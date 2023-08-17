В контексте разработки приложений no-code «развертывание» относится к процессу принятия приложения, которое было спроектировано и разработано с использованием такой платформы, как AppMaster , и предоставления его конечным пользователям в различных целевых системах, таких как веб-серверы, облачные инфраструктуры или мобильных устройств. Развертывание является важным этапом в жизненном цикле разработки программного обеспечения, поскольку оно гарантирует, что приложение достигнет своей целевой аудитории и обеспечит желаемую функциональность. В этом определении мы обсудим различные аспекты развертывания в контексте No-Code, связанные с этим проблемы, лучшие практики и то, как AppMaster эффективно решает эти проблемы.

Развертывание в контексте No-Code в первую очередь включает создание исходного кода, его компиляцию, упаковку приложения и последующую передачу его на целевую платформу или инфраструктуру. Одно из основных преимуществ использования платформ No-Code таких как AppMaster заключается в том, что они автоматизируют большинство этих задач, обеспечивая беспрепятственное развертывание, обновления и обслуживание. Процесс развертывания AppMaster предлагает многоуровневый подход для удовлетворения разнообразных потребностей, ориентированных на серверные, веб-приложения и мобильные приложения.

AppMaster генерирует исходный код для внутренних приложений с помощью языка программирования Go (golang), компилирует приложения, запускает тесты и упаковывает их в контейнеры Docker. Контейнеры Docker необходимы для упрощения процесса развертывания, обеспечения согласованной работы приложений в разных средах и сведения к минимуму потенциальных конфликтов. Серверное развертывание AppMaster поддерживает производительность приложений и обеспечивает исключительную масштабируемость для корпоративных случаев с высокой нагрузкой.

Когда дело доходит до веб-приложений, AppMaster использует фреймворк Vue3 вместе с языком JavaScript/TypeScript. Платформа предлагает визуальный интерфейс drag-and-drop для создания компонентов пользовательского интерфейса и предоставляет конструктор веб-бизнес-процессов (BP) для создания бизнес-логики приложения. Эти элементы в сочетании создают полностью интерактивные веб-приложения, удобные в сопровождении и эффективные.

В области мобильных приложений AppMaster использует серверный подход с использованием Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Этот метод позволяет разработчикам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений без отправки новых версий в App Store и Play Market. Используя AppMaster, разработчики могут создавать интуитивно понятные мобильные приложения, которые безупречно работают и обеспечивают исключительный пользовательский опыт.

AppMaster предлагает различные конфигурации развертывания в соответствии с потребностями клиентов, такие как подписки Business и Business+, которые предоставляют исполняемые двоичные файлы для самостоятельного размещения, и подписка Enterprise, которая предлагает полный доступ к исходному коду приложения. Эта гибкость позволяет пользователям AppMaster развертывать специализированные приложения, созданные в соответствии с их конкретными требованиями.

Автоматизация жизненно важна для любого процесса развертывания, и AppMaster преуспевает в этой области. Платформа автоматически создает необходимую документацию, например документацию swagger (открытый API) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных. Эти функции автоматизации экономят время и усилия и сводят к минимуму человеческие ошибки, которые могут возникнуть в процессе развертывания.

Непрерывная интеграция (CI) и непрерывное развертывание (CD) являются важными аспектами современных методов разработки программного обеспечения, гарантируя быстрое и эффективное развертывание обновленного кода. Подход AppMaster к разработке No-Code включает в себя эти методы путем повторного создания всего приложения с нуля всякий раз, когда вносятся изменения, тем самым устраняя технический долг и обеспечивая оптимальную производительность.

Развертывание в контексте No-Code относится к процессу создания приложения, разработанного с использованием таких платформ, как AppMaster, доступного для конечных пользователей. Этот процесс включает в себя различные этапы, такие как компиляция, упаковка и передача, которые могут быть сложными. AppMaster решает эти проблемы с помощью автоматизированного многоуровневого подхода к развертыванию, гарантируя масштабируемость, надежность и эффективность приложений, созданных с его использованием. Используя возможности платформ No-Code, организации могут разрабатывать и развертывать приложения с меньшими затратами времени и средств по сравнению с традиционными методами разработки приложений.