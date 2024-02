No contexto do desenvolvimento de aplicativos No-Code , "Implantação" refere-se ao processo de pegar um aplicativo que foi projetado e desenvolvido usando uma plataforma como AppMaster e disponibilizá-lo aos usuários finais em vários sistemas de destino, como servidores web, nuvem infraestrutura ou dispositivos móveis. A implantação é uma etapa crucial no ciclo de vida do desenvolvimento de software, pois garante que o aplicativo atinja seu público-alvo e forneça a funcionalidade desejada. Nesta definição, discutiremos os diferentes aspectos da implantação no contexto No-Code, os desafios envolvidos, as melhores práticas e como AppMaster aborda essas questões de maneira eficaz.

A implantação no contexto No-Code envolve principalmente gerar o código-fonte, compilá-lo, empacotar o aplicativo e, em seguida, transferi-lo para a plataforma ou infraestrutura de destino. Uma das principais vantagens de usar plataformas No-Code como AppMaster é que elas automatizam a maioria dessas tarefas, permitindo implantação, atualizações e manutenção perfeitas. O processo de implantação do AppMaster oferece uma abordagem multicamadas para acomodar diversas necessidades, atendendo a back-end, web e aplicativos móveis.

AppMaster gera o código-fonte para aplicativos de back-end usando a linguagem de programação Go (golang), compila os aplicativos, executa testes e os empacota em contêineres Docker. Os contêineres do Docker são essenciais para simplificar o processo de implantação, garantindo que os aplicativos sejam executados de forma consistente em diferentes ambientes e minimizando possíveis conflitos. A implantação de back-end do AppMaster mantém o desempenho do aplicativo e oferece escalabilidade excepcional para casos corporativos de alta carga.

Quando se trata de aplicativos da web, AppMaster utiliza a estrutura Vue3 junto com a linguagem JavaScript/TypeScript. A plataforma oferece uma interface visual drag-and-drop para criar componentes de interface do usuário e fornece um designer de processo de negócios da Web (BP) para elaborar a lógica de negócios do aplicativo. Esses elementos, quando combinados, produzem aplicativos da Web totalmente interativos que são sustentáveis ​​e eficientes.

No campo dos aplicativos móveis, AppMaster emprega uma abordagem orientada a servidor usando Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Esse método permite que os desenvolvedores atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API de aplicativos móveis sem enviar novas versões para a App Store e Play Market. Utilizando AppMaster, os desenvolvedores podem criar aplicativos móveis intuitivos que funcionam perfeitamente e fornecem uma experiência de usuário excepcional.

AppMaster oferece várias configurações de implantação para atender às necessidades dos clientes, como as assinaturas Business e Business+, que fornecem arquivos binários executáveis ​​para auto-hospedagem, e a assinatura Enterprise, que oferece acesso completo ao código-fonte do aplicativo. Essa flexibilidade permite que os usuários AppMaster implantem aplicativos feitos sob medida, criados de acordo com seus requisitos específicos.

A automação é vital para qualquer processo de implantação e AppMaster se destaca nessa área. A plataforma gera automaticamente documentação essencial, como documentação swagger (API aberta) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. Esses recursos de automação economizam tempo e esforço e minimizam os erros humanos que podem ocorrer durante o processo de implantação.

A Integração Contínua (CI) e a Implantação Contínua (CD) são aspectos essenciais das práticas modernas de desenvolvimento de software, garantindo que o código atualizado seja implantado de forma rápida e eficiente. A abordagem da AppMaster para o desenvolvimento No-Code abrange essas práticas, gerando novamente todo o aplicativo a partir do zero sempre que alterações são feitas, eliminando assim a dívida técnica e garantindo o desempenho ideal.

A implantação no contexto No-Code refere-se ao processo de tornar um aplicativo, desenvolvido usando plataformas como AppMaster, acessível aos usuários finais. Esse processo envolve várias etapas, como compilação, empacotamento e transferência, que podem ser desafiadoras. AppMaster aborda esses desafios com uma abordagem automatizada e multicamada para implantação, garantindo que os aplicativos criados com ele sejam escaláveis, robustos e eficientes. Aproveitando o poder das plataformas No-Code, as organizações podem desenvolver e implantar aplicativos em uma fração do tempo e do custo em comparação com os métodos tradicionais de desenvolvimento de aplicativos.