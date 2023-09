Implantação CI/CD Azul-Verde

CI/CD Blue-Green Deployment é uma estratégia de implantação de software avançada e altamente confiável que reduz significativamente os riscos associados à integração contínua e aos pipelines de implantação contínua (CI/CD). Esta metodologia, que é adotada principalmente por equipes de desenvolvimento e empresas de ponta que utilizam metodologias e ferramentas modernas, como a plataforma no-code AppMaster, permite uma transição perfeita entre versões de aplicativos com tempo de inatividade mínimo, garantindo assim a entrega ininterrupta e de alta qualidade de serviços até o fim. -usuários e atendendo aos rigorosos requisitos de desempenho, estabilidade e disponibilidade dos sistemas de software complexos e multidimensionais de hoje.

Em essência, a implantação azul-verde de CI/CD envolve a implantação simultânea de dois ambientes de produção idênticos — azul e verde — cada um executando uma versão diferente do aplicativo. Enquanto o ambiente azul hospeda a versão estável e atualmente ativa do aplicativo que está sendo acessado pelos usuários, o ambiente verde é usado para implantar, testar e validar a versão mais recente e atualizada. Após a verificação bem-sucedida deste último, tenta-se redirecionar o tráfego do ambiente azul para o ambiente verde, garantindo ao mesmo tempo a sincronização de dados, a consistência do sistema e a interoperabilidade das aplicações. Se os testes no ambiente verde falharem em algum momento, o software poderá ser facilmente revertido para o ambiente azul, anulando assim os impactos potenciais da falha na implantação.

A principal vantagem de empregar uma estratégia de implantação azul-verde CI/CD reside na sua capacidade de minimizar os riscos e desafios associados ao gerenciamento simultâneo de múltiplas versões de aplicativos e as interdependências e complexidades daí decorrentes. Alguns benefícios principais incluem reversões rápidas, redução dos impactos de falhas na implantação, versões incrementais, testes paralelos e solução de problemas simplificada.

A plataforma de desenvolvimento de aplicativos no-code da AppMaster ajuda a reforçar a estratégia de implantação azul-verde de CI/CD, aproveitando seus recursos inovadores e poderosos. A plataforma AppMaster foi projetada para permitir que os clientes criem aplicativos backend, web e móveis de forma visual e iterativa, acelerando significativamente o processo de entrega de software. Ao pressionar o botão ‘Publicar’, AppMaster gera automaticamente o código-fonte, compila aplicativos, executa testes, empacota componentes em contêineres Docker (para aplicativos backend) e os implanta na nuvem. Todas essas etapas se alinham elegantemente ao paradigma de implantação azul-verde de CI/CD, permitindo integração perfeita de novos recursos e capacidades em aplicativos.

Como resultado da abordagem orientada ao servidor adotada pelo AppMaster, os clientes podem atualizar continuamente a interface do usuário do aplicativo móvel, a lógica de negócios e as chaves de API sem o complicado envio de novas versões do aplicativo para a App Store e o Play Market. Além disso, a plataforma oferece suporte a uma ampla gama de gerenciamento de dados, integrações e configurações para atender a diversos cenários e requisitos de aplicativos. Os aplicativos AppMaster podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário, garantindo ampla compatibilidade e escalabilidade.

Para defender os princípios da implantação azul-verde de CI/CD, a plataforma AppMaster foi projetada para gerar aplicativos do zero sempre que houver uma mudança no modelo do aplicativo. Isso não apenas elimina dívidas técnicas, mas também garante que cada versão implantada atenda aos mais altos padrões de qualidade e desempenho. Esse recurso exclusivo torna AppMaster um player crucial no domínio das implantações CI/CD Blue-Green, garantindo lançamentos de software mais rápidos, confiáveis ​​e consistentes.

Concluindo, a implantação azul-verde de CI/CD é um modelo de implantação vital que otimiza o lançamento e a manutenção de sistemas de software modernos. Com o suporte de poderosas plataformas de desenvolvimento de aplicativos no-code, como AppMaster, as empresas e as equipes de desenvolvimento podem criar aplicativos de última geração, integrar rapidamente novos recursos e garantir a entrega de serviços ininterruptos e de alta qualidade aos usuários finais. Como resultado, as organizações podem atender facilmente às demandas em constante evolução do mercado digital e, ao mesmo tempo, reforçar sua vantagem competitiva por meio de lançamentos de software rápidos, direcionados, consistentes e confiáveis.