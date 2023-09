Les normes Low-code font référence aux lignes directrices, aux meilleures pratiques et aux principes de conception, de développement et de maintenance d'applications logicielles à l'aide de plates-formes de développement low-code. Ces normes visent à garantir l'intégration transparente des composants low-code, à promouvoir la réutilisabilité, à réduire le temps de développement, à garantir l'évolutivité et la maintenabilité des applications, et à garantir la conformité des applications générées avec les réglementations et normes de l'industrie. Avec la popularité croissante des plateformes low-code comme AppMaster, il est crucial d'établir et de respecter ces normes pour fournir des applications de haute qualité de manière rapide et rentable.

Les normes Low-code découlent d’une combinaison de principes de développement logiciel largement acceptés et des caractéristiques uniques des plateformes de développement low-code. Les principaux objectifs de ces normes sont d'améliorer la productivité des développeurs, de faciliter la collaboration et de garantir la réalisation des avantages à long terme de l'adoption de la technologie low-code dans les organisations. Ces normes peuvent être globalement classées dans les domaines suivants :

1. Conception et architecture : les normes Low-code pour la conception et l'architecture impliquent l'adoption d'une approche modulaire et basée sur des composants pour créer des éléments de base d'applications réutilisables et maintenables. Cela inclut le suivi de modèles et de pratiques de conception tels que Model-View-Controller (MVC), l'architecture orientée services (SOA) et les microservices. De plus, ces normes soulignent l'importance de respecter les directives relatives à l'interface utilisateur (UI) et à l'expérience utilisateur (UX) pour garantir des applications esthétiquement attrayantes et conviviales.

2. Développement : les normes de développement Low-code se concentrent sur la compréhension et l'exploitation des capacités de la plate-forme low-code pour permettre des processus de développement d'applications rapides, itératifs et agiles. Les exemples incluent l'utilisation d'outils de développement visuel pour la conception de l'interface utilisateur, la modélisation des processus métier et la modélisation des données ; appliquer des pratiques de contrôle de version et d’intégration continue ; et en utilisant un cadre de test automatisé pour garantir des livrables logiciels de haute qualité.

3. Intégration : les normes d'intégration dans le développement low-code garantissent une connectivité transparente entre la plate-forme low-code et d'autres systèmes, services et plates-formes externes. Cela inclut le respect de pratiques de conception et de mise en œuvre d'API largement acceptées, telles que l'architecture RESTful et les normes ouvertes telles que GraphQL, OData, ou l'utilisation de connecteurs et de bibliothèques API spécifiques à la plate-forme. De plus, ces normes couvrent également l'intégration et la synchronisation des données entre différents systèmes, tels que CRM, ERP ou d'autres systèmes existants.

4. Déploiement : le déploiement d'applications low-code nécessite le respect des normes de packaging, de provisionnement et de gestion du logiciel et de son environnement d'exécution. Cela implique souvent l'utilisation de technologies de conteneurisation comme Docker et le déploiement d'applications dans des environnements cloud ou une infrastructure sur site compatible avec la plateforme low-code. De plus, les environnements de développement, de préparation et de production doivent être gérés efficacement pour garantir un déploiement et un déploiement transparents des mises à jour des applications.

5. Sécurité : les normes de sécurité Low-code visent à garantir la protection des données des applications, la confidentialité des utilisateurs et l'intégrité globale du système. Cela inclut l'adoption des meilleures pratiques en matière d'authentification, d'autorisation, de cryptage des données et de communication sécurisée, ainsi que le respect des réglementations et normes pertinentes du secteur telles que le RGPD, la HIPAA ou la PCI-DSS. Garantir la sécurité dans le développement low-code implique également la responsabilité du fournisseur de plate-forme de maintenir à jour les correctifs de sécurité et de surveiller de manière proactive les menaces potentielles.

6. Performances et évolutivité : les normes Low-code en matière de performances et d'évolutivité impliquent de garantir que les applications générées peuvent gérer efficacement des charges de travail, des utilisateurs ou des tailles de données accrues sans compromettre la qualité ou la vitesse. Cela nécessite l'adoption de techniques d'optimisation des performances, telles que la mise en cache, la récupération efficace des données et la gestion des ressources, ainsi que la préparation des applications pour qu'elles évoluent horizontalement ou verticalement selon les besoins.

7. Maintenabilité et extensibilité : l'un des principaux avantages du développement low-code est la capacité de modifier et d'adapter rapidement les applications en réponse aux exigences changeantes de l'entreprise. Les normes Low-code en matière de maintenabilité et d'extensibilité soulignent l'importance de maintenir l'architecture et la base de code de l'application propres, modulaires et bien documentées pour des mises à jour et des mises à niveau plus fluides. De plus, la promotion d’une culture de réutilisabilité et l’exploitation des fonctionnalités d’extensibilité de la plate-forme low-code peuvent contribuer à garantir une architecture d’application robuste et évolutive.

En conclusion, l’adoption de normes low-code améliore non seulement le développement et la fourniture d’applications logicielles, mais garantit également la durabilité et la croissance à long terme dans un paysage technologique en évolution rapide et en constante évolution. En adhérant à ces directives, les organisations peuvent maximiser le potentiel des plateformes low-code comme AppMaster, améliorant ainsi leur parcours global de transformation numérique.