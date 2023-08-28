İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), dijital alandaki kullanıcı hesapları için ek bir koruma katmanı sunan, yüksek derecede bütünlük ve gizlilik sağlayan ve hassas veri ve kaynaklara güvenli erişimi garanti eden gelişmiş bir güvenlik protokolüdür. AppMaster gibi no-code platformlar bağlamında 2FA, giderek karmaşıklaşan ve savunmasız hale gelen siber ortamda kullanıcı bilgilerinin ve fikri mülkiyetin korunmasına yardımcı olan önemli bir özelliktir.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı tartışırken, üç olası kimlik doğrulama faktöründen ikisinin kullanılması anlamına gelen temel ilkelerini anlamak kritik önem taşır: kullanıcının bildiği bir şey (örneğin, şifre), kullanıcının sahip olduğu bir şey (örneğin, donanım belirteci veya bir kimlik doğrulaması). mobil uygulama) ve kullanıcının olduğu bir şey (örn. biyometri). Bu çok katmanlı yaklaşım, yetkisiz erişim olasılığını önemli ölçüde azaltarak, bir faktör tehlikeye girse bile geri kalan faktör(ler)in hesabı koruyabilmesini sağlar.

Son istatistikler, veri ihlallerinin %81'inin zayıf veya çalınmış kimlik bilgilerinden kaynaklandığını gösteriyor; bu da günümüzün dijital ortamında yalnızca şifrelere güvenmenin yetersiz olduğunu gösteriyor. İşletmeler 2FA'yı uygulayarak sistemlerine yetkisiz erişim riskini önemli ölçüde azaltabilir. Üstelik 2019 Google araştırmasına göre 2FA, otomatik botların %100'ünü, toplu kimlik avı saldırılarının %96'sını ve hedefli saldırıların %76'sını etkili bir şekilde engelleyebilir. Sonuç olarak 2FA, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı (PCI DSS) gibi düzenlemelere uyan kuruluşlar için bir endüstri standardı ve zorunlu bir güvenlik özelliği haline geldi.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştirmeye yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster bağlamında 2FA, kullanıcılarının güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. AppMaster kapsamlı entegre geliştirme ortamı, kullanıcıların sunucu arka uçları, web siteleri, müşteri portalları ve yerel mobil uygulamalar dahil olmak üzere ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanır. Bu uygulamaların hassas doğası ve potansiyel olarak geniş kullanıcı tabanları göz önüne alındığında, 2FA'yı güvenlik uygulamalarına dahil etmek büyük önem taşıyor.

AppMaster platformunda 2FA'nın uygulanması, kullanıcının kayıtlı cep telefonuna SMS veya akıllı telefon uygulaması yoluyla tek kullanımlık şifre (OTP) göndermek, biyometrik doğrulama için parmak izi tarama veya yüz tanıma teknolojilerinden yararlanmak ve hatta biyometrik doğrulama için kullanmak gibi çeşitli yöntemleri içerebilir. zamana dayalı veya olaya dayalı kodlar üreten donanım belirteçleri. AppMaster, çeşitli 2FA yöntemleri sunarak kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine uygun en iyi kimlik doğrulama sürecini seçebilmelerini sağlar.

Dahası, 2FA'nın AppMaster platformuna entegrasyonu, bunun üzerinde oluşturulan uygulamaları da kapsayacak şekilde genişletilebilir ve son kullanıcılara aynı derecede koruma sağlayabilir. Örneğin, AppMaster üzerine kurulu bir uygulama kullanıcı kimlik doğrulaması gerektirdiğinde, kullanıcılardan şifrelerine ek olarak parmak izi taraması veya OTP kodu gibi ikinci bir faktör sağlamalarını isteyebilir. Bu, yetkisiz kişilerin kullanıcı bilgilerine erişememesi veya uygulamanın yapılandırmalarında değişiklik yapamaması anlamına gelir.

Ayrıca AppMaster, 2FA kullanarak kullanıcıların fikri mülkiyetini koruyabilir ve çeşitli veri koruma düzenlemelerine uyum sağlayarak platformun güvenilirliğini artırabilir. Bu aynı zamanda AppMaster güvenlik tehditlerini proaktif bir şekilde ele alma ve giderek birbirine bağlanan bir dünyada kullanıcı verilerini güvende tutma konusundaki kararlılığını da göstermektedir.

Sonuç olarak, İki Faktörlü Kimlik Doğrulama, hassas bilgilere, uygulamalara ve kaynaklara güvenli erişimi garanti eden, AppMaster gibi no-code platformlar için vazgeçilmez bir güvenlik özelliğidir. Platform, 2FA'yı kullanarak yalnızca kullanıcı hesaplarını ve fikri mülkiyeti korumakla kalmaz, aynı zamanda endüstri standartlarına ve düzenleyici gereksinimlere uyum için gerekli korumaları da sağlar. Bu da AppMaster ölçeklenebilir ve güvenli arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştirmek için son derece güvenilir, güvenilir ve verimli bir platform olarak kalmasını sağlar.