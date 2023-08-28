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Стандарты Low-code

28, авг. 2023

Стандарты Low-code относятся к рекомендациям, передовым практикам и принципам проектирования, разработки и сопровождения программных приложений с использованием платформ разработки low-code. Эти стандарты направлены на обеспечение беспрепятственной интеграции компонентов low-code, обеспечение возможности повторного использования, сокращение времени разработки, обеспечение масштабируемости и удобства сопровождения приложений, а также гарантию соответствия создаваемых приложений отраслевым нормам и стандартам. С ростом популярности платформ low-code, таких как AppMaster, крайне важно установить и соблюдать эти стандарты для быстрой и экономичной доставки высококачественных приложений.

Стандарты Low-code основаны на сочетании широко распространенных принципов разработки программного обеспечения и уникальных характеристик платформ разработки low-code. Основные цели этих стандартов — повысить производительность разработчиков, облегчить совместную работу и обеспечить реализацию долгосрочных преимуществ от внедрения технологий low-code в организациях. Эти стандарты можно условно разделить на следующие области:

1. Проектирование и архитектура. Стандарты Low-code для проектирования и архитектуры предполагают использование модульного и компонентного подхода для создания многоразовых и обслуживаемых строительных блоков приложений. Сюда входят следующие шаблоны и практики проектирования, такие как модель-представление-контроллер (MVC), сервис-ориентированная архитектура (SOA) и микросервисы. Кроме того, эти стандарты подчеркивают важность соблюдения рекомендаций по пользовательскому интерфейсу (UI) и пользовательскому опыту (UX) для обеспечения эстетически привлекательных и удобных для пользователя приложений.

2. Разработка. Стандарты разработки Low-code ориентированы на понимание и использование возможностей платформы low-code для обеспечения быстрых, итеративных и гибких процессов разработки приложений. Примеры включают использование инструментов визуальной разработки для проектирования пользовательского интерфейса, моделирования бизнес-процессов и моделирования данных; применение методов контроля версий и непрерывной интеграции; и использование системы автоматизированного тестирования для обеспечения высококачественного программного обеспечения.

3. Интеграция. Стандарты интеграции при разработке low-code обеспечивают плавную связь между платформой low-code и другими внешними системами, сервисами и платформами. Это включает в себя соблюдение широко распространенных практик проектирования и реализации API, таких как архитектура RESTful и открытые стандарты, такие как GraphQL, OData, или использование коннекторов и библиотек API для конкретной платформы. Более того, эти стандарты также охватывают интеграцию и синхронизацию данных между различными системами, такими как CRM, ERP или другими устаревшими системами.

4. Развертывание. Развертывание приложений low-code требует соблюдения стандартов упаковки, предоставления и управления программным обеспечением и средой его выполнения. Это часто предполагает использование технологий контейнеризации, таких как Docker, и развертывание приложений в облачных средах или локальной инфраструктуре, совместимой с платформой low-code. Кроме того, необходимо эффективно управлять средами разработки, промежуточной и производственной средой, чтобы обеспечить беспрепятственное развертывание и развертывание обновлений приложений.

5. Безопасность. Стандарты безопасности Low-code направлены на обеспечение защиты данных приложений, конфиденциальности пользователей и общей целостности системы. Это включает в себя внедрение лучших практик аутентификации, авторизации, шифрования данных и безопасной связи, а также соблюдение соответствующих отраслевых правил и стандартов, таких как GDPR, HIPAA или PCI-DSS. Обеспечение безопасности при разработке low-code также предполагает ответственность со стороны поставщика платформы за поддержание актуальных исправлений безопасности и упреждающий мониторинг потенциальных угроз.

6. Производительность и масштабируемость. Стандарты производительности и масштабируемости Low-code предполагают, что созданные приложения могут эффективно обрабатывать возросшие рабочие нагрузки, пользователей или размеры данных без ущерба для качества или скорости. Это требует внедрения методов оптимизации производительности, таких как кэширование, эффективное извлечение данных и управление ресурсами, а также подготовки приложений к горизонтальному или вертикальному масштабированию по мере необходимости.

7. Удобство сопровождения и расширяемость. Одним из ключевых преимуществ разработки low-code является возможность быстро изменять и адаптировать приложения в ответ на меняющиеся требования бизнеса. Стандарты Low-code для удобства сопровождения и расширяемости подчеркивают важность поддержания архитектуры приложения и кодовой базы в чистоте, модульности и хорошей документации для более плавного обновления и модернизации. Кроме того, продвижение культуры повторного использования и использование возможностей расширения платформы low-code могут помочь обеспечить надежную и перспективную архитектуру приложений.

В заключение, принятие стандартов low-code не только улучшает разработку и доставку программных приложений, но также гарантирует долгосрочную устойчивость и рост в быстро меняющейся и постоянно развивающейся технологической среде. Придерживаясь этих рекомендаций, организации могут максимально использовать потенциал платформ с low-code, таких как AppMaster, улучшая общий путь цифровой трансформации.

Изучите больше терминов:
Аналитика с низким уровнем кода Доступность с низким уровнем кода Журналы с низким кодом Интерфейс с низким кодом Конкуренция по низкому коду Конфигурации с низким кодом Мобильная версия с низким кодом Наследие Low-code Ограничения по низкому коду Организации с низким уровнем кода Отраслевые стандарты Low-code Поставщик с низким кодом Простое управление Рекомендации по использованию low-code Ресурсы с низким кодом Функции Low-code

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