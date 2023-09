Le tendenze Low-code comprendono i cambiamenti, i progressi e le innovazioni nel campo delle piattaforme e delle tecnologie di sviluppo low-code che hanno visto una crescente adozione nel settore IT negli ultimi anni. Le piattaforme Low-code sono strumenti e framework che facilitano la rapida creazione, distribuzione e manutenzione di applicazioni software attraverso la modellazione visiva e modelli predefiniti, riducendo al minimo la necessità di codifica manuale. Le piattaforme di sviluppo Low-code hanno guadagnato popolarità grazie alla loro capacità di semplificare lo sviluppo di applicazioni, migliorare l'agilità e l'efficienza e democratizzare la creazione di applicazioni, consentendo agli utenti non tecnici di progettare, costruire e distribuire applicazioni funzionali con una conoscenza minima di codifica.

Alcune delle tendenze low-code più importanti includono quanto segue:

1. Rapida crescita ed espansione del mercato: il mercato low-code ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni, guidato dalla domanda sempre crescente di soluzioni software e dalla necessità di uno sviluppo applicativo accelerato. Secondo Forrester Research, si prevede che il mercato globale low-code raggiungerà un valore di 21,2 miliardi di dollari entro il 2022, crescendo a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 40%.

2. Democratizzazione dello sviluppo di applicazioni: una delle principali forze trainanti dietro l'adozione di piattaforme low-code è la democratizzazione dello sviluppo di applicazioni, consentendo agli utenti con competenze di codifica scarse o nulle di creare, distribuire e gestire applicazioni software. Gli sviluppatori cittadini, utenti non tecnici in grado di sviluppare applicazioni funzionali utilizzando strumenti low-code, stanno guadagnando importanza poiché le organizzazioni riconoscono i vantaggi di consentire a una gamma più ampia della propria forza lavoro di contribuire alle attività di sviluppo software.

3. Adozione aziendale: con la maturazione del panorama low-code, l’adozione aziendale è diventata una tendenza significativa, con le grandi organizzazioni che sfruttano piattaforme low-code per accelerare la trasformazione digitale e supportare un’ampia gamma di casi d’uso, dall’automazione dei processi al coinvolgimento dei clienti. Adottando piattaforme low-code come AppMaster, le aziende possono automatizzare e ottimizzare i flussi di lavoro, creare applicazioni web e mobili e realizzare soluzioni backend scalabili e sicure, il tutto riducendo i costi e aumentando l'agilità.

4. Integrazione con Intelligenza Artificiale (AI) e Machine Learning (ML): l'integrazione delle capacità di AI e ML in piattaforme low-code rappresenta una tendenza significativa che guida l'evoluzione di queste tecnologie. Sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale e modelli ML, le piattaforme low-code possono semplificare il processo di sviluppo delle applicazioni, ottimizzare la generazione di codice, migliorare le prestazioni delle applicazioni e fornire agli utenti suggerimenti intelligenti e assistenza durante lo sviluppo.

5. Sviluppo multi-esperienza e multipiattaforma: con il numero crescente di punti di contatto digitali e la necessità di esperienze utente fluide e senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi, le piattaforme low-code stanno incorporando funzionalità di sviluppo multi-esperienza e multipiattaforma. Queste funzionalità consentono agli sviluppatori di creare applicazioni che funzionano perfettamente su una varietà di piattaforme, inclusi dispositivi Web, mobili e IoT, con un'unica base di codice e un unico linguaggio di progettazione visiva.

6. Architetture serverless e container: piattaforme Low-code come AppMaster stanno abbracciando architetture serverless e containerizzazione per migliorare ulteriormente la scalabilità, la flessibilità e l'efficienza operativa. Sfruttando le tecnologie serverless computing e container, le piattaforme low-code possono gestire, scalare e distribuire automaticamente le applicazioni in base alla domanda, riducendo i costi dell'infrastruttura e semplificando la gestione delle applicazioni.

7. Focus su sicurezza e conformità: man mano che le piattaforme low-code guadagnano terreno nello spazio aziendale, la sicurezza e la conformità sono diventate preoccupazioni sempre più importanti. Di conseguenza, le piattaforme low-code stanno investendo in caratteristiche e funzionalità per garantire che le applicazioni create utilizzando i loro strumenti rispettino gli standard di settore e i requisiti normativi. Ciò include il supporto per controlli di accesso basati sui ruoli, crittografia dei dati e best practice di sicurezza, nonché funzionalità per aiutare le organizzazioni a soddisfare i requisiti di conformità come GDPR, HIPAA e CCPA.

8. Sviluppo No-code: una tendenza correlata allo sviluppo low-code è l'emergere di piattaforme no-code, che portano ulteriormente l'astrazione e la semplificazione dello sviluppo di applicazioni, eliminando completamente la necessità di qualsiasi conoscenza di codifica. Piattaforme come AppMaster offrono un approccio no-code che consente ai clienti di creare visivamente modelli di dati, logica di business, API REST e componenti dell'interfaccia utente senza scrivere una sola riga di codice. Questo approccio rende lo sviluppo delle applicazioni accessibile a una gamma ancora più ampia di utenti, democratizzando ulteriormente il processo di sviluppo.

In conclusione, le tendenze low-code rappresentano la continua evoluzione e crescita delle piattaforme di sviluppo low-code e il loro crescente impatto sul settore IT. Man mano che le tecnologie low-code diventano più sofisticate, versatili e accessibili, le organizzazioni di tutte le dimensioni stanno sfruttando questi strumenti per accelerare la trasformazione digitale, semplificare lo sviluppo di applicazioni e consentire a una gamma più ampia di stakeholder di contribuire ai loro sforzi di sviluppo software. Piattaforme come AppMaster sono in prima linea in questo movimento, fornendo agli utenti una soluzione no-code completa e integrata che semplifica e ottimizza il processo di sviluppo delle applicazioni end-to-end eliminando al contempo il debito tecnico e ottimizzando prestazioni, scalabilità e sicurezza.