Veri Modelleme bağlamında Ana Veri, bir kuruluşun iş operasyonları ve karar alma süreçleri için hayati önem taşıyan temel ve tutarlı veri varlıklarını ifade eder. Müşteriler, ürünler, tedarikçiler, çalışanlar ve konumlar gibi kuruluşun kritik iş nesnelerini tanımlayan temel veri öğelerini kapsar. Veri açısından zengin ortamlarda Ana Verilerin bütünlüğünü, tutarlılığını ve kalitesini korumak, operasyonları kolaylaştırmanın, analitiği geliştirmenin ve stratejik planlamayı kolaylaştırmanın çok önemli bir yönüdür.

Ana Veri Yönetimi (MDM), modern yazılım geliştirmenin önemli bir bileşenidir ve AppMaster platformunda çok önemli bir rol oynar. Bu no-code araç, her beceri düzeyindeki kullanıcılara görsel olarak sağlam ve ölçeklenebilir arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma olanağı sağlar. AppMaster, farklı platformlar ve ortamlarda veri kalitesi ve tutarlılığı sağlayarak, uygulama yaşam döngüsü boyunca Ana Verileri etkili bir şekilde yönetmeyi ve kullanmayı mümkün kılar.

Ana Verilerin oluşturulması ve sürdürülmesi, birden fazla ekip ve paydaş arasında koordineli çabalar gerektiren, hayati ancak çoğu zaman karmaşık bir görevdir. AppMaster platformu, ilgili araç ve bileşenlerle kusursuz entegrasyon sağlarken Ana Verilerin bütünlüğünü korumak için tasarlanmış görsel tabanlı araçlar ve özellikler sağlayarak bu süreci kolaylaştırır. Bu, web ve mobil uygulamalar için veritabanı şeması, iş süreçleri, REST API, WSS endpoints ve kullanıcı arayüzü bileşenleri oluşturmayı içerir.

AppMaster veri yönetimine büyük önem verir ve Ana Veri Yönetimine kapsamlı bir yaklaşım sunar. Bu, kuruluşların artan üretkenlik, veriyle ilgili hata riskinin azalması ve gelişmiş iş zekası yetenekleri dahil olmak üzere, iyi yapılandırılmış ve titizlikle yönetilen bir Ana Veri ekosisteminin avantajlarından yararlanabilmesini sağlar.

AppMaster platformundaki Ana Veri Yönetiminin önemli bir yönü, Go (golang) programlama dilini kullanan arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesini ve JS/TS kullanan web uygulamaları ve Kotlin kullanan mobil uygulamalar gibi çeşitli platformlar için gerçek uygulamalar oluşturma yeteneğidir. ve Android için Jetpack Compose ve IOS için SwiftUI. Bu esneklik, kuruluşların hızla gelişen teknoloji ortamına ayak uydurmasını sağlarken Ana Verilerin tüm platformlarda tutarlı ve güncel kalmasını sağlar.

AppMaster platformunun en yenilikçi özelliklerinden biri, benzersiz uygulama yenileme süreci sayesinde teknik borcun ortadan kaldırılmasıdır. Uygulama planlarında her değişiklik yapıldığında, AppMaster 30 saniyeden kısa bir sürede sıfırdan yeni bir uygulama seti oluşturur. Bu yaklaşım, Ana Verilerin her zaman en son uygulama gereksinimleriyle senkronize olmasını sağlayarak veriyle ilgili sorun riskini azaltır ve genel güvenilirliği artırır.

AppMaster veri geçişlerini ve dönüşümlerini yönetmek için güçlü araçların yanı sıra sunucu endpoints ve veritabanı şeması için API belgelerinin ve geçiş komut dosyalarının otomatik oluşturulmasını sağlayarak Ana Veri Yönetimi yeteneklerini daha da geliştirir. Bu eklenen destek katmanı, Ana Verileri koruma sürecini büyük ölçüde basitleştirir ve uygulamalar zamanla geliştiğinde veya ölçeklendiğinde bile tutarlı kalmasını sağlar.

AppMaster platformunun bir diğer önemli avantajı, birincil veritabanı olarak Postgresql ile uyumluluğudur. Bu uyumluluk, AppMaster kuruluşun Ana Verilerinin bütünlüğünü korurken bu güçlü veritabanı yönetim sisteminin güçlü performansından, güvenilirliğinden ve ölçeklenebilirliğinden yararlanmasına olanak tanır.

Sonuç olarak, Ana Veriler, herhangi bir modern yazılım geliştirme ortamının kritik bir yönüdür; operasyonel verimliliği, stratejik planlamayı ve bilinçli karar almayı teşvik eder. AppMaster platformu, Ana Verileri etkili bir şekilde yönetmek ve sürdürmek için tasarlanmış kapsamlı bir dizi araç ve özellik sağlayarak, kuruluşların sürekli değişen teknoloji ortamına uyum sağlayan tutarlı, güvenilir ve yüksek performanslı arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. AppMaster, görsel tabanlı yaklaşımı, kesintisiz entegrasyon yetenekleri ve benzersiz uygulama yenileme süreci sayesinde, kuruluşların Ana Veri Yönetimine yaklaşma şeklini yeniden tanımlıyor ve yazılım geliştirme sürecini dönüştürerek, onu her zamankinden daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getiriyor.