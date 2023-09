Demo a basso codice

Le demo Low-code si riferiscono alla presentazione di applicazioni campione, prototipi o prove di concetto sviluppate utilizzando piattaforme low-code, come la piattaforma no-code AppMaster. Queste demo sono estremamente preziose per aziende, sviluppatori e professionisti IT che desiderano comprendere e valutare le capacità, l'efficienza e l'efficacia delle metodologie di sviluppo low-code nella creazione e nell'implementazione di sofisticate applicazioni Web, mobili e backend.

Le piattaforme di sviluppo Low-code hanno acquisito una notevole popolarità negli ultimi anni, spinte dalla crescente necessità di un rapido sviluppo delle applicazioni a causa dell’ambiente aziendale in continua evoluzione e delle crescenti richieste di trasformazione digitale. Gartner prevede che entro il 2024 oltre il 65% delle attività di sviluppo applicativo verrà svolto tramite piattaforme low-code. Ciò evidenzia l’importanza delle demo low-code nel dimostrare il potenziale di tali piattaforme nel soddisfare le esigenze di sviluppo software attuali e future.

Lo scopo principale delle demo low-code è mostrare le caratteristiche e le capacità delle piattaforme low-code fornendo esempi dal vivo di applicazioni reali realizzate utilizzando queste tecnologie. Ciò consente alle aziende e ai professionisti IT di sperimentare direttamente i vantaggi dello sviluppo low-code, come sviluppo accelerato di applicazioni, flussi di lavoro semplificati, time-to-market ridotto, costi inferiori ed eliminazione del debito tecnico.

Le demo Low-code possono essere di vario tipo, a seconda del pubblico previsto e della piattaforma specifica presentata. Ad esempio, potrebbero essere mirati agli sviluppatori che desiderano capire come le piattaforme low-code possono migliorare la loro produttività ed efficienza o ai decisori che mirano a valutare il rapporto costi-benefici e la fattibilità dell'adozione di metodologie di sviluppo low-code nella loro organizzazione.

In genere, le demo low-code dimostrano gli aspetti chiave di una piattaforma low-code, come:

Strumenti di sviluppo visivi: l'interfaccia drag-and-drop , il layout intuitivo e gli elementi di progettazione intuitivi, che consentono agli sviluppatori e agli utenti non tecnici di creare e personalizzare applicazioni con facilità.

l'interfaccia , il layout intuitivo e gli elementi di progettazione intuitivi, che consentono agli sviluppatori e agli utenti non tecnici di creare e personalizzare applicazioni con facilità. Modellazione e integrazione dei dati: capacità di creare e gestire visivamente modelli di dati (schemi di database), integrarli con origini dati e API esterne ed eseguire trasformazioni di dati.

capacità di creare e gestire visivamente modelli di dati (schemi di database), integrarli con origini dati e API esterne ed eseguire trasformazioni di dati. Modellazione dei processi aziendali: strumenti grafici che facilitano la creazione e la gestione di flussi di lavoro aziendali complessi, inclusa l'interazione con altri sistemi.

strumenti grafici che facilitano la creazione e la gestione di flussi di lavoro aziendali complessi, inclusa l'interazione con altri sistemi. Distribuzione delle applicazioni: il processo fluido e senza interruzioni di generazione, compilazione e distribuzione di pacchetti applicativi, garantendo una fornitura rapida ed efficiente delle soluzioni.

il processo fluido e senza interruzioni di generazione, compilazione e distribuzione di pacchetti applicativi, garantendo una fornitura rapida ed efficiente delle soluzioni. Scalabilità e prestazioni: la dimostrazione di come le applicazioni low-code possono gestire grandi quantità di dati e traffico, soddisfacendo casi d'uso aziendali e ad alto carico.

la dimostrazione di come le applicazioni possono gestire grandi quantità di dati e traffico, soddisfacendo casi d'uso aziendali e ad alto carico. Sicurezza e conformità: presentazione delle funzionalità di sicurezza integrate, robusti controlli di accesso e conformità agli standard e alle normative del settore.

presentazione delle funzionalità di sicurezza integrate, robusti controlli di accesso e conformità agli standard e alle normative del settore. Manutenzione ed estensibilità: la facilità e la flessibilità di aggiornare le versioni dell'applicazione, aggiungere nuove funzionalità e personalizzare le funzionalità, senza incorrere in debiti tecnici.

AppMaster, una solida piattaforma no-code, offre demo low-code complete, che dimostrano le sue diverse capacità nella creazione di applicazioni backend, web e mobili. Utilizzando la modellazione visiva dei dati, la progettazione dei processi aziendali, l'integrazione API e lo sviluppo dell'interfaccia utente drag-and-drop, AppMaster consente uno sviluppo e un'implementazione rapidi delle applicazioni. La piattaforma elimina il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i progetti vengono aggiornati. Le applicazioni create utilizzando AppMaster possono funzionare con qualsiasi database compatibile con Postgresql come archivio primario e il backend stateless compilato della piattaforma consente un'eccellente scalabilità, adattandosi a scenari aziendali e ad alto carico.

In conclusione, le demo low-code svolgono un ruolo fondamentale nel mostrare il potenziale delle piattaforme di sviluppo low-code, come AppMaster, per trasformare il panorama dello sviluppo software. Consentono alle aziende e ai professionisti IT di sperimentare in prima persona i vantaggi dello sviluppo rapido delle applicazioni, dei flussi di lavoro semplificati, della riduzione dei costi e dell'eliminazione del debito tecnico, consentendo loro in definitiva di sfruttare le immense opportunità offerte dalla trasformazione digitale.