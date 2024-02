W kontekście tworzenia aplikacji bez kodu „wdrożenie” odnosi się do procesu przyjmowania aplikacji zaprojektowanej i opracowanej przy użyciu platformy takiej jak AppMaster i udostępniania jej użytkownikom końcowym w różnych systemach docelowych, takich jak serwery WWW, infrastrukturę lub urządzenia mobilne. Wdrożenie jest kluczowym krokiem w cyklu życia oprogramowania, ponieważ gwarantuje, że aplikacja dotrze do docelowych odbiorców i zapewni pożądaną funkcjonalność. W tej definicji omówimy różne aspekty wdrażania w kontekście No-Code, związane z tym wyzwania, najlepsze praktyki oraz sposób, w jaki AppMaster skutecznie rozwiązuje te problemy.

Wdrożenie w kontekście No-Code polega przede wszystkim na wygenerowaniu kodu źródłowego, skompilowaniu go, spakowaniu aplikacji, a następnie przesłaniu go na docelową platformę lub infrastrukturę. Jedną z głównych zalet korzystania z platform No-Code takich jak AppMaster jest to, że automatyzują one większość tych zadań, umożliwiając bezproblemowe wdrażanie, aktualizacje i konserwację. Proces wdrażania AppMaster oferuje wielowarstwowe podejście, aby zaspokoić różnorodne potrzeby, obsługując aplikacje backendowe, internetowe i mobilne.

AppMaster generuje kod źródłowy aplikacji zaplecza przy użyciu języka programowania Go (golang), kompiluje aplikacje, uruchamia testy i pakuje je do kontenerów Docker. Kontenery Docker są niezbędne do uproszczenia procesu wdrażania, zapewnienia spójnego działania aplikacji w różnych środowiskach i zminimalizowania potencjalnych konfliktów. Wdrożenie zaplecza AppMaster utrzymuje wydajność aplikacji i zapewnia wyjątkową skalowalność w przypadku dużych obciążeń korporacyjnych.

Jeśli chodzi o aplikacje internetowe, AppMaster wykorzystuje framework Vue3 wraz z językiem JavaScript/TypeScript. Platforma oferuje wizualny interfejs drag-and-drop do tworzenia komponentów interfejsu użytkownika oraz zapewnia projektanta Web Business Process (BP) do tworzenia logiki biznesowej aplikacji. Połączenie tych elementów daje w pełni interaktywne aplikacje internetowe, które są zarówno łatwe w utrzymaniu, jak i wydajne.

W dziedzinie aplikacji mobilnych AppMaster stosuje podejście oparte na serwerze, wykorzystując Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS. Ta metoda umożliwia programistom aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API aplikacji mobilnych bez przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market. Korzystając z AppMaster, programiści mogą tworzyć intuicyjne aplikacje mobilne, które działają płynnie i zapewniają wyjątkowe wrażenia użytkownika.

AppMaster oferuje różne konfiguracje wdrożeniowe dostosowane do potrzeb klientów, takie jak subskrypcje Business i Business+, które zapewniają wykonywalne pliki binarne do samodzielnego hostowania, oraz subskrypcja Enterprise, która oferuje pełny dostęp do kodu źródłowego aplikacji. Ta elastyczność umożliwia użytkownikom AppMaster wdrażanie aplikacji dostosowanych do ich specyficznych wymagań.

Automatyzacja jest niezbędna w każdym procesie wdrażania, a AppMaster przoduje w tej dziedzinie. Platforma automatycznie generuje niezbędną dokumentację, taką jak dokumentacja swagger (otwarte API) dla endpoints serwera i skrypty migracji schematu bazy danych. Te funkcje automatyzacji oszczędzają czas i wysiłek oraz minimalizują błędy ludzkie, które mogą wystąpić podczas procesu wdrażania.

Ciągła integracja (CI) i ciągłe wdrażanie (CD) to podstawowe aspekty nowoczesnych praktyk tworzenia oprogramowania, zapewniające szybkie i wydajne wdrażanie zaktualizowanego kodu. Podejście AppMaster do programowania No-Code obejmuje te praktyki poprzez ponowne generowanie całej aplikacji od podstaw za każdym razem, gdy wprowadzane są zmiany, eliminując w ten sposób dług techniczny i zapewniając optymalną wydajność.

Wdrożenie w kontekście No-Code odnosi się do procesu udostępniania użytkownikom końcowym aplikacji opracowanej przy użyciu platform takich jak AppMaster. Proces ten obejmuje różne etapy, takie jak kompilacja, pakowanie i przenoszenie, co może być trudne. AppMaster rozwiązuje te wyzwania dzięki zautomatyzowanemu, wielowarstwowemu podejściu do wdrażania, zapewniając, że aplikacje zbudowane przy jego użyciu są skalowalne, solidne i wydajne. Wykorzystując moc platform No-Code, organizacje mogą opracowywać i wdrażać aplikacje przy ułamku czasu i kosztów w porównaniu z tradycyjnymi metodami tworzenia aplikacji.