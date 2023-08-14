Elektronik ticaretin kısaltması olan e-ticaret, öncelikle tüketiciler ve işletmeler arasında mal, hizmet ve bilgi alım satımına odaklanan, internet gibi dijital ağlar üzerinden yürütülen tüm iş ve ticaret faaliyetlerini ifade eder. AppMaster gibi kodsuz platformlar bağlamında, e-Ticaret, geleneksel programlama dillerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak sorunsuz çevrimiçi işlemleri kolaylaştırmak için verimli, güvenilir ve güvenli no-code çözümler uygulamanın önemini vurgulayan hızla büyüyen bir endüstridir. Uzmanlık.

Son yıllarda e-Ticaret, küresel ekonominin önemli bir parçası haline geldi ve 2020'de tahmini olarak 4,2 trilyon dolarlık satışa tekabül ediyor. Daha fazla işletme dijital ticaret çözümlerini benimsemeye devam ettikçe, bunun 2023'e kadar 6,5 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. ve dünya çapında internet kullanıcılarının sayısı yeni zirvelere ulaşıyor. Güçlü bir no-code platform olan AppMaster, teknik geçmişi olmayan kişilerin görsel araçlar ve drag-and-drop arayüzleri kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak, geliştirme süresini ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak işletmelerin e-Ticaret yaklaşımında devrim yaratıyor. her büyüklükteki işletme için.

AppMaster platformu, ürün tarama, envanter yönetimi, alışveriş sepeti yönetimi, ödeme işleme, nakliye, vergi hesaplamaları, sipariş yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve geri bildirim modülleri gibi birçok e-Ticaret işlevini kapsar. Bu özellikler, modern e-Ticaret işletmelerinin çeşitli ve dinamik ihtiyaçlarını karşılayarak dijital pazarda rekabetçi kalabilmelerini sağlar.

AppMaster gibi No-code platformlar, işletmelerin e-Ticaret web sitelerini ve uygulamalarını oluşturma ve sürdürme şeklini değiştirir. Bu platformlar, işletmelerin pahalı, zaman alan kodlama çabalarına bel bağlamadan duyarlı ve etkileşimli web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Örneğin, AppMaster görsel BP Tasarımcısı ile işletmeler karmaşık iş süreçlerini ve iş akışlarını geleneksel kodlama yöntemlerine göre çok daha az zaman ve maliyetle kolayca tasarlayabilir ve uygulayabilir.

AppMaster mobil uygulama geliştirmeye yönelik benzersiz sunucu odaklı yaklaşımı, e-Ticaret işletmelerine mobil uygulama kullanıcı arayüzünü, mantığı ve API anahtarlarını App Store'a ve Play Market'e yeni sürümler göndermeye gerek kalmadan güncellemelerine izin vererek fayda sağlar. tüm platformlarda verimli kullanıcı deneyimi. Platform, web uygulamaları için Vue3, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI gibi en son teknolojileri kullanır. Bu, AppMaster ile oluşturulan e-Ticaret uygulamalarının güvenilir, ölçeklenebilir ve güvenli olmasını sağlar.

AppMaster, uygulama geliştirmenin ötesinde, sunucu endpoints için OpenAPI (eski adıyla Swagger) belgeleri ve sorunsuz veri güncellemeleri için veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi e-Ticaret işletmeleri için gerekli olan hayati belgeleri de oluşturur. İşletmeler, e-Ticaret uygulamaları geliştirmek için AppMaster kullanarak teknik borçları ortadan kaldırabilir ve uygulamalarının her zaman en son gereksinimler ve yeteneklerle güncel olmasını sağlayabilir.

Hassas müşteri verilerini korumaları ve güvenli ödeme işlemlerini sağlamaları gerektiğinden, güvenlik e-Ticaret işletmeleri için en önemli endişe kaynağıdır. AppMaster, endüstri lideri ölçeklenebilirlik ve veri güvenliği sağlayan, PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilen Go tabanlı, durum bilgisiz arka uç uygulamaları oluşturarak bu endişeyi giderir. AppMaster no-code e-Ticaret çözümleri, uygun maliyetli ve kullanımı kolay kalırken, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar çeşitli kullanım durumlarına uyacak şekilde uyarlanabilir.

e-Ticaret, dijital ekonominin kritik bir bileşenidir ve AppMaster gibi no-code platformlar, işletmelerin çevrimiçi ticarete yaklaşım şeklini değiştiriyor. İşletmeler, AppMaster güçlü görsel araçlarından, drag-and-drop arabirimlerinden ve en son teknolojilerinden yararlanarak, kapsamlı programlama uzmanlığı gerektirmeden sağlam, ölçeklenebilir ve güvenli e-Ticaret uygulamalarını hızla geliştirebilir. Bu, zamandan ve paradan tasarruf sağlar ve işletmelerin hızla gelişen dijital pazarda rekabet etmelerini sağlayarak daha iyi müşteri deneyimleri ve daha büyük genel iş başarısı sağlar.