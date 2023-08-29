Тенденции использования low-code

Тенденции Low-code охватывают изменения, достижения и инновации в области платформ и технологий разработки low-code, которые получили все большее распространение в ИТ-индустрии за последние несколько лет. Платформы Low-code — это инструменты и платформы, которые облегчают быстрое создание, развертывание и обслуживание программных приложений посредством визуального моделирования и предварительно созданных шаблонов, сводя к минимуму необходимость ручного кодирования. Платформы разработки Low-code приобрели популярность благодаря своей способности оптимизировать разработку приложений, повышать гибкость и эффективность, а также демократизировать создание приложений, предоставляя нетехническим пользователям возможность проектировать, создавать и развертывать функциональные приложения с минимальными знаниями в области кодирования.

Некоторые из наиболее заметных тенденций low-code включают следующее:

1. Быстрый рост и расширение рынка. В последние годы рынок low-code переживает экспоненциальный рост, обусловленный постоянно растущим спросом на программные решения и необходимостью ускоренной разработки приложений. По данным Forrester Research, ожидается, что к 2022 году мировой рынок low-code достигнет стоимости в 21,2 миллиарда долларов, а совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 40 процентов».

2. Демократизация разработки приложений. Одной из основных движущих сил внедрения платформ low-code является демократизация разработки приложений, позволяющая пользователям практически без навыков программирования создавать, развертывать программные приложения и управлять ими. Гражданские разработчики, нетехнические пользователи, которые могут разрабатывать функциональные приложения с использованием инструментов low-code, приобретают известность, поскольку организации осознают преимущества расширения прав и возможностей более широкого круга своих сотрудников, способных внести свой вклад в усилия по разработке программного обеспечения.

3. Внедрение на предприятии. По мере развития рынка low-code внедрение на предприятии становится важной тенденцией: крупные организации используют платформы low-code для ускорения цифровой трансформации и поддержки широкого спектра вариантов использования, от автоматизации процессов до взаимодействия с клиентами. Приняв платформы low-code, такие как AppMaster, предприятия могут автоматизировать и оптимизировать рабочие процессы, создавать веб- и мобильные приложения, а также создавать масштабируемые, безопасные серверные решения, при этом сокращая затраты и повышая гибкость.

4. Интеграция с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением (МО). Интеграция возможностей ИИ и МО в платформы low-code представляет собой важную тенденцию, способствующую развитию этих технологий. Используя алгоритмы искусственного интеллекта и модели машинного обучения, платформы low-code могут упростить процесс разработки приложений, оптимизировать генерацию кода, повысить производительность приложений и предоставлять пользователям интеллектуальные предложения и помощь во время разработки.

5. Многопользовательская и кроссплатформенная разработка. С ростом числа цифровых точек соприкосновения и потребностью в плавном и бесперебойном пользовательском опыте на всех устройствах платформы low-code включают в себя возможности многопользовательской и кроссплатформенной разработки. Эти функции позволяют разработчикам создавать приложения, которые бесперебойно работают на различных платформах, включая Интернет, мобильные устройства и устройства IoT, с единой кодовой базой и языком визуального дизайна.

6. Бессерверные архитектуры и контейнеры. Платформы Low-code такие как AppMaster, используют бессерверные архитектуры и контейнеризацию для дальнейшего повышения масштабируемости, гибкости и операционной эффективности. Используя бессерверные вычисления и контейнерные технологии, платформы low-code могут автоматически управлять, масштабировать и развертывать приложения в зависимости от спроса, сокращая затраты на инфраструктуру и упрощая управление приложениями.

7. Сосредоточьтесь на безопасности и соответствии нормативным требованиям. По мере того, как платформы low-code набирают популярность в корпоративном пространстве, безопасность и соответствие требованиям становятся все более важными проблемами. Следовательно, платформы low-code вкладывают средства в функции и функциональность, чтобы гарантировать, что приложения, созданные с использованием их инструментов, соответствуют отраслевым стандартам и нормативным требованиям. Сюда входит поддержка управления доступом на основе ролей, шифрования данных и передовых методов обеспечения безопасности, а также функций, помогающих организациям соответствовать требованиям соответствия, таким как GDPR, HIPAA и CCPA.

8. Разработка No-code. Связанной с разработкой low-code тенденцией является появление платформ no-code, которые еще больше абстрагируют и упрощают разработку приложений, полностью устраняя необходимость в каких-либо знаниях в области кодирования. Такие платформы, как AppMaster предлагают подход no-code, который позволяет клиентам визуально создавать модели данных, бизнес-логику, REST API и компоненты пользовательского интерфейса без написания единой строки кода. Такой подход делает разработку приложений доступной для еще более широкого круга пользователей, что еще больше демократизирует процесс разработки.

В заключение, тенденции low-code отражают продолжающуюся эволюцию и рост платформ разработки low-code и их растущее влияние на ИТ-индустрию. Поскольку технологии low-code становятся все более сложными, универсальными и доступными, организации всех размеров используют эти инструменты для ускорения цифровой трансформации, оптимизации разработки приложений и расширения возможностей более широкого круга заинтересованных сторон внести свой вклад в их усилия по разработке программного обеспечения. Такие платформы, как AppMaster, находятся в авангарде этого движения, предоставляя пользователям комплексное интегрированное решение no-code, которое упрощает и оптимизирует комплексный процесс разработки приложений, устраняя при этом техническую задолженность и оптимизируя производительность, масштабируемость и безопасность.