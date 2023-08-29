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Истории пользователей с низким кодом

29, авг. 2023

Пользовательские истории Low-code являются фундаментальным элементом в области разработки приложений low-code и no-code, особенно при обсуждении платформы AppMaster. Обычно пользовательская история представляет собой краткое, неформальное описание одной или нескольких функций программного приложения, как видно с точки зрения конечного пользователя. Пользовательские истории используются в гибких методологиях разработки программного обеспечения, в первую очередь в Scrum и экстремальном программировании (XP), которые отдают приоритет итеративным и инкрементным процессам, чтобы предоставлять высококачественное программное обеспечение вовремя и в рамках бюджета. Истории пользователей Low-code особенно применимы к процессу разработки программного обеспечения, которому способствуют платформы low-code и no-code, которые позволяют пользователям с минимальными навыками программирования или вообще без них проектировать, создавать и управлять сложными приложениями с минимальным написанием кода.

В контексте разработки приложений low-code пользовательские истории инкапсулируют требования и ожидания конечного пользователя в отношении конкретной функции или функциональности, часто написанные в простом формате естественного языка, который соответствует традиционной структуре: «Как [тип пользователя], я хочу [цель или задачу], чтобы [выгода или обоснование]». Например: «Как клиент, я хочу иметь возможность сбросить забытый пароль, чтобы восстановить доступ к своей учетной записи без необходимости обращаться в службу поддержки». Приняв этот формат, пользовательские истории гарантируют, что каждое требование будет направлено на предоставление ощутимой ценности конечному пользователю, а также будет простым для понимания и определения приоритетов.

Истории пользователей Low-code имеют решающее значение для управления процессом разработки AppMaster — надежной платформы no-code, которая позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения с минимальными усилиями. Визуальный интерфейс платформы и функция drag-and-drop позволяют разработчикам преобразовывать пользовательские истории в функциональные требования, а затем в работающие программные компоненты, и все это без необходимости писать длинные строки кода. Это обеспечивает оптимизированный и эффективный рабочий процесс, который значительно сокращает время и затраты на разработку, одновременно упрощая обслуживание и масштабируемость.

В 2020 году исследование Gartner показало, что к 2024 году на разработку приложений low-code будет приходиться более 65% всей деятельности по разработке приложений. Быстрый рост внедрения платформ с low-code и no-code можно объяснить растущим спросом на новые приложения и гибкие решения в сочетании с постоянными проблемами, такими как ограниченность ресурсов для разработки, недостаточные технические навыки и нехватка времени.

Истории пользователей Low-code имеют решающее значение для решения этих проблем, поскольку позволяют вовлекать в процесс разработки различных заинтересованных сторон, таких как бизнес-аналитики, конечные пользователи и эксперты в предметной области. Это гарантирует, что программное обеспечение разработано для удовлетворения потребностей предполагаемых пользователей таким образом, чтобы это было понятно как техническим, так и нетехническим участникам. Посредством итеративной обратной связи эти заинтересованные стороны могут затем уточнять и корректировать пользовательские истории, гарантируя, что приложения, разработанные на AppMaster, эффективно и результативно справляются с реальными сценариями использования.

Кроме того, пользовательские истории low-code играют ключевую роль в управлении отставанием в разработке, представляющем собой приоритетный список функций, функций и исправлений ошибок, которые необходимо включить в приложение. Используя пользовательские истории, разработчики на платформе AppMaster могут создавать приложения, удовлетворяющие конкретным требованиям на приоритетной основе, что позволяет им разумно распределять свои ресурсы.

Например, компании может потребоваться простое мобильное приложение с базовыми функциями, которое можно будет быстро запустить в ответ на рыночную возможность. Команда разработчиков может определить основные функции и создать low-code пользовательские истории, чтобы расставить приоритеты в цикле разработки. Это позволяет им быстро создавать и развертывать MVP (минимально жизнеспособный продукт), сохраняя при этом гибкость масштабирования и улучшения приложения по мере необходимости в последующих итерациях.

В заключение отметим, что пользовательские истории low-code являются важным компонентом эффективных и действенных методов разработки приложений low-code и no-code, особенно на платформе AppMaster. Предоставляя возможность выражать требования пользователей в ясной, краткой и понятной форме, пользовательские истории low-code оптимизируют рабочие процессы, поощряют сотрудничество между различными заинтересованными сторонами и гарантируют, что актуальные, масштабируемые и высококачественные приложения быстро разрабатываются для удовлетворения потребностей пользователей. постоянно меняющиеся требования современного цифрового бизнеса.

Изучите больше терминов:
Запросы на улучшение кода Метрики с низким кодом Механизм аналитики с низким кодом Минимальное соответствие требованиям Облако с низким кодом Обновления с низким уровнем кода Пользовательский интерфейс с низким кодом Программа чемпионов Low-code Простая настройка Простота обслуживания Редактор с низким кодом Сбор требований к Low-code Серверная часть с низким кодом Сертификация Low-code Тесты рентабельности инвестиций с низким кодом Упрощенное исправление

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