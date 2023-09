Low-code gebruikersverhalen zijn een fundamenteel element op het gebied van low-code en no-code applicatieontwikkeling, vooral als het gaat om het AppMaster platform. Een gebruikersverhaal is doorgaans een beknopte, informele beschrijving van een of meer kenmerken van een softwareapplicatie, gezien vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Gebruikersverhalen worden gebruikt in agile softwareontwikkelingsmethodologieën, met name Scrum en Extreme Programming (XP), die prioriteit geven aan iteratieve en incrementele processen om software van hoge kwaliteit op tijd en binnen het budget te leveren. Low-code gebruikersverhalen zijn specifiek van toepassing op het softwareontwikkelingsproces dat wordt gefaciliteerd door low-code en no-code platforms, waarmee gebruikers met weinig tot geen programmeervaardigheden complexe applicaties kunnen ontwerpen, bouwen en beheren met minimale codering.

In de context van low-code applicatieontwikkeling omvatten gebruikersverhalen de vereisten en verwachtingen van een eindgebruiker voor een specifieke functie of functionaliteit, vaak geschreven in een eenvoudig natuurlijk taalformaat dat de conventionele structuur volgt: "Als [type gebruiker], ik wil [doel of doelstelling], zodat [voordeel of grondgedachte]." Bijvoorbeeld: "Als klant wil ik mijn vergeten wachtwoord kunnen resetten, zodat ik weer toegang kan krijgen tot mijn account zonder contact op te nemen met de klantenondersteuning." Door dit format te gebruiken, zorgen gebruikersverhalen ervoor dat elke vereiste gericht is op het leveren van tastbare waarde aan de eindgebruiker, terwijl deze ook gemakkelijk te begrijpen en te prioriteren is.

Low-code gebruikersverhalen zijn cruciaal bij het begeleiden van het ontwikkelingsproces op AppMaster, een robuust no-code platform waarmee gebruikers met minimale inspanning backend-, web- en mobiele applicaties kunnen creëren. Dankzij de visuele interface en drag-and-drop functionaliteit van het platform kunnen ontwikkelaars gebruikersverhalen vertalen naar functionele vereisten en vervolgens naar werkende softwarecomponenten, allemaal zonder dat ze uitgebreide coderegels hoeven te schrijven. Dit zorgt voor een gestroomlijnde en efficiënte workflow die de ontwikkeltijd en -kosten aanzienlijk vermindert, terwijl het onderhoud en de schaalbaarheid eenvoudiger worden.

In 2020 onthulde een onderzoek van Gartner dat in 2024 de ontwikkeling low-code applicaties verantwoordelijk zou zijn voor meer dan 65% van de applicatieontwikkelingsactiviteiten. De snelle toename van de adoptie van low-code en no-code platforms kan worden toegeschreven aan de toenemende vraag naar nieuwe applicaties en flexibele oplossingen, gekoppeld aan eeuwige uitdagingen zoals beperkte ontwikkelmiddelen, onvoldoende technische vaardigheden en tijdgebrek.

Low-code gebruikersverhalen zijn van cruciaal belang bij het aanpakken van deze uitdagingen door de deelname van diverse belanghebbenden, zoals bedrijfsanalisten, eindgebruikers en materiedeskundigen, bij het ontwikkelingsproces mogelijk te maken. Dit zorgt ervoor dat de software is ontworpen om aan de behoeften van de beoogde gebruikers te voldoen op een manier die begrijpelijk is voor zowel technische als niet-technische deelnemers. Door middel van iteratieve feedback kunnen deze belanghebbenden vervolgens de gebruikersverhalen verfijnen en aanpassen, zodat de op AppMaster ontwikkelde applicaties effectief en efficiënt gebruiksscenario's uit de praktijk aanpakken.

Bovendien spelen low-code gebruikersverhalen een cruciale rol bij het beheren van de ontwikkelingsachterstand, een geprioriteerde lijst met functies, functionaliteiten en bugfixes die in de applicatie moeten worden opgenomen. Door gebruikersverhalen te gebruiken, kunnen ontwikkelaars op het AppMaster platform applicaties bouwen die op prioriteitsbasis aan specifieke vereisten voldoen, waardoor ze hun middelen oordeelkundig kunnen toewijzen.

Een bedrijf heeft bijvoorbeeld behoefte aan een eenvoudige mobiele applicatie met basisfuncties die snel kan worden gelanceerd als reactie op een marktopportuniteit. Het ontwikkelingsteam kan de kernfuncties identificeren en low-code user stories creëren om deze in de ontwikkelingscyclus te prioriteren. Hierdoor kunnen ze snel een MVP (Minimum Viable Product) bouwen en implementeren, terwijl ze de flexibiliteit behouden om de applicatie in volgende iteraties naar behoefte te schalen en te verbeteren.

Concluderend vormen low-code user stories een essentieel onderdeel van efficiënte en effectieve low-code en no-code applicatieontwikkelingspraktijken, vooral op het AppMaster platform. Door een manier te bieden om gebruikersvereisten op een duidelijke, beknopte en begrijpelijke manier uit te drukken, stroomlijnen low-code gebruikersverhalen de workflowprocessen, stimuleren ze de samenwerking tussen diverse belanghebbenden en zorgen ze ervoor dat relevante, schaalbare en hoogwaardige applicaties snel worden ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van gebruikers. de steeds veranderende eisen van de hedendaagse digitale bedrijven.