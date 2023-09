Low-code Trends umfassen die Veränderungen, Fortschritte und Innovationen im Bereich der low-code Entwicklungsplattformen und -technologien, die in den letzten Jahren eine zunehmende Akzeptanz in der IT-Branche erfahren haben. Low-code Plattformen sind Tools und Frameworks, die die schnelle Erstellung, Bereitstellung und Wartung von Softwareanwendungen durch visuelle Modellierung und vorgefertigte Vorlagen erleichtern und so den Bedarf an manueller Codierung minimieren. Low-code Entwicklungsplattformen erfreuen sich aufgrund ihrer Fähigkeit, die Anwendungsentwicklung zu rationalisieren, die Agilität und Effizienz zu verbessern und die Anwendungserstellung zu demokratisieren, zunehmender Beliebtheit, da sie technisch nicht versierte Benutzer in die Lage versetzen, funktionale Anwendungen mit minimalen Programmierkenntnissen zu entwerfen, zu erstellen und bereitzustellen.

Zu den bekanntesten low-code -Trends gehören die folgenden:

1. Schnelles Wachstum und Marktexpansion: Der low-code Markt verzeichnete in den letzten Jahren ein exponentielles Wachstum, angetrieben durch die ständig steigende Nachfrage nach Softwarelösungen und die Notwendigkeit einer beschleunigten Anwendungsentwicklung. Laut Forrester Research wird der globale low-code Markt bis 2022 voraussichtlich einen Wert von 21,2 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 40 Prozent wachsen.

2. Demokratisierung der Anwendungsentwicklung: Eine der Hauptantriebskräfte für die Einführung von low-code Plattformen ist die Demokratisierung der Anwendungsentwicklung, die es Benutzern mit geringen oder gar keinen Programmierkenntnissen ermöglicht, Softwareanwendungen zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten. Bürgerentwickler, technisch nicht versierte Benutzer, die mithilfe von low-code -Tools funktionale Anwendungen entwickeln können, gewinnen an Bedeutung, da Unternehmen die Vorteile erkennen, die es mit sich bringt, einem breiteren Spektrum ihrer Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, sich an der Softwareentwicklung zu beteiligen.

3. Einführung in Unternehmen: Mit zunehmender Reife der low-code Landschaft ist die Einführung in Unternehmen zu einem bedeutenden Trend geworden, wobei große Unternehmen low-code -Plattformen nutzen, um die digitale Transformation zu beschleunigen und eine breite Palette von Anwendungsfällen zu unterstützen, von der Prozessautomatisierung bis zur Kundenbindung. Durch die Einführung von low-code Plattformen wie AppMaster können Unternehmen Arbeitsabläufe automatisieren und optimieren, Web- und Mobilanwendungen erstellen sowie skalierbare, sichere Backend-Lösungen erstellen und dabei gleichzeitig die Kosten senken und die Agilität erhöhen.

4. Integration mit künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML): Die Integration von KI- und ML-Funktionen in low-code -Plattformen stellt einen bedeutenden Trend dar, der die Entwicklung dieser Technologien vorantreibt. Durch die Nutzung von KI-Algorithmen und ML-Modellen können low-code Plattformen den Anwendungsentwicklungsprozess rationalisieren, die Codegenerierung optimieren, die Anwendungsleistung verbessern und Benutzern während der Entwicklung intelligente Vorschläge und Unterstützung bieten.

5. Multi-Experience- und plattformübergreifende Entwicklung: Angesichts der zunehmenden Anzahl digitaler Touchpoints und des Bedarfs an flüssigen, nahtlosen Benutzererlebnissen auf allen Geräten integrieren low-code Plattformen Multi-Experience- und plattformübergreifende Entwicklungsfunktionen. Diese Funktionen ermöglichen es Entwicklern, Anwendungen zu erstellen, die nahtlos auf einer Vielzahl von Plattformen funktionieren, einschließlich Web-, Mobil- und IoT-Geräten, mit einer einzigen Codebasis und visuellen Designsprache.

6. Serverlose Architekturen und Container: Low-code Plattformen wie AppMaster setzen auf serverlose Architekturen und Containerisierung, um die Skalierbarkeit, Flexibilität und betriebliche Effizienz weiter zu verbessern. Durch die Nutzung von Serverless-Computing- und Container-Technologien können low-code Plattformen Anwendungen automatisch je nach Bedarf verwalten, skalieren und bereitstellen, wodurch die Infrastrukturkosten gesenkt und die Anwendungsverwaltung vereinfacht werden.

7. Fokus auf Sicherheit und Compliance: Da low-code Plattformen im Unternehmensbereich an Bedeutung gewinnen, werden Sicherheit und Compliance immer wichtiger. Folglich investieren low-code -Plattformen in Features und Funktionalitäten, um sicherzustellen, dass mit ihren Tools erstellte Anwendungen den Industriestandards und gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Dazu gehört die Unterstützung rollenbasierter Zugriffskontrollen, Datenverschlüsselung und bewährter Sicherheitspraktiken sowie Funktionen, die Unternehmen bei der Einhaltung von Compliance-Anforderungen wie DSGVO, HIPAA und CCPA unterstützen.

8. No-code Entwicklung: Ein mit low-code Entwicklung verbundener Trend ist das Aufkommen von no-code Plattformen, die die Abstraktion und Vereinfachung der Anwendungsentwicklung noch weiter vorantreiben und jegliche Programmierkenntnisse völlig überflüssig machen. Plattformen wie AppMaster bieten einen no-code Ansatz, der es Kunden ermöglicht, Datenmodelle, Geschäftslogik, REST-APIs und UI-Komponenten visuell zu erstellen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Dieser Ansatz macht die Anwendungsentwicklung einem noch breiteren Benutzerkreis zugänglich und demokratisiert den Entwicklungsprozess weiter.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass low-code Trends die ständige Weiterentwicklung und das Wachstum von low-code Entwicklungsplattformen und deren zunehmenden Einfluss auf die IT-Branche widerspiegeln. Da low-code Technologien immer ausgefeilter, vielseitiger und zugänglicher werden, nutzen Unternehmen jeder Größe diese Tools, um die digitale Transformation zu beschleunigen, die Anwendungsentwicklung zu rationalisieren und einem breiteren Spektrum von Interessengruppen die Möglichkeit zu geben, zu ihren Softwareentwicklungsbemühungen beizutragen. Plattformen wie AppMaster stehen an der Spitze dieser Bewegung und bieten Benutzern eine umfassende, integrierte no-code -Lösung, die den End-to-End-Anwendungsentwicklungsprozess vereinfacht und rationalisiert, gleichzeitig technische Schulden eliminiert und Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit optimiert.