Histoires d'utilisateurs low-code

Les user stories Low-code sont un élément fondamental dans le domaine du développement d’applications low-code et no-code, en particulier lorsqu’il s’agit de la plateforme AppMaster. En règle générale, une user story est une description concise et informelle d'une ou plusieurs fonctionnalités d'une application logicielle, vue du point de vue de l'utilisateur final. Les user stories sont utilisées dans les méthodologies de développement de logiciels agiles, notamment Scrum et Extreme Programming (XP), qui donnent la priorité aux processus itératifs et incrémentaux afin de fournir des logiciels de haute qualité dans les délais et dans les limites du budget. Les user stories Low-code s'appliquent spécifiquement au processus de développement logiciel facilité par les plateformes low-code et no-code, qui permettent aux utilisateurs ayant peu ou pas de compétences en programmation de concevoir, créer et gérer des applications complexes avec un minimum de codage.

Dans le contexte du développement d'applications low-code, les user stories résument les exigences et les attentes d'un utilisateur final pour une fonctionnalité ou une fonctionnalité spécifique, souvent écrites dans un format simple en langage naturel qui suit la structure conventionnelle : « En tant que [type d'utilisateur], je je veux [but ou objectif], de sorte que [bénéfice ou justification]." Par exemple : « En tant que client, je souhaite pouvoir réinitialiser mon mot de passe oublié, afin de pouvoir retrouver l'accès à mon compte sans avoir besoin de contacter le service client. » En adoptant ce format, les user stories garantissent que chaque exigence vise à fournir une valeur tangible à l'utilisateur final tout en étant facile à comprendre et à hiérarchiser.

Les témoignages d'utilisateurs Low-code sont essentiels pour guider le processus de développement sur AppMaster, une plate no-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles avec un minimum d'effort. L'interface visuelle de la plateforme et la fonctionnalité drag-and-drop permettent aux développeurs de traduire les user stories en exigences fonctionnelles, puis en composants logiciels fonctionnels, le tout sans avoir besoin d'écrire de longues lignes de code. Cela permet un flux de travail rationalisé et efficace qui réduit considérablement le temps et les coûts de développement, tout en facilitant la maintenance et l’évolutivité.

En 2020, une étude Gartner révélait que d’ici 2024, le développement d’applications low-code représenterait plus de 65 % de l’activité de développement d’applications. L'augmentation rapide de l'adoption de plates-formes low-code et no-code peut être attribuée à la demande croissante de nouvelles applications et de solutions agiles, associée à des défis permanents tels que des ressources de développement limitées, des compétences techniques insuffisantes et des contraintes de temps.

Les user stories Low-code sont essentielles pour relever ces défis en permettant l'inclusion de diverses parties prenantes, telles que des analystes commerciaux, des utilisateurs finaux et des experts en la matière, dans le processus de développement. Cela garantit que le logiciel est conçu pour répondre aux besoins de ses utilisateurs prévus d'une manière compréhensible par les participants techniques et non techniques. Grâce à des retours itératifs, ces parties prenantes peuvent ensuite affiner et ajuster les user stories, garantissant ainsi que les applications développées sur AppMaster répondent aux cas d'utilisation réels de manière efficace et efficiente.

De plus, les user stories low-code jouent un rôle central dans la gestion du backlog de développement, une liste hiérarchisée de caractéristiques, de fonctionnalités et de corrections de bogues qui doivent être intégrées à l'application. En utilisant les user stories, les développeurs de la plateforme AppMaster peuvent créer des applications répondant en priorité à des exigences spécifiques, leur permettant ainsi d'allouer judicieusement leurs ressources.

Par exemple, une entreprise peut avoir besoin d’une application mobile simple dotée de fonctionnalités de base, à lancer rapidement en réponse à une opportunité de marché. L'équipe de développement peut identifier les fonctions principales et créer des user stories low-code pour les prioriser dans le cycle de développement. Cela leur permet de créer et de déployer rapidement un MVP (Minimum Viable Product) tout en conservant la flexibilité nécessaire pour faire évoluer et améliorer l'application selon les besoins dans les itérations ultérieures.

En conclusion, les user stories low-code constituent une composante essentielle des pratiques de développement d’applications low-code et no-code efficaces et efficientes, en particulier sur la plateforme AppMaster. En fournissant un moyen d'exprimer les exigences des utilisateurs de manière claire, concise et compréhensible, les user stories low-code rationalisent les processus de flux de travail, encouragent la collaboration entre diverses parties prenantes et garantissent que des applications pertinentes, évolutives et de haute qualité sont développées rapidement pour répondre aux exigences des utilisateurs. aux exigences en constante évolution des entreprises numériques d'aujourd'hui.