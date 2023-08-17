No-Code uygulama geliştirme bağlamında "Dağıtım", AppMaster gibi bir platform kullanılarak tasarlanmış ve geliştirilmiş bir uygulamanın web sunucuları, bulut gibi çeşitli hedef sistemlerde son kullanıcıların kullanımına sunulması sürecini ifade eder. altyapı veya mobil cihazlar. Dağıtım, uygulamanın hedeflenen kitleye ulaşmasını ve istenen işlevselliği sağlamasını sağladığı için yazılım geliştirme yaşam döngüsünde çok önemli bir adımdır. Bu tanımda, No-Code bağlamında dağıtımın farklı yönlerini, ilgili zorlukları, en iyi uygulamaları ve AppMaster bu endişeleri etkili bir şekilde nasıl ele aldığını tartışacağız.

No-Code bağlamında dağıtım, öncelikle kaynak kodun oluşturulmasını, derlenmesini, uygulamanın paketlenmesini ve ardından hedef platforma veya altyapıya aktarılmasını içerir. AppMaster gibi No-Code platformları kullanmanın ana avantajlarından biri, bu görevlerin çoğunu otomatikleştirerek sorunsuz devreye alma, güncellemeler ve bakıma izin vermesidir. AppMaster dağıtım süreci, arka uç, web ve mobil uygulamalara hizmet vererek farklı ihtiyaçları karşılamak için çok katmanlı bir yaklaşım sunar.

AppMaster Go (golang) programlama dilini kullanarak arka uç uygulamaları için kaynak kodu oluşturur, uygulamaları derler, testler yapar ve bunları Docker kapsayıcılarında paketler. Docker kapsayıcıları, dağıtım sürecini basitleştirmede, uygulamaların farklı ortamlarda tutarlı bir şekilde çalışmasını sağlamada ve olası çakışmaları en aza indirmede çok önemlidir. AppMaster arka uç dağıtımı, uygulama performansını korur ve yüksek yüklü kurumsal durumlar için olağanüstü ölçeklenebilirlik sunar.

Web uygulamaları söz konusu olduğunda, AppMaster JavaScript/TypeScript diliyle birlikte Vue3 çerçevesini kullanır. Platform, UI bileşenleri oluşturmak için görsel bir sürükle drag-and-drop sunar ve uygulamanın iş mantığını oluşturmak için bir Web İş Süreci (BP) tasarımcısı sağlar. Bu öğeler bir araya getirildiğinde, hem sürdürülebilir hem de verimli olan tam etkileşimli web uygulamaları sağlar.

Mobil uygulamalar alanında AppMaster, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanarak sunucu odaklı bir yaklaşım kullanır. Bu yöntem, geliştiricilerin App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermeden mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını güncellemesine olanak tanır. Geliştiriciler, AppMaster kullanarak sorunsuz çalışan ve olağanüstü bir kullanıcı deneyimi sağlayan sezgisel mobil uygulamalar oluşturabilir.

AppMaster kendi kendine barındırma için yürütülebilir ikili dosyalar sağlayan Business ve Business+ abonelikleri ve uygulamanın kaynak koduna tam erişim sunan Enterprise aboneliği gibi müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çeşitli dağıtım yapılandırmaları sunar. Bu esneklik, AppMaster kullanıcılarının kendi özel gereksinimlerine göre oluşturulmuş özel yapım uygulamaları devreye almalarını sağlar.

Otomasyon, herhangi bir dağıtım süreci için hayati önem taşır ve AppMaster bu alanda öne çıkar. Platform, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş betikleri için havalı (açık API) belgeleri gibi temel belgeleri otomatik olarak oluşturur. Bu otomasyon özellikleri zamandan ve emekten tasarruf sağlar ve devreye alma işlemi sırasında oluşabilecek insan hatalarını en aza indirir.

Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Dağıtım (CD), modern yazılım geliştirme uygulamalarının temel unsurlarıdır ve güncellenen kodun hızlı ve verimli bir şekilde devreye alınmasını sağlar. AppMaster No-Code geliştirme yaklaşımı, değişiklik yapıldığında tüm uygulamayı sıfırdan yeniden oluşturarak bu uygulamaları benimser, böylece teknik borcu ortadan kaldırır ve optimum performans sağlar.

No-Code bağlamında devreye alma, AppMaster gibi platformlar kullanılarak geliştirilen ve son kullanıcıların erişebileceği bir uygulama yapma sürecini ifade eder. Bu süreç derleme, paketleme ve aktarma gibi zorlu olabilen çeşitli aşamaları içerir. AppMaster, dağıtıma yönelik otomatik, çok katmanlı bir yaklaşımla bu zorlukların üstesinden gelir ve bu yaklaşım kullanılarak oluşturulan uygulamaların ölçeklenebilir, sağlam ve verimli olmasını sağlar. Kuruluşlar No-Code platformlarının gücünden yararlanarak, geleneksel uygulama geliştirme yöntemlerine kıyasla çok daha kısa sürede ve maliyette uygulamalar geliştirebilir ve dağıtabilir.