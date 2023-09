Les tendances Low-code englobent les changements, les avancées et les innovations dans le domaine des plates-formes et des technologies de développement low-code qui ont été de plus en plus adoptées dans le secteur informatique au cours des dernières années. Les plates-formes Low-code sont des outils et des frameworks qui facilitent la création, le déploiement et la maintenance rapides d'applications logicielles grâce à une modélisation visuelle et des modèles prédéfinis, minimisant ainsi le besoin de codage manuel. Les plates-formes de développement Low-code ont gagné en popularité en raison de leur capacité à rationaliser le développement d'applications, à améliorer l'agilité et l'efficacité et à démocratiser la création d'applications, permettant aux utilisateurs non techniques de concevoir, créer et déployer des applications fonctionnelles avec un minimum de connaissances en codage.

Certaines des tendances low-code les plus importantes sont les suivantes :

1. Croissance rapide et expansion du marché : le marché low-code a connu une croissance exponentielle ces dernières années, tirée par la demande toujours croissante de solutions logicielles et la nécessité d'un développement accéléré d'applications. Selon Forrester Research, le marché mondial low-code devrait atteindre une valeur de 21,2 milliards de dollars d'ici 2022, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 40 %.

2. Démocratisation du développement d'applications : l'un des principaux moteurs de l'adoption de plates-formes low-code est la démocratisation du développement d'applications, permettant aux utilisateurs ayant peu ou pas de compétences en codage de créer, déployer et gérer des applications logicielles. Les développeurs citoyens, utilisateurs non techniques capables de développer des applications fonctionnelles à l'aide d'outils low-code, gagnent en importance à mesure que les organisations reconnaissent les avantages de permettre à un plus large éventail de leurs effectifs de contribuer aux efforts de développement de logiciels.

3. Adoption par les entreprises : à mesure que le paysage low-code évolue, l'adoption par les entreprises est devenue une tendance importante, les grandes organisations tirant parti des plateformes low-code pour accélérer la transformation numérique et prendre en charge un large éventail de cas d'utilisation, de l'automatisation des processus à l'engagement client. En adoptant des plateformes low-code telles AppMaster, les entreprises peuvent automatiser et optimiser les flux de travail, créer des applications Web et mobiles et créer des solutions backend évolutives et sécurisées, tout en réduisant les coûts et en augmentant l'agilité.

4. Intégration avec l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) : L'intégration des capacités d'IA et de ML dans les plates-formes low-code représente une tendance importante qui stimule l'évolution de ces technologies. En tirant parti des algorithmes d'IA et des modèles ML, les plates-formes low-code peuvent rationaliser le processus de développement d'applications, optimiser la génération de code, améliorer les performances des applications et fournir aux utilisateurs des suggestions et une assistance intelligentes pendant le développement.

5. Développement multi-expérience et multiplateforme : avec le nombre croissant de points de contact numériques et la nécessité d'expériences utilisateur fluides et transparentes sur tous les appareils, les plates-formes low-code intègrent des capacités de développement multi-expérience et multiplateforme. Ces fonctionnalités permettent aux développeurs de créer des applications qui fonctionnent de manière transparente sur diverses plates-formes, notamment les appareils Web, mobiles et IoT, avec une base de code et un langage de conception visuelle uniques.

6. Architectures et conteneurs sans serveur : les plates-formes Low-code comme AppMaster adoptent les architectures sans serveur et la conteneurisation pour améliorer encore l'évolutivité, la flexibilité et l'efficacité opérationnelle. En tirant parti des technologies informatiques et de conteneurs sans serveur, les plates-formes low-code peuvent automatiquement gérer, faire évoluer et déployer des applications en fonction de la demande, réduisant ainsi les coûts d'infrastructure et simplifiant la gestion des applications.

7. Mettre l'accent sur la sécurité et la conformité : à mesure que les plates-formes low-code gagnent du terrain dans l'espace des entreprises, la sécurité et la conformité deviennent des préoccupations de plus en plus importantes. Par conséquent, les plates-formes low-code investissent dans des caractéristiques et des fonctionnalités pour garantir que les applications créées à l'aide de leurs outils respectent les normes de l'industrie et les exigences réglementaires. Cela inclut la prise en charge des contrôles d'accès basés sur les rôles, du cryptage des données et des meilleures pratiques de sécurité, ainsi que des fonctionnalités permettant d'aider les organisations à répondre aux exigences de conformité telles que le RGPD, la HIPAA et le CCPA.

8. Développement No-code : une tendance connexe au développement low-code est l'émergence de plates no-code, qui poussent encore plus loin l'abstraction et la simplification du développement d'applications, éliminant complètement le besoin de toute connaissance en codage. Des plates-formes comme AppMaster offrent une approche no-code qui permet aux clients de créer visuellement des modèles de données, une logique métier, des API REST et des composants d'interface utilisateur sans écrire une seule ligne de code. Cette approche rend le développement d'applications accessible à un éventail encore plus large d'utilisateurs, démocratisant ainsi davantage le processus de développement.

En conclusion, les tendances low-code représentent l’évolution et la croissance continues des plateformes de développement low-code et leur impact croissant sur le secteur informatique. À mesure que les technologies low-code deviennent plus sophistiquées, polyvalentes et accessibles, les organisations de toutes tailles exploitent ces outils pour accélérer la transformation numérique, rationaliser le développement d'applications et permettre à un plus large éventail de parties prenantes de contribuer à leurs efforts de développement de logiciels. Les plates-formes comme AppMaster sont à l'avant-garde de ce mouvement, offrant aux utilisateurs une solution complète et intégrée no-code qui simplifie et rationalise le processus de développement d'applications de bout en bout tout en éliminant la dette technique et en optimisant les performances, l'évolutivité et la sécurité.