et l'extensibilité de la plateforme. . Lorsqu'elles comparent des plates-formes low-code, les organisations doivent prendre en compte des facteurs tels que la facilité d'utilisation et la courbe d'apprentissage, la compatibilité avec les systèmes et l'infrastructure existants, la capacité à prendre en charge divers cas d'utilisation et le retour sur investissement (ROI) global.

Une étude du Gartner prédit que d’ici 2024, 65 % du développement d’applications se fera à l’aide de plateformes low-code. Cela peut être attribué aux innombrables avantages qu'offrent les plates-formes low-code, notamment une réduction du temps et des coûts de développement, une agilité accrue, une collaboration plus facile entre les équipes informatiques et commerciales et la démocratisation du développement d'applications. Des exemples de plates-formes low-code populaires pour le développement d'applications incluent Appian, Mendix, OutSystems et, bien sûr, la plate-forme no-code AppMaster.

La plateforme AppMaster, en particulier, a été spécialement conçue pour répondre à un large éventail de clients, notamment des petites entreprises et des entreprises, leur permettant de développer et de déployer des applications 10 fois plus rapidement et à un tiers du coût par rapport aux méthodes de développement traditionnelles. Son environnement de développement (IDE) puissant, complet et intégré permet aux utilisateurs de créer des modèles de données visuellement attrayants (schéma de base de données), une logique métier (connue sous le nom de processus métier) à l'aide de Visual BP Designer, de l'API REST et de WSS Endpoints. Les capacités d' AppMaster s'étendent à la création d'interface utilisateur pour les applications Web et mobiles à l'aide de la fonctionnalité drag-and-drop tout en offrant une interactivité complète, ainsi qu'à la génération de code source pour les applications, à leur compilation, à l'exécution de tests, à leur conditionnement dans des conteneurs Docker (backend uniquement), et les déployer sur le cloud.

L'un des avantages majeurs de la plateforme AppMaster est sa prise en charge d'applications évolutives et hautes performances pouvant fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible Postgresql comme base de données principale. De plus, AppMaster génère des applications backend utilisant Go (golang), des applications Web utilisant le framework Vue3 et JS/TS, et des applications mobiles exploitant Kotlin et Jetpack Compose pour Android, ainsi que SwiftUI pour IOS. De plus, l'approche serveur de la plateforme AppMaster permet aux utilisateurs de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans soumettre à nouveau de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market.

Lors d’une comparaison low-code, il est essentiel de considérer la capacité de la plateforme à maintenir les applications résultantes et à éviter la dette technique. AppMaster résout ce problème en permettant aux utilisateurs de régénérer leurs applications à partir de zéro chaque fois que des modifications sont apportées aux plans. Cela garantit que les applications résultantes restent à jour et exemptes de problèmes hérités, ce qui facilite la maintenance et la modification des applications à long terme. Pour faciliter davantage la maintenance et l'interopérabilité des applications, AppMaster génère également une documentation pratique telle que des scripts de migration de schéma de base de données et une documentation Swagger (API ouverte) pour endpoints du serveur.

En résumé, une comparaison low-code est une étape importante dans le choix de la plateforme low-code adaptée aux besoins spécifiques d'une organisation. Cela implique d'évaluer divers aspects de ces plates-formes, tels que leurs fonctionnalités, leurs capacités, leur compatibilité, leur évolutivité et leur rentabilité. La plate no-code AppMaster se distingue dans cette comparaison en raison de son environnement de développement complet, de ses capacités étendues, de ses applications générées robustes et de sa capacité à éliminer la dette technique. En mettant l'accent sur un développement d'applications plus rapide et plus efficace, AppMaster propose une solution convaincante conçue pour répondre aux diverses exigences des entreprises dans le paysage technologique en évolution rapide d'aujourd'hui.