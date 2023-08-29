اتجاهات الكود المنخفض

تشمل اتجاهات Low-code التحولات والتقدم والابتكارات في مجال منصات وتقنيات تطوير low-code التي شهدت اعتماداً متزايداً في صناعة تكنولوجيا المعلومات على مدى السنوات القليلة الماضية. الأنظمة الأساسية Low-code هي أدوات وأطر تسهل الإنشاء السريع لتطبيقات البرامج ونشرها وصيانتها من خلال النمذجة المرئية والقوالب المعدة مسبقًا، مما يقلل من الحاجة إلى الترميز اليدوي. اكتسبت منصات التطوير Low-code شعبية بسبب قدرتها على تبسيط تطوير التطبيقات، وتحسين السرعة والكفاءة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء التطبيقات، وتمكين المستخدمين غير التقنيين من تصميم وبناء ونشر التطبيقات الوظيفية مع الحد الأدنى من المعرفة بالبرمجة.

تتضمن بعض أبرز اتجاهات low-code ما يلي:

1. النمو السريع وتوسع السوق: شهد سوق low-code نموًا هائلاً في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالطلب المتزايد باستمرار على الحلول البرمجية والحاجة إلى تطوير سريع للتطبيقات. ووفقًا لشركة Forrester Research، من المتوقع أن تصل قيمة السوق العالمية low-code إلى 21.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 40 بالمائة.

2. إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات: إحدى القوى الدافعة الرئيسية وراء اعتماد الأنظمة الأساسية low-code هي إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات، مما يمكّن المستخدمين الذين لا يتمتعون بمهارات برمجية قليلة أو معدومة من إنشاء تطبيقات البرامج ونشرها وإدارتها. يكتسب المطورون المواطنون، والمستخدمون غير التقنيين الذين يمكنهم تطوير تطبيقات وظيفية باستخدام أدوات low-code ، أهمية كبيرة حيث تدرك المؤسسات فوائد تمكين مجموعة واسعة من القوى العاملة لديها للمساهمة في جهود تطوير البرمجيات.

3. اعتماد المؤسسات: مع نضوج مشهد low-code ، أصبح اعتماد المؤسسات اتجاهًا مهمًا، حيث تستفيد المؤسسات الكبيرة من المنصات low-code لتسريع التحول الرقمي ودعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بدءًا من أتمتة العمليات وحتى مشاركة العملاء. من خلال اعتماد منصات low-code مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات أتمتة سير العمل وتحسينه، وإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة، وبناء حلول خلفية آمنة وقابلة للتطوير، كل ذلك مع تقليل التكاليف وزيادة السرعة.

4. التكامل مع الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML): يمثل دمج قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في منصات low-code اتجاهًا مهمًا يقود تطور هذه التقنيات. ومن خلال الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي، يمكن للمنصات low-code تبسيط عملية تطوير التطبيقات، وتحسين إنشاء التعليمات البرمجية، وتحسين أداء التطبيقات، وتزويد المستخدمين باقتراحات ومساعدة ذكية أثناء التطوير.

5. تطوير التجارب المتعددة والمتعددة المنصات: مع تزايد عدد نقاط الاتصال الرقمية والحاجة إلى تجارب مستخدم سلسة وسلسة عبر الأجهزة، تقوم الأنظمة الأساسية low-code بدمج إمكانات التطوير المتعددة الخبرات والمتعددة المنصات. تعمل هذه الميزات على تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات تعمل بسلاسة عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية، بما في ذلك أجهزة الويب والهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء، باستخدام قاعدة تعليمات برمجية واحدة ولغة تصميم مرئي واحدة.

6. بنيات وحاويات بدون خادم: تتبنى الأنظمة الأساسية Low-code مثل AppMaster بنيات وحاويات بدون خادم لزيادة تعزيز قابلية التوسع والمرونة والكفاءة التشغيلية. من خلال الاستفادة من تقنيات الحوسبة والحاويات بدون خادم، يمكن للمنصات low-code إدارة التطبيقات وتوسيع نطاقها ونشرها تلقائيًا بناءً على الطلب، مما يقلل تكاليف البنية التحتية ويبسط إدارة التطبيقات.

7. التركيز على الأمن والامتثال: مع اكتساب الأنظمة الأساسية low-code قوة جذب في مجال المؤسسات، أصبح الأمن والامتثال من الاهتمامات ذات الأهمية المتزايدة. وبالتالي، تستثمر الأنظمة الأساسية low-code في الميزات والوظائف لضمان التزام التطبيقات المبنية باستخدام أدواتها بمعايير الصناعة والمتطلبات التنظيمية. يتضمن ذلك دعمًا لعناصر التحكم في الوصول المستندة إلى الأدوار، وتشفير البيانات، وأفضل ممارسات الأمان، بالإضافة إلى ميزات لمساعدة المؤسسات على تلبية متطلبات الامتثال مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وHIPAA وCCPA.

8. التطوير No-code: الاتجاه المرتبط بتطوير التعليمات low-code هو ظهور منصات no-code ، والتي تأخذ تجريد وتبسيط تطوير التطبيقات إلى أبعد من ذلك، مما يلغي تمامًا الحاجة إلى أي معرفة بالبرمجة. توفر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster نهجًا no-code يسمح للعملاء بإنشاء نماذج بيانات ومنطق أعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST ومكونات واجهة المستخدم بشكل مرئي دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. وهذا النهج يجعل تطوير التطبيقات في متناول نطاق أوسع من المستخدمين، مما يزيد من ديمقراطية عملية التطوير.

في الختام، تمثل اتجاهات low-code التطور والنمو المستمر لمنصات تطوير low-code وتأثيرها المتزايد على صناعة تكنولوجيا المعلومات. نظرًا لأن التقنيات low-code أصبحت أكثر تطورًا وتنوعًا وسهولة الوصول إليها، تستفيد المؤسسات من جميع الأحجام من هذه الأدوات لتسريع التحول الرقمي، وتبسيط تطوير التطبيقات، وتمكين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من المساهمة في جهود تطوير البرمجيات الخاصة بهم. تعد الأنظمة الأساسية مثل AppMaster في طليعة هذه الحركة، حيث توفر للمستخدمين حلاً شاملاً ومتكاملًا no-code يعمل على تبسيط وتبسيط عملية تطوير التطبيقات الشاملة مع التخلص من الديون التقنية وتحسين الأداء وقابلية التوسع والأمان.