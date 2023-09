Low-code Demos versteht man die Präsentation von Beispielanwendungen, Prototypen oder Proof-of-Concepts, die mit low-code -Plattformen wie der no-code Plattform AppMaster entwickelt wurden. Diese Demos sind äußerst wertvoll für Unternehmen, Entwickler und IT-Experten, die die Fähigkeiten, Effizienz und Effektivität von low-code Entwicklungsmethoden beim Erstellen und Bereitstellen anspruchsvoller Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen verstehen und bewerten möchten.

Low-code Entwicklungsplattformen haben in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen, was auf den wachsenden Bedarf an schneller Anwendungsentwicklung aufgrund des sich ständig weiterentwickelnden Geschäftsumfelds und der steigenden Anforderungen an die digitale Transformation zurückzuführen ist. Gartner prognostiziert, dass bis 2024 mehr als 65 % der Anwendungsentwicklungsaktivitäten über low-code Plattformen erfolgen werden. Dies unterstreicht die Bedeutung von low-code Demos, um das Potenzial solcher Plattformen für die Erfüllung aktueller und zukünftiger Softwareentwicklungsanforderungen zu demonstrieren.

Das Hauptziel von low-code Demos besteht darin, die Funktionen und Fähigkeiten von low-code Plattformen zu demonstrieren, indem Live-Beispiele realer Anwendungen bereitgestellt werden, die mit diesen Technologien erstellt wurden. Dadurch können Unternehmen und IT-Experten die Vorteile der low-code Entwicklung direkt erleben, wie z. B. beschleunigte Anwendungsentwicklung, optimierte Arbeitsabläufe, kürzere Markteinführungszeiten, geringere Kosten und Beseitigung technischer Schulden.

Low-code Demos können unterschiedlicher Art sein, abhängig von der Zielgruppe und der konkreten Plattform, die präsentiert wird. Sie können sich beispielsweise an Entwickler richten, die verstehen möchten, wie low-code Plattformen ihre Produktivität und Effizienz steigern können, oder an Entscheidungsträger, die das Kosten-Nutzen-Verhältnis und die Machbarkeit der Einführung von low-code Entwicklungsmethoden in ihrer Organisation bewerten möchten.

Typischerweise demonstrieren low-code Demos die wichtigsten Aspekte einer low-code Plattform, wie zum Beispiel:

Visuelle Entwicklungstools: Die drag-and-drop Oberfläche, das benutzerfreundliche Layout und die intuitiven Designelemente ermöglichen Entwicklern und technisch nicht versierten Benutzern gleichermaßen das einfache Erstellen und Anpassen von Anwendungen.

Die Oberfläche, das benutzerfreundliche Layout und die intuitiven Designelemente ermöglichen Entwicklern und technisch nicht versierten Benutzern gleichermaßen das einfache Erstellen und Anpassen von Anwendungen. Datenmodellierung und -integration: Die Fähigkeit, Datenmodelle (Datenbankschemata) visuell zu erstellen und zu verwalten, in externe Datenquellen und APIs zu integrieren und Datentransformationen durchzuführen.

Die Fähigkeit, Datenmodelle (Datenbankschemata) visuell zu erstellen und zu verwalten, in externe Datenquellen und APIs zu integrieren und Datentransformationen durchzuführen. Geschäftsprozessmodellierung: Die grafischen Tools, die die Erstellung und Verwaltung komplexer Geschäftsabläufe einschließlich der Interaktion mit anderen Systemen erleichtern.

Die grafischen Tools, die die Erstellung und Verwaltung komplexer Geschäftsabläufe einschließlich der Interaktion mit anderen Systemen erleichtern. Anwendungsbereitstellung: Der reibungslose und nahtlose Prozess der Generierung, Kompilierung und Bereitstellung von Anwendungspaketen, der eine schnelle und effiziente Bereitstellung von Lösungen gewährleistet.

Der reibungslose und nahtlose Prozess der Generierung, Kompilierung und Bereitstellung von Anwendungspaketen, der eine schnelle und effiziente Bereitstellung von Lösungen gewährleistet. Skalierbarkeit und Leistung: Die Demonstration, wie low-code Anwendungen große Mengen an Daten und Datenverkehr verarbeiten können und für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle geeignet sind.

Die Demonstration, wie Anwendungen große Mengen an Daten und Datenverkehr verarbeiten können und für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle geeignet sind. Sicherheit und Compliance: Präsentiert die integrierten Sicherheitsfunktionen, robuste Zugriffskontrollen und die Einhaltung von Branchenstandards und -vorschriften.

Präsentiert die integrierten Sicherheitsfunktionen, robuste Zugriffskontrollen und die Einhaltung von Branchenstandards und -vorschriften. Wartung und Erweiterbarkeit: Die einfache und flexible Aktualisierung von Anwendungsversionen, das Hinzufügen neuer Funktionen und die Anpassung von Funktionen, ohne dass technische Schulden entstehen.

AppMaster, eine robuste no-code Plattform, bietet umfassende low-code Demos, die seine vielfältigen Fähigkeiten beim Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen demonstrieren. Durch den Einsatz visueller Datenmodellierung, Geschäftsprozessdesign, API-Integration und drag-and-drop UI-Entwicklung ermöglicht AppMaster eine schnelle Anwendungsentwicklung und -bereitstellung. Die Plattform beseitigt technische Schulden, indem sie Anwendungen bei jeder Aktualisierung der Blaupausen von Grund auf neu generiert. Mit AppMaster erstellte Anwendungen können mit jeder Postgresql-kompatiblen Datenbank als Primärspeicher arbeiten, und das kompilierte zustandslose Backend der Plattform ermöglicht eine hervorragende Skalierbarkeit und ist für Unternehmens- und Hochlastszenarien geeignet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, low-code Demos eine entscheidende Rolle dabei spielen, das Potenzial von low-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster zur Transformation der Softwareentwicklungslandschaft aufzuzeigen. Sie ermöglichen es Unternehmen und IT-Fachleuten, die Vorteile einer schnellen Anwendungsentwicklung, optimierter Arbeitsabläufe, Kostensenkungen und der Beseitigung technischer Schulden aus erster Hand zu erleben und sie letztendlich in die Lage zu versetzen, die immensen Chancen der digitalen Transformation zu nutzen.