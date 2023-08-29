Low-code用户故事是low-code和no-code应用程序开发领域的基本要素，特别是在讨论AppMaster平台时。通常，从最终用户的角度来看，用户故事是对软件应用程序的一个或多个功能的简洁、非正式的描述。用户故事用于敏捷软件开发方法中，最著名的是 Scrum 和极限编程 (XP)，它们优先考虑迭代和增量流程，以便按时、按预算交付高质量的软件。 Low-code用户故事特别适用于low-code和no-code平台促进的软件开发过程，使几乎没有编程技能的用户能够以最少的编码设计、构建和管理复杂的应用程序。

在low-code应用程序开发的背景下，用户故事封装了最终用户对特定特性或功能的要求和期望，通常以遵循传统结构的简单自然语言格式编写：“作为[类型的用户]，我想要[目标或目标]，以便[利益或理由]。”例如：“作为客户，我希望能够重置我忘记的密码，以便我可以重新获得对我的帐户的访问权限，而无需联系客户支持。”通过采用这种格式，用户故事确保每个需求都专注于为最终用户提供有形的价值，同时也易于理解和确定优先级。

Low-code用户故事对于指导AppMaster开发过程至关重要，AppMaster 是一个强大的no-code平台，使用户能够以最少的努力创建后端、Web 和移动应用程序。该平台的可视化界面和drag-and-drop功能允许开发人员将用户故事转换为功能需求，然后转换为工作软件组件，而无需编写大量代码。这可以实现简化且高效的工作流程，从而显着减少开发时间和成本，同时促进更轻松的维护和可扩展性。

2020 年，Gartner 的一项研究显示，到 2024 年， low-code应用程序开发将占应用程序开发活动的 65% 以上。 low-code和no-code平台采用的快速增长可归因于对新应用程序和敏捷解决方案的需求不断增加，以及开发资源有限、技术技能不足和时间限制等长期挑战。

Low-code用户故事对于解决这些挑战至关重要，它可以让不同的利益相关者（例如业务分析师、最终用户和主题专家）参与到开发过程中。这确保了软件的设计能够以技术和非技术参与者都能理解的方式满足其目标用户的需求。通过迭代反馈，这些利益相关者可以完善和调整用户故事，确保在AppMaster上开发的应用程序有效且高效地解决实际用例。

此外， low-code用户故事在管理开发积压、需要合并到应用程序中的特性、功能和错误修复的优先列表方面发挥着关键作用。通过使用用户故事， AppMaster平台上的开发人员可以优先构建满足特定需求的应用程序，从而使他们能够明智地分配资源。

例如，公司可能需要一个具有基本功能的简单移动应用程序，以便快速启动以响应市场机会。开发团队可以识别核心功能并创建low-code用户故事，以便在开发周期中确定这些功能的优先级。这使他们能够快速构建和部署 MVP（最小可行产品），同时保持在后续迭代中根据需要扩展和增强应用程序的灵活性。

总之， low-code用户故事构成了高效、有效的low-code和no-code应用程序开发实践的重要组成部分，特别是在AppMaster平台上。通过提供一种以清晰、简洁和易于理解的方式表达用户需求的方法， low-code用户故事简化了工作流程，鼓励不同利益相关者之间的协作，并确保快速开发相关的、可扩展的和高质量的应用程序以满足需求。当今数字业务不断变化的需求。