Il confronto Low-code si riferisce all'esame e alla valutazione di varie piattaforme di sviluppo low-code in termini di caratteristiche, capacità, facilità d'uso, efficienza, prestazioni, scalabilità e rapporto costo-efficacia. Le piattaforme di sviluppo Low-code sono emerse come una soluzione popolare per soddisfare la crescente domanda di modi più rapidi ed efficienti per creare e distribuire applicazioni web, mobili e backend. Queste piattaforme consentono sia agli sviluppatori che agli utenti non tecnici di creare applicazioni con una codifica manuale minima, sfruttando ambienti di sviluppo visivi e componenti predefiniti per semplificare il processo di sviluppo.

Nel contesto del confronto low-code, è essenziale valutare diversi aspetti chiave di una piattaforma low-code, come l'ambiente di sviluppo, gli strumenti di progettazione visiva, modelli e componenti predefiniti, capacità di integrazione, opzioni di distribuzione ed estensibilità della piattaforma. . Quando si confrontano le piattaforme low-code, le organizzazioni dovrebbero considerare fattori quali la facilità d'uso e la curva di apprendimento, la compatibilità con i sistemi e le infrastrutture esistenti, la capacità di supportare diversi casi d'uso e il ritorno sull'investimento (ROI) complessivo.

Uno studio di Gartner prevede che entro il 2024, il 65% dello sviluppo di applicazioni verrà effettuato utilizzando piattaforme low-code. Ciò può essere attribuito alla miriade di vantaggi offerti dalle piattaforme low-code, tra cui tempi e costi di sviluppo ridotti, maggiore agilità, collaborazione più semplice tra team IT e aziendali e democratizzazione dello sviluppo delle applicazioni. Esempi di popolari piattaforme low-code per lo sviluppo di applicazioni includono Appian, Mendix, OutSystems e, ovviamente, la piattaforma no-code AppMaster.

La piattaforma AppMaster, in particolare, è stata appositamente progettata per soddisfare un'ampia gamma di clienti, comprese le piccole imprese e le imprese, consentendo loro di sviluppare e distribuire applicazioni 10 volte più velocemente e a un terzo del costo rispetto ai metodi di sviluppo tradizionali. Il suo ambiente di sviluppo (IDE) potente, completo e integrato consente agli utenti di creare modelli di dati (schema di database) visivamente accattivanti e logica di business (nota come processi aziendali) utilizzando Visual BP Designer, API REST ed endpoint WSS. Le funzionalità di AppMaster si estendono alla creazione di un'interfaccia utente per applicazioni web e mobili utilizzando la funzionalità drag-and-drop offrendo allo stesso tempo un'interattività completa, nonché alla generazione di codice sorgente per le applicazioni, alla loro compilazione, all'esecuzione di test, all'inserimento in contenitori docker (solo backend), e distribuirli nel cloud.

Uno dei principali vantaggi della piattaforma AppMaster è il supporto per applicazioni scalabili e ad alte prestazioni che possono funzionare con qualsiasi database compatibile con Postgresql come database primario. Inoltre, AppMaster genera applicazioni backend utilizzando Go (golang), applicazioni web utilizzando il framework Vue3 e JS/TS e applicazioni mobili che sfruttano Kotlin e Jetpack Compose per Android, nonché SwiftUI per IOS. Inoltre, l'approccio basato su server della piattaforma AppMaster consente agli utenti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API delle applicazioni mobili senza inviare nuovamente le nuove versioni all'App Store e al Play Market.

Quando si effettua un confronto low-code, è essenziale considerare la capacità della piattaforma di mantenere le applicazioni risultanti ed evitare debiti tecnici. AppMaster risolve questo problema consentendo agli utenti di rigenerare le proprie applicazioni da zero ogni volta che vengono apportate modifiche ai progetti. Ciò garantisce che le applicazioni risultanti rimangano aggiornate e prive di problemi legacy, facilitando la manutenzione e la modifica delle applicazioni a lungo termine. Per facilitare ulteriormente la manutenzione e l'interoperabilità delle applicazioni, AppMaster genera anche documentazione pratica come script di migrazione dello schema del database e documentazione Swagger (API aperta) per endpoints del server.

In sintesi, un confronto low-code è un passo importante nella scelta della giusta piattaforma low-code per le esigenze specifiche di un'organizzazione. Implica la valutazione di vari aspetti di queste piattaforme, come le loro caratteristiche, capacità, compatibilità, scalabilità e rapporto costo-efficacia. La piattaforma no-code AppMaster si distingue in questo confronto per il suo ambiente di sviluppo completo, le ampie funzionalità, le robuste applicazioni generate e la capacità di eliminare il debito tecnico. Con l'obiettivo di garantire uno sviluppo applicativo più rapido ed efficiente, AppMaster offre una soluzione convincente su misura per soddisfare le diverse esigenze delle aziende e delle imprese nel frenetico panorama tecnologico di oggi.