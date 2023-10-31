OLTP (Çevrimiçi İşlem İşleme), işlem uygulamalarını yönetmek ve günlük iş operasyonlarını desteklemek için gerekli verileri yakalayan, depolayan, değiştiren ve alan yüksek hacimli kullanıcı etkileşimlerini verimli bir şekilde işlemek için özel olarak tasarlanmış bir bilgisayar sistemleri sınıfıdır. Veri Modelleme bağlamında OLTP sistemleri, veritabanlarındaki yapılandırılmış verilerin doğru ve etkili bir şekilde manipülasyonuna odaklanarak, işlemleri ve sorgu işlemlerini gerçek zamanlı olarak gerçekleştiren çok sayıda eşzamanlı kullanıcıyı yönetir.

OLTP sistemleri, bankacılık sistemleri, e-ticaret, rezervasyon sistemleri, perakende satış noktası, envanter yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve tedarik dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamaların omurgasını oluşturduklarından işletmelerin düzgün işleyişi için kritik öneme sahiptir. zincir yönetimi, diğerleri arasında. Bu sistemler son derece duyarlı olmalı ve hızlı ve güvenilir veri erişimi ve manipülasyonu sağlamalı, ticari işlemlerin tutarlı bir şekilde işlenmesini sağlamalı ve binlerce, hatta milyonlarca kullanıcı ve müşterinin ihtiyaçlarını desteklemelidir.

OLTP sisteminin kalbinde, veri depolama, alma ve değiştirme işlemlerinin yönetilmesinden sorumlu olan veritabanı yönetim sistemi (DBMS) bulunur. Tipik olarak OLTP sistemleri, verilerle etkileşim kurmak için ilişkisel veri modelini ve Yapılandırılmış Sorgu Dili'ni (SQL) kullanan bir İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (RDBMS) kullanır. OLTP sistemindeki veriler, SQL sorguları ve ifadeleri kullanılarak erişilebilen ve değiştirilebilen satır ve sütunlardan oluşan tablolarda düzenlenir.

OLTP sistemlerinin temel özelliklerinden biri, işlem bütünlüğünü ve veri tutarlılığını garanti eden ACID (Atomiklik, Tutarlılık, Yalıtım ve Dayanıklılık) özelliklerine bağlılıktır. Bu, tüm ticari işlemlerin güvenilir bir şekilde işlenmesini ve bir sistem arızası durumunda, herhangi bir taahhüt kaybı veya tutarsızlığa neden olmadan veritabanının tutarlı bir duruma geri yüklenebilmesini sağlar.

Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmaya yönelik önde gelen no-code bir platform olan AppMaster bağlamında OLTP, platform kullanılarak oluşturulan ve dağıtılan uygulamaların desteklenmesinde önemli bir rol oynar:

AppMaster güçlü görsel veri modelleme araçları, müşterilerin OLTP sistemleri için ihtiyaç duyulan ilişkisel veri modellerini oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak, verimli veri depolama, alma ve değiştirme için doğru yapının mevcut olmasını sağlar. AppMaster görsel İş Süreci Tasarımcısı, müşterilerin iş mantığını tanımlamasına ve uygulamasına olanak tanıyarak işlemlerin ve operasyonların gerekli kurallara ve iş akışlarına uymasını sağlayarak veri bütünlüğünü ve tutarlılığını korur. AppMaster REST API'si ve WebSocket tabanlı endpoints , uygulamaların ön ucu ve arka ucu arasında kesintisiz iletişimi kolaylaştırarak OLTP sistemleri için verimli işlem işleme ve gerçek zamanlı veri alışverişine olanak tanır. AppMaster oluşturduğu uygulamalar yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve platformdan bağımsız olup, platform kullanılarak oluşturulan OLTP sistemlerinin modern işletmeler için gereken yüksek işlem hacimlerini ve sıkı yanıt sürelerini karşılayabilmesini sağlar.

OLTP sistemleri kısa ve sık yapılan işlemleri yönetme konusunda üstün olsa da, büyük hacimli geçmiş verileri içerebilecek karmaşık ve kaynak yoğun sorgular gerektiren raporlama ve karar desteği gibi analitik görevler için tasarlanmamıştır. Veri analizi ve raporlama için optimize edilmiş ayrı bir ortam sağlayarak OLTP sistemlerini tamamlayan Çevrimiçi Analitik İşlemenin (OLAP) devreye girdiği yer burasıdır.

Ayrıca OLTP sistemleri, Veri Ambarları, İş Zekası (BI) araçları, Makine Öğrenimi (ML) algoritmaları ve Büyük Veri platformları dahil olmak üzere çeşitli teknolojiler ve platformlarla genişletilebilir ve entegre edilebilir; böylece işletmelerin verilerinden daha fazla değer elde etmelerine, keşfetmelerine olanak tanır. içgörüler elde edebilir ve operasyonlarını optimize edebilirsiniz.

Özetle, OLTP sistemleri modern işletmelerin omurgasıdır ve kuruluşların yüksek hacimli kullanıcı etkileşimlerini, ticari işlemleri ve gerçek zamanlı veri alışverişini verimli bir şekilde işlemesine olanak tanır. AppMaster no-code platformu, işletmelerin benzersiz gereksinimlerine ve sektör ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ölçeklenebilir, yüksek performanslı OLTP uygulamalarını tasarlamaları, oluşturmaları ve dağıtmaları için gerekli tüm araçları ve yetenekleri sağlar.