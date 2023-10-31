Veri modelleme bağlamında yaygın olarak karşılaşılan bir terim olan Data Mart, öncelikle bir kuruluş içindeki belirli iş fonksiyonlarının veya departmanlarının özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, bireyselleştirilmiş, konu odaklı ve segment odaklı bir veri depolama sistemini ifade eder. Data Mart, temel olarak Veri Ambarı'nın küçültülmüş bir versiyonudur; burada odak noktası, satış, pazarlama, finans veya insan gibi belirli bir konu veya departmanla ilgili daha küçük, daha uzmanlaşmış bir veri kümesine erişim sağlamaktır. kaynaklar. Bu yaklaşım, ilgili departmanlar için daha hızlı, daha verimli ve daha özel veri sorgularına ve analizlerine olanak tanıyarak karar alma süreçlerini daha ayrıntılı bir düzeyde destekler.

Temelde Data Mart, daha büyük bir Veri Ambarının alt kümesi olarak algılanabilir. Veri Ambarı genellikle çeşitli kaynaklardan gelen verileri birleştiren ve bunları kapsamlı ve standartlaştırılmış bir formatta yapılandıran kuruluş çapında bir veri deposu olarak kullanılırken, Data Mart belirli bir iş alanına odaklanarak daha dar bir hedef kitleye hitap eder. Bu, sonuçta veri erişimini, manipülasyonunu ve analizini kolaylaştıran daha basitleştirilmiş ve anlaşılır bir sistem mimarisinin konuşlandırılmasına olanak tanır.

Bir Data Mart'ı uygulamaya yönelik, yapım yöntemine göre sınıflandırılan temel olarak üç farklı yaklaşım vardır: Bağımsız, Bağımlı ve Hibrit Veri Mart'ları. Bağımsız bir Data Mart, Veri Ambarı kullanılmadan doğrudan veri kaynaklarından oluşturulur. Buna karşılık, bağımlı bir Data Mart, verilerini mevcut bir Veri Ambarından alarak kuruluş genelinde tutarlılık, güvenilirlik ve standardizasyon sağlar. Hibrit bir Data Mart, optimum veri girişi karışımını sağlamak için hem Veri Ambarından hem de dış kaynaklardan yararlanarak her iki yaklaşımı birleştirir.

Kuruluşlar, ilişkisel ve boyutlu veritabanları, çok boyutlu OLAP (Çevrimiçi Analitik İşleme) sistemleri ve veri görselleştirme araçları gibi çeşitli veri depolama ve yönetim teknolojilerini kullanarak Data Mart'ları uygulayabilir. Her teknoloji seçimi, veri hacmi ve türünün yanı sıra istenen analiz düzeyi ve işlem hızı gibi faktörlere bağlıdır.

AppMaster no-code platform bağlamında Data Marts, verimli ve etkili işleyiş için konuya özel veya departmana ait veriler gerektiren arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştirirken özellikle yararlı olabilir. Geliştiriciler, AppMaster güçlü veri modelleme yeteneklerinden yararlanarak Data Mart'ın özel gereksinimlerine göre veri modelleri ve şemaları ayarlayabilir, böylece Data Mart ile oluşturulmakta olan uygulama arasında kusursuz entegrasyon sağlanabilir.

Sonuç olarak, AppMaster platformu aracılığıyla devreye alınan Data Mart'lar, ölçeklenebilir, tamamen etkileşimli ve görsel olarak ilgi çekici web ve mobil uygulamalar oluşturma sürecini önemli ölçüde hızlandırabilir ve kolaylaştırabilir. AppMaster sezgisel kullanıcı arayüzü tasarımı ve drag-and-drop işlevselliği sayesinde geliştiriciler, Data Mart tabanlı veri modellerini etkileşimli bileşenlere, iş süreçlerine ve ayrıca REST API ve WSS endpoints gerektiği şekilde entegre edebilir, böylece mevcut olanın faydasını en üst düzeye çıkarabilirler. İş kararlarını yönlendirmede veriler. AppMaster Go ile oluşturulan durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları sayesinde müşteriler, PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanını uygulamaları için birincil veritabanı olarak kullanma özgürlüğüne sahip oluyor ve bu da Data Mart'ların yazılım çözümlerine sorunsuz entegrasyonuna olanak tanıyor.

Ayrıca, AppMaster Swagger (Açık API) belgelerini otomatik oluşturma özelliğini ve veritabanı şeması geçiş komut dosyalarını kullanarak geliştiriciler, teknik borç biriktirmeden uygulamalarını güncel tutabilirler. AppMaster, uygulamaların her zaman sıfırdan oluşturulmasını ve 30 saniyeden kısa sürede güncellenmesini sağlayarak, hızla gelişen iş gereksinimleri için hayati önem taşıyan sürekli entegrasyon ve dağıtım (CI/CD) yeteneklerini mümkün kılar.

Sonuç olarak Data Mart'lar, bir kuruluş içindeki bireysel iş alanlarının belirli veri ihtiyaçlarını karşılayan özel veri havuzları olarak hizmet eder. AppMaster gibi gelişmiş no-code platformlar kullanılarak uygulandığında, güçlü, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturma sürecinde veri erişimini, analizini ve entegrasyonu kolaylaştırmada hayati bir rol oynayabilirler. Kuruluşlar, veri modelleme stratejilerinin bir parçası olarak Data Mart'lardan yararlanarak uygulama geliştirmeyi önemli ölçüde hızlandırabilir, maliyetleri azaltabilir ve veriye dayalı karar alma süreçleri aracılığıyla genel iş performansını iyileştirebilir.