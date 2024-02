Dans le contexte du développement d'applications No-Code , le "déploiement" fait référence au processus consistant à prendre une application qui a été conçue et développée à l'aide d'une plate-forme telle qu'AppMaster et à la mettre à la disposition des utilisateurs finaux sur divers systèmes cibles tels que des serveurs Web, le cloud infrastructure ou appareils mobiles. Le déploiement est une étape cruciale dans le cycle de vie du développement logiciel car il garantit que l'application atteint son public cible et fournit les fonctionnalités souhaitées. Dans cette définition, nous discuterons des différents aspects du déploiement dans le contexte No-Code, des défis impliqués, des meilleures pratiques et de la manière dont AppMaster répond efficacement à ces préoccupations.

Le déploiement dans le contexte No-Code consiste principalement à générer le code source, à le compiler, à empaqueter l'application, puis à la transférer vers la plate-forme ou l'infrastructure cible. L'un des principaux avantages de l'utilisation de plates No-Code comme AppMaster est qu'elles automatisent la plupart de ces tâches, permettant un déploiement, des mises à jour et une maintenance transparents. Le processus de déploiement d' AppMaster offre une approche multicouche pour répondre à divers besoins, en répondant aux applications backend, Web et mobiles.

AppMaster génère du code source pour les applications backend à l'aide du langage de programmation Go (golang), compile les applications, exécute des tests et les conditionne dans des conteneurs Docker. Les conteneurs Docker sont essentiels pour simplifier le processus de déploiement, garantir que les applications s'exécutent de manière cohérente dans différents environnements et minimiser les conflits potentiels. Le déploiement backend d' AppMaster maintient les performances des applications et offre une évolutivité exceptionnelle pour les cas d'entreprise à forte charge.

En ce qui concerne les applications Web, AppMaster utilise le framework Vue3 avec le langage JavaScript/TypeScript. La plate-forme offre une interface visuelle drag-and-drop pour créer des composants d'interface utilisateur et fournit un concepteur de processus métier Web (BP) pour élaborer la logique métier de l'application. Ces éléments, lorsqu'ils sont combinés, produisent des applications Web entièrement interactives qui sont à la fois maintenables et efficaces.

Dans le domaine des applications mobiles, AppMaster utilise une approche basée sur le serveur en utilisant Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. Cette méthode permet aux développeurs de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans soumettre de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market. En utilisant AppMaster, les développeurs peuvent créer des applications mobiles intuitives qui fonctionnent de manière transparente et offrent une expérience utilisateur exceptionnelle.

AppMaster propose diverses configurations de déploiement pour répondre aux besoins des clients, telles que les abonnements Business et Business+, qui fournissent des fichiers binaires exécutables pour l'auto-hébergement, et l'abonnement Enterprise, qui offre un accès complet au code source de l'application. Cette flexibilité permet aux utilisateurs AppMaster de déployer des applications sur mesure conçues selon leurs besoins spécifiques.

L'automatisation est essentielle à tout processus de déploiement, et AppMaster excelle dans ce domaine. La plate-forme génère automatiquement la documentation essentielle, telle que la documentation swagger (API ouverte) pour endpoints de serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. Ces fonctionnalités d'automatisation permettent d'économiser du temps et des efforts et de minimiser les erreurs humaines pouvant survenir au cours du processus de déploiement.

L'intégration continue (CI) et le déploiement continu (CD) sont des aspects essentiels des pratiques modernes de développement de logiciels, garantissant que le code mis à jour est déployé rapidement et efficacement. L'approche d' AppMaster en matière de développement No-Code englobe ces pratiques en régénérant l'intégralité de l'application à chaque fois que des modifications sont apportées, éliminant ainsi la dette technique et garantissant des performances optimales.

