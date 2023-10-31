Витрина данных, термин, часто встречающийся в контексте моделирования данных, относится к индивидуализированной, предметно-ориентированной и сегментированной системе хранения данных, в первую очередь предназначенной для удовлетворения конкретных потребностей определенных бизнес-функций или отделов внутри организации. Витрина данных — это, по сути, уменьшенная версия хранилища данных, в которой основное внимание уделяется предоставлению доступа к меньшему, более специализированному набору данных, относящемуся к конкретному предмету или отделу, например продажам, маркетингу, финансам или персоналу. Ресурсы. Такой подход обеспечивает более быстрый, эффективный и более индивидуальный запрос и анализ данных для соответствующих отделов, тем самым поддерживая их процессы принятия решений на более детальном уровне.

По сути, витрину данных можно рассматривать как часть более крупного хранилища данных. В то время как хранилище данных обычно используется в качестве хранилища данных в масштабе предприятия, которое объединяет данные из различных источников и структурирует их в комплексный и стандартизированный формат, витрина данных обслуживает более узкую аудиторию, сосредотачиваясь на конкретной области бизнеса. Это позволяет развернуть более упрощенную и понятную системную архитектуру, которая в конечном итоге оптимизирует доступ к данным, манипулирование ими и анализ.

В основном существует три различных подхода к реализации витрины данных, классифицированные в зависимости от метода ее построения: независимые, зависимые и гибридные витрины данных. Независимая витрина данных создается непосредственно из источников данных без использования хранилища данных. Напротив, зависимая витрина данных получает данные из существующего хранилища данных, обеспечивая согласованность, надежность и стандартизацию во всей организации. Гибридная витрина данных сочетает в себе оба подхода, используя как хранилище данных, так и внешние источники для обеспечения оптимального сочетания входных данных.

Организации могут реализовать витрины данных, используя различные технологии хранения и управления данными, такие как реляционные и многомерные базы данных, многомерные системы OLAP (онлайн-аналитическая обработка) и инструменты визуализации данных. Выбор каждой технологии зависит от таких факторов, как объем и тип данных, а также желаемый уровень анализа и скорость обработки.

В контексте платформы no-code AppMaster витрины данных могут быть особенно полезны при разработке серверных, веб- и мобильных приложений, которым для эффективного и результативного функционирования требуются данные по конкретным предметам или отделу. Используя надежные возможности моделирования данных AppMaster, разработчики могут настраивать модели и схемы данных в соответствии с конкретными требованиями витрины данных, обеспечивая плавную интеграцию между витриной данных и создаваемым приложением.

В результате витрины данных, развернутые на платформе AppMaster, могут значительно ускорить и оптимизировать процесс создания масштабируемых, полностью интерактивных и визуально привлекательных веб- и мобильных приложений. Благодаря интуитивно понятному дизайну пользовательского интерфейса AppMaster и функции drag-and-drop разработчики могут интегрировать модели данных на основе витрины данных в интерактивные компоненты, бизнес-процессы, а также REST API и endpoints WSS по мере необходимости, тем самым максимизируя полезность доступных данные для принятия бизнес-решений. Благодаря серверным приложениям AppMaster без сохранения состояния, созданным с помощью Go, клиенты имеют свободу использовать любую базу данных, совместимую с PostgreSQL, в качестве основной базы данных для своих приложений, что обеспечивает плавную интеграцию витрин данных в их программные решения.

Кроме того, используя AppMaster для автоматического создания документации Swagger (Open API) и сценариев миграции схемы базы данных, разработчики могут поддерживать свои приложения в актуальном состоянии, не накапливая технического долга. Гарантируя, что приложения всегда создаются с нуля и обновляются менее чем за 30 секунд, AppMaster обеспечивает возможности непрерывной интеграции и развертывания (CI/CD), что имеет решающее значение для быстро развивающихся бизнес-требований.

В заключение, витрины данных служат специализированными хранилищами данных, которые удовлетворяют конкретные потребности в данных отдельных бизнес-доменов внутри организации. При реализации с использованием передовых платформ no-code таких как AppMaster, они могут сыграть жизненно важную роль в оптимизации доступа к данным, их анализа и интеграции в процессе создания мощных масштабируемых приложений. Используя витрины данных как часть своей стратегии моделирования данных, организации могут значительно ускорить разработку приложений, сократить затраты и повысить общую эффективность бизнеса за счет процессов принятия решений на основе данных.