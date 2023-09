Padrões de baixo código

Os padrões Low-code referem-se às diretrizes, melhores práticas e princípios para projetar, desenvolver e manter aplicativos de software usando plataformas de desenvolvimento low-code. Esses padrões visam garantir a integração perfeita de componentes low-code, promovendo a reutilização, reduzindo o tempo de desenvolvimento, garantindo a escalabilidade e manutenção das aplicações e garantindo a conformidade das aplicações geradas com os regulamentos e padrões da indústria. Com o aumento da popularidade de plataformas low-code como AppMaster, é crucial estabelecer e aderir a esses padrões para fornecer aplicativos de alta qualidade de maneira rápida e econômica.

Os padrões Low-code são derivados de uma combinação de princípios de desenvolvimento de software amplamente aceitos e das características exclusivas das plataformas de desenvolvimento low-code. Os principais objetivos desses padrões são aumentar a produtividade do desenvolvedor, permitir uma colaboração mais fácil e garantir a obtenção de benefícios de longo prazo com a adoção da tecnologia low-code nas organizações. Esses padrões podem ser amplamente categorizados nas seguintes áreas:

1. Design e Arquitetura: Os padrões Low-code para design e arquitetura envolvem a adoção de uma abordagem modular e baseada em componentes para criar blocos de construção de aplicativos reutilizáveis ​​e de fácil manutenção. Isso inclui seguir padrões e práticas de design como Model-View-Controller (MVC), Service-Oriented Architecture (SOA) e microsserviços. Além disso, esses padrões enfatizam a importância de aderir às diretrizes de interface do usuário (UI) e experiência do usuário (UX) para garantir aplicativos esteticamente atraentes e fáceis de usar.

2. Desenvolvimento: Os padrões de desenvolvimento Low-code concentram-se na compreensão e no aproveitamento dos recursos da plataforma low-code para permitir processos de desenvolvimento de aplicativos rápidos, iterativos e ágeis. Os exemplos incluem o uso de ferramentas de desenvolvimento visual para design de UI, modelagem de processos de negócios e modelagem de dados; aplicação de práticas de controle de versão e integração contínua; e empregar uma estrutura de testes automatizados para garantir resultados de software de alta qualidade.

3. Integração: Os padrões de integração no desenvolvimento de low-code garantem conectividade perfeita entre a plataforma low-code e outros sistemas, serviços e plataformas externos. Isso inclui aderir a práticas de design e implementação de API amplamente aceitas, como arquitetura RESTful e padrões abertos como GraphQL, OData, ou usar conectores e bibliotecas de API específicos da plataforma. Além disso, esses padrões também abrangem a integração e sincronização de dados entre diferentes sistemas, como CRM, ERP ou outros sistemas legados.

4. Implantação: A implantação de aplicativos low-code requer adesão aos padrões de empacotamento, provisionamento e gerenciamento do software e de seu ambiente de tempo de execução. Isso geralmente envolve o uso de tecnologias de conteinerização como Docker e a implantação de aplicativos em ambientes de nuvem ou infraestrutura local compatível com a plataforma low-code. Além disso, os ambientes de desenvolvimento, preparação e produção devem ser gerenciados de forma eficaz para garantir a implantação e implementação contínuas de atualizações de aplicativos.

5. Segurança: Os padrões de segurança Low-code visam garantir a proteção dos dados dos aplicativos, a privacidade do usuário e a integridade geral do sistema. Isso inclui a adoção de práticas recomendadas para autenticação, autorização, criptografia de dados e comunicação segura, bem como conformidade com regulamentações e padrões relevantes do setor, como GDPR, HIPAA ou PCI-DSS. Garantir a segurança no desenvolvimento low-code também envolve a responsabilidade por parte do fornecedor da plataforma de manter patches de segurança atualizados e monitorar proativamente ameaças potenciais.

6. Desempenho e escalabilidade: Os padrões Low-code para desempenho e escalabilidade envolvem garantir que os aplicativos gerados possam lidar com eficiência com maiores cargas de trabalho, usuários ou tamanhos de dados sem comprometer a qualidade ou a velocidade. Isso requer a adoção de técnicas de otimização de desempenho, como armazenamento em cache, recuperação eficiente de dados e gerenciamento de recursos, bem como a preparação dos aplicativos para escalabilidade horizontal ou vertical, conforme necessário.

7. Capacidade de manutenção e extensibilidade: Uma das principais vantagens do desenvolvimento low-code é a capacidade de modificar e adaptar rapidamente os aplicativos em resposta às mudanças nos requisitos de negócios. Os padrões Low-code para manutenção e extensibilidade enfatizam a importância de manter a arquitetura do aplicativo e a base de código limpas, modulares e bem documentadas para atualizações e upgrades mais suaves. Além disso, promover uma cultura de reutilização e aproveitar os recursos de extensibilidade da plataforma low-code pode ajudar a garantir uma arquitetura de aplicativos robusta e preparada para o futuro.

Concluindo, a adoção de padrões low-code não só melhora o desenvolvimento e a entrega de aplicações de software, mas também garante a sustentabilidade e o crescimento a longo prazo num cenário tecnológico em ritmo acelerado e em constante evolução. Ao aderir a essas diretrizes, as organizações podem maximizar o potencial de plataformas low-code como AppMaster, aprimorando sua jornada geral de transformação digital.