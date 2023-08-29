مقارنة الكود المنخفض

تشير مقارنة Low-code إلى فحص وتقييم العديد من منصات التطوير low-code من حيث ميزاتها وإمكانياتها وسهولة الاستخدام والكفاءة والأداء وقابلية التوسع وفعالية التكلفة. ظهرت منصات التطوير Low-code كحل شائع لتلبية الطلب المتزايد على طرق أسرع وأكثر كفاءة لإنشاء ونشر تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية. تسمح هذه المنصات للمطورين والمستخدمين غير التقنيين على حد سواء بإنشاء تطبيقات بأقل قدر من الترميز اليدوي، والاستفادة من بيئات التطوير المرئية والمكونات المعدة مسبقًا لتبسيط عملية التطوير.

في سياق مقارنة low-code ، من الضروري تقييم العديد من الجوانب الرئيسية للنظام الأساسي low-code ، مثل بيئة التطوير وأدوات التصميم المرئي والقوالب والمكونات المعدة مسبقًا وقدرات التكامل وخيارات النشر وقابلية توسيع النظام الأساسي . عند مقارنة الأنظمة الأساسية low-code ، يجب على المؤسسات مراعاة عوامل مثل سهولة الاستخدام ومنحنى التعلم، والتوافق مع الأنظمة والبنية التحتية الحالية، والقدرة على دعم حالات الاستخدام المتنوعة، والعائد الإجمالي على الاستثمار (ROI).

تتوقع دراسة أجرتها شركة Gartner أنه بحلول عام 2024، سيتم تنفيذ 65% من تطوير التطبيقات باستخدام منصات low-code. ويمكن أن يعزى ذلك إلى الفوائد التي لا تعد ولا تحصى التي توفرها المنصات low-code ، بما في ذلك تقليل وقت التطوير والتكلفة، وزيادة سرعة الحركة، والتعاون الأسهل بين فرق تكنولوجيا المعلومات والأعمال، وإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات. تتضمن أمثلة الأنظمة الأساسية الشائعة low-code لتطوير التطبيقات Appian وMendix وOutSystems وبالطبع منصة AppMaster no-code.

وقد تم تصميم منصة AppMaster ، على وجه الخصوص، خصيصًا لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء بما في ذلك الشركات الصغيرة والمؤسسات، مما يمكنهم من تطوير ونشر التطبيقات بشكل أسرع 10 مرات وبثلث التكلفة مقارنة بأساليب التطوير التقليدية. تسمح بيئة التطوير القوية والشاملة والمتكاملة (IDE) للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات جذابة بصريًا (مخطط قاعدة البيانات)، ومنطق الأعمال (المعروف باسم عمليات الأعمال) باستخدام BP Designer، وREST API، ونقاط نهاية WSS. تمتد قدرات AppMaster إلى إنشاء واجهة مستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول باستخدام وظيفة drag-and-drop مع توفير تفاعل كامل، بالإضافة إلى إنشاء كود مصدر للتطبيقات، وتجميعها، وإجراء الاختبارات، وتعبئتها في حاويات عامل الإرساء (الواجهة الخلفية فقط)، ونشرها على السحابة.

إحدى المزايا الرئيسية لمنصة AppMaster هي دعمها للتطبيقات القابلة للتطوير وعالية الأداء والتي يمكنها العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات خلفية باستخدام Go (golang)، وتطبيقات ويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول التي تستفيد من Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android، بالإضافة إلى SwiftUI لنظام IOS. علاوة على ذلك، يتيح النهج القائم على الخادم لمنصة AppMaster للمستخدمين تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون إعادة إرسال إصدارات جديدة إلى متجر التطبيقات وسوق Play.

عند إجراء مقارنة low-code ، من الضروري مراعاة قدرة النظام الأساسي على الحفاظ على التطبيقات الناتجة وتجنب الديون الفنية. يعالج AppMaster هذه المشكلة من خلال السماح للمستخدمين بإعادة إنشاء تطبيقاتهم من البداية كلما تم إجراء تغييرات في المخططات. ويضمن ذلك بقاء التطبيقات الناتجة محدثة وخالية من المشكلات القديمة، مما يسهل صيانة التطبيقات وتعديلها على المدى الطويل. للمساعدة بشكل أكبر في صيانة التطبيقات وقابلية التشغيل البيني، يقوم AppMaster أيضًا بإنشاء وثائق مفيدة مثل البرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ووثائق Swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم.

باختصار، تعد مقارنة low-code خطوة مهمة في اختيار النظام الأساسي المناسب low-code لتلبية الاحتياجات المحددة للمؤسسة. ويتضمن تقييم الجوانب المختلفة لهذه الأنظمة الأساسية، مثل ميزاتها وإمكانياتها وتوافقها وقابلية التوسع وفعالية التكلفة. تبرز منصة AppMaster no-code في هذه المقارنة نظرًا لبيئتها التطويرية الشاملة وإمكانياتها الواسعة وتطبيقاتها القوية المولدة وقدرتها على التخلص من الديون الفنية. من خلال تركيزها على ضمان تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، تقدم AppMaster حلاً مقنعًا مصممًا لتلبية المتطلبات المتنوعة للشركات والمؤسسات في المشهد التكنولوجي سريع الخطى اليوم.