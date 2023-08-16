Kodsuz uygulama geliştirme alanında kimlik doğrulama, ihtiyaç duydukları kaynaklara ve hizmetlere erişimi etkinleştirmeden önce bir kullanıcının, cihazın veya sistemin kimliğini doğrulamaya hizmet eden çok önemli bir güvenlik mekanizmasıdır. Kimlik doğrulama, yalnızca meşru ve usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlara hassas verilere erişme, işlemleri yürütme ve kritik eylemleri gerçekleştirme izni verilmesini sağlar. Bu, bir kuruluş içindeki değerli bilgi ve sistemlerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumaya yardımcı olur.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için lider bir no-code platform olan AppMaster ile kimlik doğrulama, genel güvenlik stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu alandaki herhangi bir taviz, uygulama kullanıcıları ve müşteri verileri için ciddi sonuçlara yol açabileceğinden, uygulamaları tasarlarken güçlü kimlik doğrulama yöntemleri uygulamak çok önemlidir. Örneğin, çok faktörlü kimlik doğrulamanın (MFA) benimsenmesi, bir varlığın kimliğini doğrulamak için iki veya daha fazla bağımsız faktörün kullanılmasını zorunlu kılarak güvenliği daha da güçlendirir.

AppMaster ekosisteminde, platformun sezgisel sürükle drag-and-drop arayüzü ve görsel olarak yönlendirilen iş süreci (BP) tasarımcılarının yardımıyla kimlik doğrulamayı uygulamanızın iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz. Müşteriler, etkileşimli grafik öğelerle arka uç uygulamaları oluştururken veritabanı şemasını, iş mantığını, REST API'yi ve WebSocket Secure (WSS) endpoints tanımlayabilir. Benzer şekilde, web ve mobil uygulamalar için müşteriler, Web BP ve Mobile BP tasarımcıları aracılığıyla UI bileşenlerini tasarlayabilir, temeldeki iş mantığını belirleyebilir ve her bileşen için etkileşimleri etkin bir şekilde yönetebilir.

AppMaster, arka uç uygulamaları için gerçek kaynak kodu, derlenmiş ikili dosyalar ve docker konteynerleri ile gerçek uygulamalar oluşturur. Bu, uygulamalarınızı dağıtırken ve ölçeklendirirken daha fazla esneklik ve güvenliğe daha fazla odaklanma sağlar. Oluşturulan uygulamalar, arka uç için Go (golang), web için Vue3 çerçevesi ve JS/TS gibi modern teknolojileri ve Android ve iOS mobil uygulamaları için Kotlin, Jetpack Compose ve SwiftUI tabanlı sunucu odaklı çerçeveler kullanır.

OAuth ve OpenID Connect gibi harici kimlik doğrulama sağlayıcılarıyla entegrasyon, AppMaster uygulamalarının kullanıcı tanımlama için yaygın olarak kullanılan ve güvenilir platformlardan yararlanmasını sağlar. Platform, bu endüstri standardı kimlik doğrulama protokollerini uygulayarak, çok çeşitli kimlik sağlayıcılarla uyumluluk sağlar, böylece son kullanıcı oturum açma deneyimlerini basitleştirir ve kullanıcı kimlik bilgilerinin güvenli alışverişini kolaylaştırır.

Ayrıca, AppMaster birincil veri depoları olarak Postgresql uyumlu veritabanlarıyla uyumlu olması, şifreleme, güvenli erişim kontrolleri ve ayrıntılı denetim izleri gibi çeşitli güvenlik özelliklerinin benimsenmesini teşvik eder. Bu yetenekler, AppMaster uygulamalarının doğal güvenlik katmanlarını daha da geliştirmeye hizmet ederek hassas verileri ve uygulama erişimini yetkisiz varlıklardan korur.

AppMaster güvenlik taahhüdünün ön saflarında, uygulamaları sıfırdan otomatik olarak oluşturma ve böylece herhangi bir teknik borcu ortadan kaldırma ilkesi yer alır. AppMaster, iş gereksinimlerinde yapılan her değişiklikle birlikte uygulamayı sistematik olarak yeniden oluşturarak, temelde, ürettiği uygulamaları mevcut ve yeni ortaya çıkan güvenlik tehditlerine ve güvenlik açıklarına karşı geleceğe hazırlar. Bu çevik yaklaşım, sunulan uygulamaların esnek ve bakım yapılabilir kalmasını sağlayarak, yüksek yüklü kullanım durumlarına sahip kurumsal müşterilerin sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Kimlik doğrulama, özellikle AppMaster gibi bir platformla web, mobil ve arka uç uygulamaları oluştururken, no-code geliştirme bağlamında güvenliğin temel direğidir. Güçlü kimlik doğrulama mekanizmaları, çevik uygulama yenileme, modern teknoloji yığını ve harici kimlik sağlayıcılara yönelik desteğin birleşimi, sonuçta AppMaster uygulamalarının güvenlik duruşunu güçlendirmeye hizmet eder. Sonuç olarak müşteriler, çok çeşitli kullanıcı gereksinimlerine, iş senaryolarına ve sektör dikeylerine hitap eden güvenli, güvenilir ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmak için platformun yeteneklerinden güvenle yararlanabilir.