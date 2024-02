Im Kontext der No-Code- Anwendungsentwicklung bezieht sich „Bereitstellung“ auf den Prozess, bei dem eine Anwendung, die mithilfe einer Plattform wie AppMaster entworfen und entwickelt wurde, Endbenutzern auf verschiedenen Zielsystemen wie Webservern oder der Cloud zur Verfügung gestellt wird Infrastruktur oder mobile Geräte. Die Bereitstellung ist ein entscheidender Schritt im Lebenszyklus der Softwareentwicklung, da sie sicherstellt, dass die Anwendung ihre Zielgruppe erreicht und die gewünschte Funktionalität bereitstellt. In dieser Definition besprechen wir die verschiedenen Aspekte der Bereitstellung im No-Code Kontext, die damit verbundenen Herausforderungen, Best Practices und wie AppMaster diese Bedenken effektiv angeht.

Bei der Bereitstellung im No-Code Kontext geht es in erster Linie darum, den Quellcode zu generieren, zu kompilieren, die Anwendung zu verpacken und anschließend auf die Zielplattform oder -infrastruktur zu übertragen. Einer der Hauptvorteile der Verwendung von No-Code Plattformen wie AppMaster besteht darin, dass sie die meisten dieser Aufgaben automatisieren und so eine nahtlose Bereitstellung, Aktualisierung und Wartung ermöglichen. Der Bereitstellungsprozess von AppMaster bietet einen mehrschichtigen Ansatz, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden und Back-End-, Web- und mobile Anwendungen zu berücksichtigen.

AppMaster generiert Quellcode für Backend-Anwendungen mithilfe der Programmiersprache Go (Golang), kompiliert die Anwendungen, führt Tests aus und verpackt sie in Docker-Containern. Docker-Container sind von entscheidender Bedeutung, um den Bereitstellungsprozess zu vereinfachen, sicherzustellen, dass Anwendungen in verschiedenen Umgebungen konsistent ausgeführt werden, und potenzielle Konflikte zu minimieren. Die Backend-Bereitstellung von AppMaster erhält die Anwendungsleistung aufrecht und bietet außergewöhnliche Skalierbarkeit für Unternehmensfälle mit hoher Auslastung.

Wenn es um Webanwendungen geht, nutzt AppMaster das Vue3- Framework zusammen mit der JavaScript/TypeScript-Sprache. Die Plattform bietet eine visuelle drag-and-drop Schnittstelle zum Erstellen von UI-Komponenten und einen Web Business Process (BP)-Designer zum Erstellen der Geschäftslogik der Anwendung. In Kombination ergeben diese Elemente vollständig interaktive Webanwendungen, die sowohl wartbar als auch effizient sind.

Im Bereich mobiler Anwendungen verwendet AppMaster einen servergesteuerten Ansatz mit Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS. Mit dieser Methode können Entwickler die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel mobiler Anwendungen aktualisieren, ohne neue Versionen an den App Store und Play Market zu übermitteln. Mithilfe von AppMaster können Entwickler intuitive mobile Apps erstellen, die nahtlos funktionieren und ein außergewöhnliches Benutzererlebnis bieten.

AppMaster bietet verschiedene Bereitstellungskonfigurationen entsprechend den Bedürfnissen der Kunden an, z. B. Business- und Business+-Abonnements, die ausführbare Binärdateien für das Selbsthosting bereitstellen, und das Enterprise-Abonnement, das vollständigen Zugriff auf den Quellcode der Anwendung bietet. Diese Flexibilität ermöglicht es AppMaster Benutzern, maßgeschneiderte Anwendungen bereitzustellen, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.

Automatisierung ist für jeden Bereitstellungsprozess von entscheidender Bedeutung, und AppMaster zeichnet sich in diesem Bereich aus. Die Plattform generiert automatisch wichtige Dokumentationen, wie z. B. Swagger-Dokumentation (offene API) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts. Diese Automatisierungsfunktionen sparen Zeit und Aufwand und minimieren menschliche Fehler, die während des Bereitstellungsprozesses auftreten können.

Kontinuierliche Integration (CI) und kontinuierliche Bereitstellung (CD) sind wesentliche Aspekte moderner Softwareentwicklungspraktiken und stellen sicher, dass aktualisierter Code schnell und effizient bereitgestellt wird. Der Ansatz von AppMaster zur No-Code Entwicklung berücksichtigt diese Praktiken, indem bei jeder Änderung die gesamte Anwendung von Grund auf neu generiert wird, wodurch technische Schulden beseitigt und eine optimale Leistung sichergestellt werden.

Die Bereitstellung im No-Code Kontext bezieht sich auf den Prozess, eine Anwendung, die mithilfe von Plattformen wie AppMaster entwickelt wurde, für Endbenutzer zugänglich zu machen. Dieser Prozess umfasst verschiedene Phasen wie Kompilierung, Verpackung und Übertragung, die eine Herausforderung darstellen können. AppMaster begegnet diesen Herausforderungen mit einem automatisierten, mehrschichtigen Bereitstellungsansatz und stellt sicher, dass damit erstellte Anwendungen skalierbar, robust und effizient sind. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von No-Code Plattformen können Unternehmen Anwendungen zu einem Bruchteil der Zeit und Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Anwendungsentwicklungsmethoden entwickeln und bereitstellen.