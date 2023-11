Data Mart, um termo comumente encontrado no contexto de modelagem de dados, refere-se a um sistema de armazenamento de dados individualizado, orientado por assunto e orientado por segmento, projetado principalmente para atender às necessidades específicas de certas funções ou departamentos de negócios dentro de uma organização. Um Data Mart é essencialmente uma versão reduzida de um Data Warehouse, onde o foco está em fornecer acesso a um conjunto menor e mais especializado de dados pertencentes a um assunto ou departamento específico, como vendas, marketing, finanças ou recursos humanos. recursos. Esta abordagem permite consultas e análises de dados mais rápidas, eficientes e personalizadas para os respetivos departamentos, apoiando assim os seus processos de tomada de decisão a um nível mais granular.

Em essência, um Data Mart pode ser percebido como um subconjunto de um Data Warehouse maior. Enquanto um Data Warehouse é normalmente utilizado como um repositório de dados para toda a empresa que consolida dados de várias fontes e os estrutura em um formato abrangente e padronizado, um Data Mart atende a um público restrito, concentrando-se em uma área de negócios específica. Isso permite a implantação de uma arquitetura de sistema mais simplificada e direta, o que, em última análise, agiliza o acesso, a manipulação e a análise de dados.

Existem basicamente três abordagens diferentes para implementar um Data Mart, classificadas com base em seu método de construção: Data Marts Independentes, Dependentes e Híbridos. Um Data Mart independente é construído diretamente a partir das fontes de dados, sem usar um Data Warehouse. Por outro lado, um Data Mart dependente deriva seus dados de um Data Warehouse existente, garantindo consistência, confiabilidade e padronização em toda a organização. Um Data Mart híbrido combina ambas as abordagens, aproveitando tanto o Data Warehouse quanto fontes externas para fornecer uma combinação ideal de entradas de dados.

As organizações podem implementar Data Marts usando uma variedade de tecnologias de armazenamento e gerenciamento de dados, como bancos de dados relacionais e dimensionais, sistemas OLAP (On-Line Analytical Processing) multidimensionais e ferramentas de visualização de dados. Cada escolha de tecnologia depende de fatores como volume e tipo de dados, bem como do nível desejado de análise e velocidade de processamento.

No contexto da plataforma no-code AppMaster, os Data Marts podem ser particularmente úteis no desenvolvimento de aplicativos back-end, web e móveis que exigem dados departamentais ou específicos do assunto para um funcionamento eficiente e eficaz. Ao aproveitar os recursos robustos de modelagem de dados do AppMaster, os desenvolvedores podem configurar modelos e esquemas de dados de acordo com os requisitos específicos do Data Mart, permitindo uma integração perfeita entre o Data Mart e o aplicativo que está sendo construído.

Como resultado, os Data Marts implantados por meio da plataforma AppMaster podem acelerar e agilizar significativamente o processo de construção de aplicativos web e móveis escaláveis, totalmente interativos e visualmente atraentes. Por meio do design de interface de usuário intuitivo do AppMaster e da funcionalidade drag-and-drop, os desenvolvedores podem integrar modelos de dados baseados em Data Mart em componentes interativos, processos de negócios, bem como API REST e endpoints WSS conforme necessário, maximizando assim a utilidade do disponível dados na condução de decisões de negócios. Graças aos aplicativos backend sem estado do AppMaster gerados com Go, os clientes têm a liberdade de utilizar qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário para seus aplicativos, permitindo a integração perfeita de Data Marts em suas soluções de software.

Além disso, usando a geração automática de documentação Swagger (Open API) e scripts de migração de esquema de banco de dados do AppMaster, os desenvolvedores podem manter seus aplicativos atualizados sem acumular dívidas técnicas. Ao garantir que os aplicativos sejam sempre gerados do zero e atualizados em menos de 30 segundos, AppMaster permite recursos de integração e implantação contínuas (CI/CD), o que é crucial para requisitos de negócios em rápida evolução.

Concluindo, os Data Marts servem como repositórios de dados especializados que atendem às necessidades específicas de dados de domínios de negócios individuais dentro de uma organização. Quando implementados usando plataformas avançadas no-code como AppMaster, eles podem desempenhar um papel vital na simplificação do acesso, análise e integração de dados no processo de construção de aplicativos poderosos e escaláveis. Ao aproveitar os Data Marts como parte de sua estratégia de modelagem de dados, as organizações podem acelerar significativamente o desenvolvimento de aplicativos, reduzir custos e melhorar o desempenho geral dos negócios por meio de processos de tomada de decisões orientados por dados.