Standard a basso codice

Gli standard Low-code si riferiscono alle linee guida, alle migliori pratiche e ai principi per la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione di applicazioni software utilizzando piattaforme di sviluppo low-code. Questi standard mirano a garantire la perfetta integrazione di componenti low-code, promuovendo la riusabilità, riducendo i tempi di sviluppo, garantendo la scalabilità e la manutenibilità delle applicazioni e garantendo la conformità delle applicazioni generate alle normative e agli standard del settore. Con l'aumento della popolarità delle piattaforme low-code come AppMaster, è fondamentale stabilire e aderire a questi standard per fornire applicazioni di alta qualità in modo rapido ed economico.

Gli standard Low-code derivano da una combinazione di principi di sviluppo software ampiamente accettati e delle caratteristiche uniche delle piattaforme di sviluppo low-code. Gli obiettivi principali di questi standard sono migliorare la produttività degli sviluppatori, consentire una collaborazione più semplice e garantire la realizzazione di vantaggi a lungo termine derivanti dall'adozione della tecnologia low-code nelle organizzazioni. Questi standard possono essere ampiamente classificati nelle seguenti aree:

1. Design e architettura: gli standard Low-code per la progettazione e l'architettura implicano l'adozione di un approccio modulare e basato su componenti per creare elementi costitutivi di applicazioni riutilizzabili e manutenibili. Ciò include seguire modelli e pratiche di progettazione come Model-View-Controller (MVC), Service-Oriented Architecture (SOA) e microservizi. Inoltre, questi standard sottolineano l'importanza di aderire alle linee guida sull'interfaccia utente (UI) e sull'esperienza utente (UX) per garantire applicazioni esteticamente accattivanti e facili da usare.

2. Sviluppo: gli standard di sviluppo Low-code si concentrano sulla comprensione e sullo sfruttamento delle funzionalità della piattaforma low-code per consentire processi di sviluppo delle applicazioni rapidi, iterativi e agili. Gli esempi includono l'utilizzo di strumenti di sviluppo visivo per la progettazione dell'interfaccia utente, la modellazione dei processi aziendali e la modellazione dei dati; applicare il controllo della versione e pratiche di integrazione continua; e l'utilizzo di un framework di test automatizzato per garantire risultati software di alta qualità.

3. Integrazione: gli standard di integrazione nello sviluppo low-code garantiscono una connettività senza soluzione di continuità tra la piattaforma low-code e altri sistemi, servizi e piattaforme esterni. Ciò include l'adesione a pratiche di progettazione e implementazione API ampiamente accettate, come l'architettura RESTful e standard aperti come GraphQL, OData o l'utilizzo di connettori e librerie API specifici della piattaforma. Inoltre, questi standard coprono anche l’integrazione e la sincronizzazione dei dati tra diversi sistemi, come CRM, ERP o altri sistemi legacy.

4. Distribuzione: la distribuzione di applicazioni low-code richiede il rispetto degli standard per il confezionamento, il provisioning e la gestione del software e del relativo ambiente di runtime. Ciò spesso comporta l’utilizzo di tecnologie di containerizzazione come Docker e la distribuzione di applicazioni in ambienti cloud o infrastrutture locali compatibili con la piattaforma low-code. Inoltre, gli ambienti di sviluppo, gestione temporanea e produzione dovrebbero essere gestiti in modo efficace per garantire una distribuzione e un'implementazione senza problemi degli aggiornamenti delle applicazioni.

5. Sicurezza: gli standard di sicurezza Low-code mirano a garantire la protezione dei dati delle applicazioni, della privacy degli utenti e dell'integrità complessiva del sistema. Ciò include l’adozione delle migliori pratiche per l’autenticazione, l’autorizzazione, la crittografia dei dati e la comunicazione sicura, nonché il rispetto delle normative e degli standard di settore pertinenti come GDPR, HIPAA o PCI-DSS. Garantire la sicurezza nello sviluppo low-code implica anche la responsabilità da parte del fornitore della piattaforma di mantenere aggiornate le patch di sicurezza e monitorare in modo proattivo le potenziali minacce.

6. Prestazioni e scalabilità: gli standard Low-code per prestazioni e scalabilità implicano la garanzia che le applicazioni generate possano gestire in modo efficiente carichi di lavoro, utenti o dimensioni di dati maggiori senza compromettere la qualità o la velocità. Ciò richiede l'adozione di tecniche di ottimizzazione delle prestazioni, come il caching, il recupero efficiente dei dati e la gestione delle risorse, nonché la preparazione delle applicazioni per la scalabilità orizzontale o verticale in base alle esigenze.

7. Manutenibilità ed estensibilità: uno dei principali vantaggi dello sviluppo low-code è la capacità di modificare e adattare rapidamente le applicazioni in risposta ai mutevoli requisiti aziendali. Gli standard Low-code per manutenibilità ed estensibilità sottolineano l'importanza di mantenere l'architettura dell'applicazione e la base di codice pulite, modulari e ben documentate per aggiornamenti e upgrade più fluidi. Inoltre, promuovere una cultura della riusabilità e sfruttare le funzionalità di estensibilità della piattaforma low-code può aiutare a garantire un’architettura applicativa solida e a prova di futuro.

In conclusione, l’adozione di standard low-code non solo migliora lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni software, ma garantisce anche la sostenibilità e la crescita a lungo termine nel panorama tecnologico frenetico e in continua evoluzione. Aderendo a queste linee guida, le organizzazioni possono massimizzare il potenziale delle piattaforme low-code come AppMaster, migliorando il loro percorso complessivo di trasformazione digitale.