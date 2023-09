Tendências de baixo código

As tendências Low-code abrangem as mudanças, avanços e inovações no campo das plataformas e tecnologias de desenvolvimento low-code que têm visto uma adoção crescente no setor de TI nos últimos anos. Plataformas Low-code são ferramentas e estruturas que facilitam a rápida criação, implantação e manutenção de aplicativos de software por meio de modelagem visual e modelos pré-construídos, minimizando a necessidade de codificação manual. As plataformas de desenvolvimento Low-code ganharam popularidade devido à sua capacidade de agilizar o desenvolvimento de aplicativos, melhorar a agilidade e a eficiência e democratizar a criação de aplicativos, capacitando usuários não técnicos a projetar, construir e implantar aplicativos funcionais com conhecimento mínimo de codificação.

Algumas das tendências mais proeminentes low-code incluem o seguinte:

1. Rápido crescimento e expansão do mercado: O mercado low-code tem experimentado um crescimento exponencial nos últimos anos, impulsionado pela procura cada vez maior de soluções de software e pela necessidade de desenvolvimento acelerado de aplicações. De acordo com a Forrester Research, espera-se que o mercado global low-code atinja um valor de 21,2 mil milhões de dólares até 2022, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 40%.

2. Democratização do desenvolvimento de aplicações: Uma das principais forças motrizes por trás da adoção de plataformas low-code é a democratização do desenvolvimento de aplicações, permitindo que usuários com pouca ou nenhuma habilidade de codificação criem, implantem e gerenciem aplicações de software. Os desenvolvedores cidadãos, usuários não técnicos que podem desenvolver aplicativos funcionais usando ferramentas low-code, estão ganhando destaque à medida que as organizações reconhecem os benefícios de capacitar uma gama mais ampla de sua força de trabalho para contribuir nos esforços de desenvolvimento de software.

3. Adoção Empresarial: À medida que o cenário low-code amadurece, a adoção empresarial tornou-se uma tendência significativa, com grandes organizações aproveitando plataformas low-code para acelerar a transformação digital e suportar uma ampla gama de casos de uso, desde a automação de processos até o envolvimento do cliente. Ao adotar plataformas low-code como AppMaster, as empresas podem automatizar e otimizar fluxos de trabalho, criar aplicativos web e móveis e construir soluções de back-end seguras e escaláveis, ao mesmo tempo em que reduzem custos e aumentam a agilidade.

4. Integração com Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML): A integração de recursos de IA e ML em plataformas low-code representa uma tendência significativa que impulsiona a evolução dessas tecnologias. Ao aproveitar algoritmos de IA e modelos de ML, as plataformas low-code podem agilizar o processo de desenvolvimento de aplicativos, otimizar a geração de código, melhorar o desempenho do aplicativo e fornecer aos usuários sugestões inteligentes e assistência durante o desenvolvimento.

5. Desenvolvimento multiexperiência e multiplataforma: Com o número crescente de pontos de contato digitais e a necessidade de experiências de usuário fluidas e contínuas em todos os dispositivos, as plataformas low-code estão incorporando capacidades de desenvolvimento multiexperiência e multiplataforma. Esses recursos permitem que os desenvolvedores criem aplicativos que funcionam perfeitamente em diversas plataformas, incluindo dispositivos Web, móveis e IoT, com uma única base de código e linguagem de design visual.

6. Arquiteturas e contêineres sem servidor: plataformas Low-code como AppMaster estão adotando arquiteturas sem servidor e conteinerização para melhorar ainda mais a escalabilidade, a flexibilidade e a eficiência operacional. Ao aproveitar a computação sem servidor e as tecnologias de contêiner, as plataformas low-code podem gerenciar, dimensionar e implantar aplicativos automaticamente com base na demanda, reduzindo os custos de infraestrutura e simplificando o gerenciamento de aplicativos.

7. Foco em segurança e conformidade: À medida que as plataformas low-code ganham força no espaço empresarial, a segurança e a conformidade tornam-se preocupações cada vez mais importantes. Consequentemente, as plataformas low-code estão investindo em recursos e funcionalidades para garantir que os aplicativos criados com suas ferramentas cumpram os padrões do setor e os requisitos regulatórios. Isso inclui suporte para controles de acesso baseados em funções, criptografia de dados e práticas recomendadas de segurança, bem como recursos para ajudar as organizações a atender a requisitos de conformidade como GDPR, HIPAA e CCPA.

8. Desenvolvimento No-code: Uma tendência relacionada ao desenvolvimento low-code é o surgimento de plataformas no-code, que levam ainda mais longe a abstração e a simplificação do desenvolvimento de aplicativos, eliminando completamente a necessidade de qualquer conhecimento de codificação. Plataformas como AppMaster oferecem uma abordagem no-code que permite aos clientes criar visualmente modelos de dados, lógica de negócios, APIs REST e componentes de UI sem escrever uma única linha de código. Esta abordagem torna o desenvolvimento de aplicações acessível a uma gama ainda mais ampla de usuários, democratizando ainda mais o processo de desenvolvimento.

Concluindo, as tendências low-code representam a evolução e o crescimento contínuos das plataformas de desenvolvimento low-code e o seu impacto crescente na indústria de TI. À medida que as tecnologias low-code se tornam mais sofisticadas, versáteis e acessíveis, organizações de todos os tamanhos estão a aproveitar estas ferramentas para acelerar a transformação digital, agilizar o desenvolvimento de aplicações e capacitar uma gama mais ampla de partes interessadas para contribuírem com os seus esforços de desenvolvimento de software. Plataformas como AppMaster estão na vanguarda desse movimento, fornecendo aos usuários uma solução abrangente e integrada no-code que simplifica e agiliza o processo de desenvolvimento de aplicativos de ponta a ponta, ao mesmo tempo que elimina dívidas técnicas e otimiza o desempenho, a escalabilidade e a segurança.