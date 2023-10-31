يشير مصطلح Data Mart، وهو مصطلح شائع الاستخدام في سياق نمذجة البيانات، إلى نظام تخزين بيانات فردي وموجه نحو الموضوع وموجه نحو القطاعات مصمم في المقام الأول لتلبية الاحتياجات المحددة لوظائف أو أقسام عمل معينة داخل المؤسسة. يعد Data Mart في الأساس نسخة مصغرة من مستودع البيانات، حيث ينصب التركيز على توفير الوصول إلى مجموعة أصغر وأكثر تخصصًا من البيانات التي تتعلق بموضوع أو قسم معين، مثل المبيعات أو التسويق أو التمويل أو الموارد البشرية. موارد. يتيح هذا النهج إجراء استعلامات وتحليلات بيانات أسرع وأكثر كفاءة وأكثر تخصيصًا للأقسام المعنية، وبالتالي دعم عمليات اتخاذ القرار على مستوى أكثر تفصيلاً.

في جوهر الأمر، يمكن النظر إلى سوق البيانات على أنه مجموعة فرعية من مستودع بيانات أكبر. في حين يتم استخدام مستودع البيانات عادةً كمستودع بيانات على مستوى المؤسسة يقوم بدمج البيانات من مصادر مختلفة ويبنيها في تنسيق شامل وموحد، فإن Data Mart يلبي احتياجات جمهور ضيق من خلال التركيز على مجال عمل محدد. وهذا يسمح بنشر بنية نظام أكثر بساطة ومباشرة، مما يؤدي في النهاية إلى تبسيط الوصول إلى البيانات ومعالجتها وتحليلها.

هناك بشكل رئيسي ثلاثة أساليب مختلفة لتنفيذ Data Mart، مصنفة بناءً على طريقة إنشائها: أسواق البيانات المستقلة، التابعة، والهجينة. يتم إنشاء سوق بيانات مستقل مباشرة من مصادر البيانات دون استخدام مستودع البيانات. في المقابل، تستمد Data Mart التابعة بياناتها من مستودع بيانات موجود، مما يضمن الاتساق والموثوقية والتوحيد عبر المؤسسة. يجمع Data Mart المختلط بين كلا النهجين، ويستفيد من مستودع البيانات بالإضافة إلى المصادر الخارجية لتوفير مزيج مثالي من مدخلات البيانات.

يمكن للمؤسسات تنفيذ Data Marts باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات تخزين البيانات وإدارتها مثل قواعد البيانات العلائقية والأبعاد، وأنظمة OLAP (المعالجة التحليلية عبر الإنترنت) متعددة الأبعاد، وأدوات تصور البيانات. يعتمد كل خيار تكنولوجي على عوامل مثل حجم البيانات ونوعها، بالإضافة إلى المستوى المطلوب من التحليل وسرعة المعالجة.

في سياق منصة AppMaster no-code ، يمكن أن تكون Data Marts مفيدة بشكل خاص عند تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة التي تتطلب بيانات خاصة بالموضوع أو بيانات إدارية لأداء فعال وفعال. من خلال الاستفادة من إمكانات نمذجة البيانات القوية التي يتمتع بها AppMaster ، يمكن للمطورين إعداد نماذج البيانات والمخططات وفقًا للمتطلبات المحددة لـ Data Mart، مما يتيح التكامل السلس بين Data Mart والتطبيق الذي يتم إنشاؤه.

ونتيجة لذلك، يمكن لـ Data Marts التي يتم نشرها من خلال منصة AppMaster تسريع وتبسيط عملية بناء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة القابلة للتطوير والتفاعلية بالكامل والممتعة بصريًا. من خلال تصميم واجهة المستخدم البديهية لـ AppMaster ووظيفة drag-and-drop ، يمكن للمطورين دمج نماذج البيانات المستندة إلى Data Mart في المكونات التفاعلية والعمليات التجارية، بالإضافة إلى REST API endpoints WSS حسب الحاجة، وبالتالي تعظيم الاستفادة من الميزات المتاحة البيانات في قيادة القرارات التجارية. بفضل تطبيقات AppMaster الخلفية عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go، يتمتع العملاء بحرية استخدام أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية لتطبيقاتهم، مما يسمح بالتكامل السلس لـ Data Marts في حلول البرامج الخاصة بهم.

علاوة على ذلك، باستخدام الإنشاء التلقائي لـ AppMaster لوثائق Swagger (Open API) والنصوص البرمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، يمكن للمطورين إبقاء تطبيقاتهم محدثة دون تراكم الديون الفنية. من خلال ضمان إنشاء التطبيقات دائمًا من الصفر وتحديثها في أقل من 30 ثانية، يتيح AppMaster إمكانات التكامل والنشر المستمر (CI/CD)، وهو أمر بالغ الأهمية لمتطلبات الأعمال سريعة التطور.

في الختام، تعمل Data Marts كمستودعات بيانات متخصصة تلبي احتياجات البيانات المحددة لمجالات الأعمال الفردية داخل المؤسسة. عند تنفيذها باستخدام منصات متقدمة no-code مثل AppMaster ، يمكنها أن تلعب دورًا حيويًا في تبسيط الوصول إلى البيانات وتحليلها وتكاملها في عملية إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير. من خلال الاستفادة من Data Marts كجزء من استراتيجية نمذجة البيانات الخاصة بها، يمكن للمؤسسات تسريع تطوير التطبيقات بشكل كبير، وخفض التكاليف، وتحسين أداء الأعمال بشكل عام من خلال عمليات صنع القرار المستندة إلى البيانات.