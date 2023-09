Histórias de usuários com pouco código

Histórias de usuários Low-code são um elemento fundamental no domínio do desenvolvimento de aplicativos low-code e no-code, especialmente quando se discute a plataforma AppMaster. Normalmente, uma história de usuário é uma descrição concisa e informal de um ou mais recursos de um aplicativo de software, visto da perspectiva do usuário final. As histórias de usuários são empregadas em metodologias ágeis de desenvolvimento de software, principalmente Scrum e Extreme Programming (XP), que priorizam processos iterativos e incrementais para entregar software de alta qualidade dentro do prazo e do orçamento. As histórias de usuários Low-code aplicam-se especificamente ao processo de desenvolvimento de software facilitado por plataformas low-code e no-code, que permitem que usuários com pouca ou nenhuma habilidade de programação projetem, construam e gerenciem aplicativos complexos com o mínimo de codificação.

No contexto do desenvolvimento de aplicações low-code, as histórias de usuários encapsulam os requisitos e expectativas do usuário final para um recurso ou funcionalidade específica, muitas vezes escritas em um formato simples de linguagem natural que segue a estrutura convencional: "Como um [tipo de usuário], eu deseja [meta ou objetivo], para que [benefício ou justificativa]." Por exemplo: "Como cliente, quero poder redefinir minha senha esquecida, para poder recuperar o acesso à minha conta sem precisar entrar em contato com o suporte ao cliente." Ao adotar esse formato, as histórias de usuários garantem que cada requisito esteja focado na entrega de valor tangível ao usuário final, ao mesmo tempo que são fáceis de compreender e priorizar.

Histórias de usuários Low-code são cruciais para orientar o processo de desenvolvimento no AppMaster, uma plataforma robusta no-code que permite aos usuários criar aplicativos back-end, web e móveis com o mínimo de esforço. A interface visual da plataforma e a funcionalidade drag-and-drop permitem que os desenvolvedores traduzam histórias de usuários em requisitos funcionais e, posteriormente, em componentes de software funcionais, tudo sem a necessidade de escrever extensas linhas de código. Isso permite um fluxo de trabalho simplificado e eficiente que reduz significativamente o tempo e o custo de desenvolvimento, ao mesmo tempo que facilita a manutenção e a escalabilidade.

Em 2020, um estudo do Gartner revelou que, até 2024, o desenvolvimento de aplicações low-code seria responsável por mais de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicações. O rápido aumento na adoção de plataformas de low-code e no-code pode ser atribuído à crescente procura de novas aplicações e soluções ágeis, juntamente com desafios perenes, como recursos de desenvolvimento limitados, competências técnicas insuficientes e restrições de tempo.

As histórias de usuários Low-code são essenciais para enfrentar esses desafios, pois permitem a inclusão de diversas partes interessadas, como analistas de negócios, usuários finais e especialistas no assunto, no processo de desenvolvimento. Isso garante que o software seja projetado para atender às necessidades dos usuários pretendidos de uma forma que seja compreensível tanto para os participantes técnicos quanto para os não técnicos. Por meio de feedback iterativo, essas partes interessadas podem refinar e ajustar as histórias de usuários, garantindo que os aplicativos desenvolvidos no AppMaster abordem casos de uso do mundo real de maneira eficaz e eficiente.

Além disso, as histórias de usuários low-code desempenham um papel fundamental no gerenciamento do backlog de desenvolvimento, uma lista priorizada de recursos, funcionalidades e correções de bugs que precisam ser incorporadas ao aplicativo. Ao usar histórias de usuários, os desenvolvedores da plataforma AppMaster podem criar aplicativos que atendam a requisitos específicos com prioridade, permitindo-lhes alocar seus recursos criteriosamente.

Por exemplo, uma empresa pode precisar que um aplicativo móvel simples com recursos básicos seja lançado rapidamente em resposta a uma oportunidade de mercado. A equipe de desenvolvimento pode identificar as funções principais e criar histórias de usuários low-code para priorizá-las no ciclo de desenvolvimento. Isso permite que eles criem e implantem rapidamente um MVP (Produto Mínimo Viável), mantendo a flexibilidade para dimensionar e aprimorar o aplicativo conforme necessário em iterações subsequentes.

Concluindo, as histórias de usuários low-code constituem um componente essencial de práticas eficientes e eficazes de desenvolvimento de aplicativos low-code e no-code, especialmente na plataforma AppMaster. Ao fornecer uma maneira de expressar os requisitos do usuário de maneira clara, concisa e compreensível, as histórias de usuários low-code simplificam os processos de fluxo de trabalho, incentivam a colaboração entre diversas partes interessadas e garantem que aplicativos relevantes, escaláveis ​​e de alta qualidade sejam desenvolvidos rapidamente para atender as demandas em constante mudança dos negócios digitais atuais.