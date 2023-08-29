Az kodlu atölye çalışmaları

Low-code atölye çalışmaları, geliştiricileri, iş paydaşlarını ve diğer ilgili personeli low-code kodlu uygulamalar oluşturmak ve sürdürmek için gereken bilgi, beceri ve en iyi uygulamalarla güçlendirmek için tasarlanmış bir dizi eğitim oturumu, uygulamalı alıştırmalar ve işbirlikçi etkinliklere atıfta bulunur. low-code geliştirme platformları. AppMaster gibi Low-code geliştirme platformları, geliştirme sürecini kolaylaştırmak ve tipik olarak ilişkili zaman ve karmaşıklığı azaltmak için kullanıcıların minimum düzeyde elle kodlamayla, görsel modellemeden, drag-and-drop bileşenlerinden ve önceden oluşturulmuş işlevsellikten yararlanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. yazılım geliştirme ile.

Gartner'a göre 2024 yılına kadar uygulama geliştirme faaliyetlerinin %65'inden fazlasından low-code uygulama geliştirme sorumlu olacak. Yazılım geliştirme metodolojilerindeki bu dramatik değişim, ekipleri bu güçlü platformların potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için gerekli uzmanlıkla donatmak amacıyla low-code atölyelere olan ihtiyacın arttığını gösteriyor. low-code atölye çalışmalarının temel amacı, katılımcılara low-code ilkeler, metodolojiler ve en iyi uygulamalar konusunda sağlam bir temel sağlayarak AppMaster gibi low-code platformları kullanarak uygulamaları verimli bir şekilde tasarlayabilmeleri, oluşturabilmeleri, dağıtabilmeleri ve yönetebilmelerini sağlamaktır.

Low-code atölye çalışmaları genellikle aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli konuları kapsar:

low-code geliştirmeye giriş ve temel kavramlar

geliştirmeye giriş ve temel kavramlar AppMaster gibi low-code geliştirme platformlarına ve bunların temel özelliklerine ve yeteneklerine genel bakış

gibi geliştirme platformlarına ve bunların temel özelliklerine ve yeteneklerine genel bakış low-code geliştirmede uygulama mimarisi ve tasarım hususları

geliştirmede uygulama mimarisi ve tasarım hususları Görsel İş Süreci (BP) Tasarımcılarını kullanarak veri modelleri oluşturma ve iş mantığını tanımlama

drag-and-drop araçlarıyla web ve mobil uygulamalar için kullanıcı arayüzlerinin (UI) uygulanması

araçlarıyla web ve mobil uygulamalar için kullanıcı arayüzlerinin (UI) uygulanması Veritabanları, API'ler ve diğer hizmetler gibi harici sistemlerle entegrasyon

Sürüm kontrolü, test etme ve dağıtım dahil uygulama yaşam döngüsünü yönetme

low-code uygulamalarda ölçeklenebilirlik, performans ve güvenlik için en iyi uygulamalar

uygulamalarda ölçeklenebilirlik, performans ve güvenlik için en iyi uygulamalar low-code geliştirmenin gerçek dünyadaki kullanım örnekleri ve başarı öyküleri

Bu atölye çalışmaları genellikle teorik bilgi aktarımı, pratik gösterimler ve katılımcıların AppMaster gibi low-code platformlar kullanarak uygulamalar geliştirdikleri rehberli uygulamalı alıştırmaların bir karışımını içerir. Atölye çalışmaları genellikle katılımcıları low-code geliştirmenin çeşitli yönlerini ve özelliklerini keşfetmeye, birbirlerinin deneyimlerinden öğrenmeye ve geliştirme süreci sırasında karşılaşabilecekleri engelleri gidermeye teşvik eden ekip tabanlı, işbirliğine dayalı etkinlikleri içerir.

low-code atölye çalışmaları, değerli bilgi ve beceriler sağlamanın yanı sıra, kuruluşların kendi özel ihtiyaçları ve kullanım durumları için low-code platformların potansiyelini değerlendirmeleri için mükemmel bir fırsat olarak hizmet eder. Kuruluşlar, low-code atölye çalışmalarına katılarak AppMaster gibi platformların sunduğu özellikleri, performansı ve ölçeklenebilirliği değerlendirebilir ve yazılım geliştirme süreçlerinde low-code çözümlerin benimsenmesi konusunda bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir.

Low-code atölye çalışmaları, yazılım geliştiriciler, mimarlar ve sistem yöneticileri gibi BT profesyonellerinden proje yöneticileri, iş analistleri ve ürün sahipleri gibi teknik olmayan personele kadar çok çeşitli hedef kitleler için uygundur. Bu atölyeler, özel içerik sunarak ve farklı uzmanlık düzeylerine hitap ederek geniş katılımı kolaylaştırır ve tüm katılımcıların low-code geliştirme projelerine etkili bir şekilde katkıda bulunmak için gerekli becerileri kazanmasını sağlar.

AppMaster gibi low-code geliştirme platformlarının hızlı büyümesi ve benimsenmesiyle birlikte, low-code atölyeler, dijital dönüşüm çabalarını hızlandırmak ve pazarda rekabet avantajı oluşturmak isteyen kuruluşlar için paha biçilmez bir kaynak haline geldi. Pratik bilgi, uygulamalı deneyimler ve sektördeki en iyi uygulamaları aktaran bu atölye çalışmaları, geliştirme ekiplerine ve diğer paydaşlara, low-code platformların tüm potansiyelinden yararlanma ve teknik borcu en aza indirirken ve artırılmış hız ve verimlilikle olağanüstü yazılım çözümleri sunma konusunda güç veriyor. uygulama ölçeklenebilirliği.